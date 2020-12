Cisco contraataca a Teams y Zoom: rediseña Webex y articula su ecosistema de apps

Uno de los efectos inmediatos que trajo consigo la pandemia fue elevar las herramientas de colaboración, especialmente las relacionadas con la videoconferencia, a categoría estrella del año.

Así se entiende el espectacular despegue en Bolsa de Zoom, que ha pasado de desconocida a elemental en nuestro día a día, y los numerosos esfuerzos de colosos como Microsoft y Google por rediseñar las experiencias que ofrecían -Teams y Meet, respectivamente- en estas lides. Pero también los avances notorios, tanto en tecnología como en usuarios, que están recibiendo las soluciones más consolidadas de la industria, como es el caso de Cisco y su plataforma Webex.

Como ya comentaron desde la firma de San Francisco, el tráfico de su herramienta de colaboración, Webex, pasó de 7.000 millones de minutos al mes en febrero a triplicarse hasta los 25.000 millones en abril. Un resultado sobresaliente que se construyó sobre un pilar claramente diferencial al de sus rivales: la seguridad.

Mientras Zoom enfrentaba críticas por sus sistemas de cifrado, Cisco presumía de haber incorporado encriptado AES de 256 bits -el ratio más alto que hay- a toda su cartera de productos, así como de haber extendido sus funciones de prevención de pérdida de datos y eDiscovery a todos sus encuentros virtuales.

Los directivos de Cisco tampoco escatimaban en elogios a esta faceta de su Webex. Chuck Robbins, CEO de la multinacional, animaba a las empresas a “construir infraestructuras y arquitecturas más robustas, modernas, automatizadas y capaces de gestionar mejor el tráfico y los servicios cloud de cara al futuro". Mientras, Javed Khan -director general de Webex- era extraordinariamente claro en este tema: “Nuestros competidores sirven para hacer yoga o para la hora feliz, pero para hacer negocios necesitas seguridad. Seguridad que esté en el núcleo del servicio, no como una simple capa encima”.

Pero al igual que no había duda alguna sobre la fortaleza de Cisco y Webex en la parcela de la ciberseguridad, también era evidente que esta plataforma se quedaba corta ante sus rivales en otro terreno, el de la experiencia de uso.

Hablamos de un sistema que consumía muchos más recursos del ordenador que la mayoría de sus competidores -quizás con la salvedad de Microsoft Teams-, con más trabas para el inicio de sesión y la configuración de las reuniones (derivado también de esas políticas de seguridad aumentadas). Y que, además, no ofrecía funciones como la transcripción y traducción automática o la cancelación activa de ruido que otros habían perfeccionado.

Cisco fichó en verano a Jeetu Patel, vicepresidente sénior y director general de Seguridad y Aplicaciones. En su mente, poner Webex al día en estas funcionalidades sin perder su valor diferencial construido en la piedra de la seguridad. Llegó a prometer que “las experiencias virtuales serían diez veces mejor que en persona”. También afirmó con rotundidad que no hay nada frente a las herramientas de colaboración “que pueda incidir más en el PIB mundial”. Y, esta semana, la histórica compañía de las comunicaciones ha dado un salto de gigante para conseguir esa meta.

Cisco ha anunciado, en el marco de su evento Webex One (virtual, como no podría ser de otro modo), un rediseño completo de su plataforma de colaboración. No es solo un lavado de cara, sino que la empresa ha incorporado más de 50 nuevas funcionalidades entre las que se encuentran precisamente la cancelación de ruido y mejora de la locución, transcripciones automáticas, puntos destacados creados por un asistente inteligente, nuevos diseños de vídeo y convocatorias “exprés” de reuniones.

Además, Cisco ha prometido añadir la traducción en tiempo real a partir de febrero, en 10 idiomas -incluyendo español-, así como detalles útiles relacionados con la forma de mostrar las presentaciones de manera superpuesta con el vídeo (“primicia en la industria”, aseguran desde la casa) o con gestos físicos que son traducidos en forma de emoticonos durante las sesiones virtuales.

Aunque más importante si cabe, teniendo en cuenta además la reciente compra de Slack por parte de Salesforce, es el ecosistema que Cisco pretende construir alrededor de Webex. Bajo la marca de App Hub, encontraremos integraciones preconstruidas con Box, Dropbox, Salesforce, ServiceNow, MIRO y Workplace para Facebook.

A eso se le sumarán las adquisiciones que la propia multinacional está planeando para fortalecer su posición en el mercado de trabajo y colaboración remota, empezando por IMImobile (ya cerrado el acuerdo) y Slido (recién anunciada su intención de hacerse con el servicio de presentaciones online).