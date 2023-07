La sostenibilidad, nuevo factor decisivo de compra: seis de cada diez españoles toman decisiones basadas en factores medioambientales

Nos preocupa la sostenibilidad, cada vez más, aunque prima la desinformación sobre nuestro propio impacto. Esa es la conclusión principal de un barómetro, realizado por Mastercard en colaboración con Areas y WorldCoo, en el que se detalla como el 60% de los españoles conoce el concepto de la huella de carbono, sin embargo, únicamente el 11% afirma saber cuál es su huella personal. La cifra escala hasta el 32% cuando se les pregunta si son conscientes del impacto en su huella de carbono de las compras que realizan.

Pese a ello, el 77% afirma que le gustaría recibir información sobre ese impacto y nada menos que el 66% de los consumidores nacionales suele tomar decisiones de compra en función del compromiso de los proveedores con la sostenibilidad. Incluso, añade el informe, el 51% de los clientes afirma que ha dejado de comprar un producto movido por la mala reputación del proveedor en materia de sostenibilidad.

A seis de cada diez españoles, continua el estudio, le gustaría tener más información sobre el impacto de CO2 de los productos o servicios que consumen con el fin de decidirse entre una opción y otra. Tan sólo el 16% de los encuestados se mostraron completamente ajenos a esta información. ¿Y cuál sería la mejor manera de obtener esos datos? Los encuestados creen que la implantación de un “semáforo” / etiqueta que indique las emisiones de CO2 es el principal medio destacado para poder obtener más información sobre el impacto en la huella de carbono (43%).

Tampoco en el entorno empresarial hay un diagnóstico menos agridulce. Más del 90% de los encuestados no sabe cuáles son los compromisos ESG de su empresa (sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza). Porcentaje muy similar (94%) al de aquellos que desconocen por completo la huella de carbono que genera la compañía para la que trabaja. Pero, de nuevo y a pesar de ese desconocimiento generalizado, para el 73% de trabajadores resulta importante trabajar en un lugar que respete el medioambiente y adopte medidas contra el cambio climático. .

Factura, principalmente electrónica

El estudio de Mastercard también destaca que alrededor del 90% de entrevistados muestra su preferencia por recibir la factura de sus compras de manera electrónica, ya sea por parte de todos los comercios (59%) o de algunos comercios en concreto (29%), mientras que el 12% prefiere obtenerlo en formato físico. Quienes prefieren el tique electrónico basan su elección principalmente en el hecho de poder contribuir a disminuir su huella de carbono (62,4%) y, en segundo término, por comodidad (28,3%). Sólo un 9,3% de los que prefieren el tique electrónico señala que el comercio en el que realiza las compras se lo ofrece directamente.

Aquellos que muestran su rechazo al tique electrónico lo hacen principalmente porque no les parece que sea seguro (52%). A una gran distancia se mencionan otras razones tales como el no saber utilizar aplicaciones en las que se guardan los tiques (27%) o porque el comercio habitual no le ofrece dicha opción (22%).

De la palabra a la acción

El 49% de los españoles conoce alguna medida para reducir su huella de carbono, porcentaje mayor en el caso de las mujeres (52%) y aquellos que tienen entre 30 y 44 años (53%). Preguntados sobre cuáles son esas principales medidas con las que creen que reducirían su huella de carbono, destacan reciclar y reutilizar (64%), hacer un consumo responsable (56%), generar menos residuos (52%) o reducir al máximo cualquier tipo de transporte (40%).

Los españoles creen que lo que más emisiones de CO2 genera es la movilidad en avión (34%) y la movilidad en coche (26%), seguidas a gran distancia de la compra de ropa (11%) y la adquisición de dispositivos electrónicos (6%). Y, ¿qué actividad estarían dispuestos a reducir los españoles para disminuir su impacto medioambiental? Siguiendo el mismo orden, los encuestados reducirían la movilidad en avión (39%), la movilidad en coche (36%), la compra de ropa (34%) y la adquisición de dispositivos electrónicos (25%).

Iniciativas de Mastercard. Mastercard, comprometida con la sostenibilidad, ha lanzado una campaña de redondeo solidario en las compras realizadas en las estaciones de Areas de los principales aeropuertos, estaciones de tren y autopistas para apoyar la iniciativa Priceless Planet Coalition, que tiene como objetivo la reforestación de 100 millones de árboles hasta 2025. Además, la compañía ha desarrollado una calculadora de huella de carbono y se ha comprometido a reducir las emisiones en sus operaciones y en su cadena de valor para alcanzar cero emisiones netas en 2040. "Este barómetro pone de manifiesto dos cuestiones muy destacables. Por un lado, el desconocimiento que sigue existiendo entre la sociedad en materia de sostenibilidad y, por otro, algo que resulta muy esperanzador: el alto compromiso de los ciudadanos para atajar la crisis climática. Las empresas tenemos que ejercer como facilitadoras y guías en este camino y aportar las herramientas necesarias para mitigar las consecuencias del cambio climático. El compromiso de Mastercard con la sostenibilidad se enmarca dentro de nuestra estrategia ESG que busca impactar en las personas, el planeta y en la prosperidad de todos", afirma Paloma Real, directora general de Mastercard España.

