Genoveva Ortiz, la inversora y divulgadora financiera del reequilibrio: "El mundo necesita más mujeres ricas"

La asociación de inversoras WA4STEAM es el claro ejemplo de cómo la mujer ha decidido tomar el timón de este nuevo tiempo en el sector tecnológico. No está dispuesta a que los desafíos y retos que afrontamos como sociedad, y que van desde la emergencia climática a un modelo económico más inclusivo con los más desfavorecidos, se afronten sin la mitad del talento.

La woman angel Genoveva Ortiz es uno de los eslabones de la cadena que conforma esta red de inversoras para atar todo el talento femenino que existe en nuestro país. El ecosistema startup en España ha madurado, es más sólido. Ahora, necesita ser más diverso.

"Mi misión es que haya más mujeres ricas en el mundo". Ortiz no se anda con paños calientes. Su voluntad para reequilibrar los liderazgos es meridianamente clara y, en ese afán, la inversora es una firme defensora del poder igualitario que ejerce la tecnología.

"La nueva fuente de riqueza ya no son las grandes industrias, es la tecnología", afirma a D+I - EL ESPAÑOL en la entrevista que mantiene que esta redacción.

También está convencida de que la sociedad -hombres y mujeres- necesita con urgencia una mayor cultura financiera. Y es que el mundo de las finanzas no tiene secretos para ella. Licenciada en Administración de Empresa CUNEF, los mercados financieros han sido su hábitat natural durante más de tres décadas.

Inicialmente su foco estuvo en la parte institucional en corporaciones como Iberagentes, FG y Merrill Lynch, y en 2015 irrumpió en el sector de la banca privada a través del family office Colombo Wealth en Lugano (Suiza), donde continúa en activo en la actualidad.

Su carrera internacional la ha llevado a vivir y trabajar en Montreal, Nueva York, Londres, Madrid y Lugano, y a abrirse un hueco en un mundo muy masculinizado, sobre todo durante su etapa en la Bolsa de Nueva York.

Quizá esa trayectoria vital y profesional cosmopolita la ha dotado de esa perspectiva que sólo da haber vivido en múltiples países y haberse hecho a sí misma en una actividad profesional y una época en que la mujer era la excepción.

Pero Genoveva Ortiz ha sido siempre inquieta, con una vocación continua por explorar nuevos campos del conocimiento. De ahí que el arte también esté muy presente en su vida. A su salida de Merril Lynch, decidió marchar a Londres a perseguir otra de sus pasiones junto a las finanzas, lo que le permitió lograr el Diploma Christie's Londres (2002-2003) que certifica sus conocimientos en arte contemporáneo.

Al igual que el resto de mujeres que están en la génesis de W4STEAM, Ortiz coincidió con el resto de cofundadoras en el mítico curso de IESE dirigido a fomentar la presencia de la mujer en la inversión, financiado por la Unión Europea. "Hay cosas que Europa hace muy bien, y ese curso fue una de ellas", defiende con contundencia.

"Mi faceta profesional y la parte de inversión en startup son vasos comunicantes. Me permite tener una visión más general, a la vez que mi experiencia en finanzas sirve a la asociación", explica.

Genoveva Ortiz coincidió con el resto de cofundadoras de WA4STEAM en el mítico curso de IESE financiado por Europa para fomentar la presencia de la mujer en el mundo de la inversión

Y es que la composición de WA4STEAM es "extremadamente rica", reconoce con el orgullo que concede sentirse parte de algo que trasciende las siglas de la asociación. Genoveva Ortiz se ubica en las 'cocinas' de la entidad, allí donde se decide dónde se pone finalmente el dinero.

"Tenemos unos perfiles muy variados. Somos capital amable, la parte financiera es importante, pero la de Recursos Humanos, por ejemplo, es crítica", matiza.

De su labor como inversora, uno de los aspectos que más la motiva es la posibilidad de conectar, de crear comunidad. "Me divierte muchísimo también, poder ayudara a encontrar a esas personas que otras necesitan para sus proyectos, poner ahí tus conocimientos, tus contactos, es muy satisfactorio".

Y precisamente ese conocimiento que atesora de los mercados financieros le faculta para reclamar una mayor educación financiera en España. "No la hay, pero no solamente en España. Y no solamente entre mujeres, también entre los hombres. Hay que comenzar a adquirirla cuanto antes. Porque la gente tiene que invertir en su jubilación, y deben saber que si lo haces a los 30 es mejor que a los 50. Faltan muchas nociones".

"La experiencia de invertir a largo plazo es muy importante, pero también nos movemos por el impacto, por detectar talento y ayudar a esas mujeres" Genoveva Ortiz, cofundadora de WA4STEAM

En el caso en concreto de su labor como woman angel destaca que se trata de unas inversiones a largo plazo donde la rentabilidad no es el único vector que se tiene en cuenta. El impacto importa tanto o más.

"La experiencia e invertir a largo plazo es muy importante. Y esto no es solo una inversión por el rendimiento, sino que me mueve mucho por el impacto, por esta magnífica satisfacción de detectar el talento y estudiar cómo lo puedes ayudas. Eso es fantástico", concluye la woman angel.