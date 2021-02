Google impulsará 12 startups españolas dedicadas al comercio electrónico

Google for Startups, el brazo de apoyo al emprendimiento del coloso digital, ha dado luz verde a un nuevo programa en España, especializado en esta ocasión en proyectos de retail y comercio electrónico.

La iniciativa, llamada 'Growth Academy: E-commerce', impulsará a 12 startups de este ramo. Entre las seleccionadas, anunciadas hoy, se encuentran desde tiendas online (como All Zone o Laconicum) hasta marcas de ropa (D Franklin, Sepiia o Minishoes), joyería y complementos (Barner, Chronoexpert, Tot-em), pasando por proyectos relacionados con la cosmética (Freshly Cosmetics).

También dentro de esta iniciativa se verán aceleradas algunas startups que se salen de la imagen tópica del comercio electrónico, como puedan ser Tuvalum (una empresa dedicada a la puesta al punto de bicicletas de segunda mano), Volava (especializada en entrenamientos en directo) o Tropicfeel (focalizada en equipos de viaje sostenibles).

Este programa comenzará el 22 de febrero y se extenderá hasta el próximo 23 de marzo, se compone de una combinación de eventos cerrados, como workshops, mentorías y networking. Asimismo, Google acercará su metodología propia a cada una de las startups y les ofrecerá formación en las tecnologías de la propia marca (como publicidad, cloud o analítica).

"El programa proporcionará las habilidades esenciales para hacer crecer la empresa, pondrá en contacto a empleados de Google y expertos de la industria con las startups seleccionadas, contribuirá a optimizar procesos, estrategia de venta, adquisición de usuarios, infraestructuras e internacionalización", ha destacado Sofía Benjumea, líder de Google for Startups en nuestro país.

Esta iniciativa es la última incorporación a la particular cartera de programas que Google for Startups ha ido lanzando en España desde 2015, cuando inauguró su Campus Madrid a orillas del Manzanares. Entre otras iniciativas, la multinacional ha gestado ya dos Growth Academy, Startup School: Restart, Startup School: Gaming, y cinco ediciones de Google for Startups Residency.