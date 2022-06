Flexibilidad y personalización marcan la innovación en curso del sector asegurador

La transformación digital de las empresas aseguradoras supone una oportunidad, evidente pero también un claro desafío no siempre fácil de acometer. Así es el proceso de digitalización que está viviendo el sector, un camino en el que no hay vuelta atrás y que tiene a las nuevas tecnologías como grandes protagonistas.

Una realidad que quedó manifiesta en el encuentro organizado por D+I y en el que representantes de Hiscox, Hello Auto, Claverea, Exponentia y CESCE compartieron las experiencias y oportunidades pero también los obstáculos que la transformación digital del sector está suponiendo para sus empresas.

Tecnologías que permiten, en primer lugar, ofrecer nuevos servicios como en el caso de Hiscox, que ya ha lanzado nuevos seguros surgidos de la propia digitalización de la sociedad, como los relacionados con la ciberseguridad o con los influencers.

Insurtech: La colaboración abierta como respuesta a la disrupción acelerada Esteban Palazuelos

“Para nosotros, sin duda, la transformación que están viviendo tanto usuarios como empresas es una oportunidad. No podemos hablar únicamente de digitalización porque el proceso que estamos viviendo va más allá, es un proceso de innovación y no solo se trata de digitalizar procesos. Estamos ante un cambio que abre nuevos retos, nuevas necesidades de protección como es el tema de la ciberseguridad, al que hay que dar una respuesta. Se producen cambios en el mercado y tienes que saber adaptarte y responder a ellos, adaptando tus propios productos”, afirmaba Ricardo Sánchez Partnerships & Affinities en Hiscox España.

Personalización y flexibilidad

Una transformación que conlleva nuevas oportunidades de negocio para las empresas aseguradoras y que el propio cliente, también en ese proceso de cambio, les pide, como ponía sobre la mesa Manuel Santiago, CEO de Hello Auto: “El usuario de un seguro de coche que apenas utiliza su vehículo ya no quiere pagar una cuota alta; al igual que no es lógico que pague la misma el que lo utiliza todos los días. Tenemos que ofrecer flexibilidad, personalización y un modelo de pago por uso porque la sociedad ha cambiado y es lo que nos pide”.

Algo en lo que coincidía Álvaro Sanz, cofundador y CEO de Claverea. “El pago por uso no solo es una tendencia sino que es lo lógico; de hecho, si pudiéramos diseñar el mercado de los seguros desde cero, lo haríamos bajo ese modelo”.

Una transformación del sector motivado por el propio cambio de los clientes que también tiene que extenderse a la forma, en su opinión, en la que el usuario se relaciona con la aseguradora. “La flexibilidad es la clave y en eso la tecnología es un gran aliado. Hay clientes que quieren que les atienda un agente, otro que solo quieren comunicarse con la empresa por mail o Whatsapp y otros que, directamente, no quieren realmente interactuar con su compañía de seguros y lo que buscan es autogestionar ellos mismos el producto que quieren contratar, etc. Y eso debemos tenerlo en cuenta y hoy, gracias a la tecnología, es posible”.

Un momento de la mesa redonda sobre insurtech organizada por D+I. Esteban Palazuelos

Tecnologías como blockchain para la trazabilidad de procesos, automatización para optimizar la operativa de las aseguradoras o inteligencia artificial para extraer el valor que encierran los datos que manejan las compañías se presentan por tanto como los compañeros ideales de viaje.

Algo que sabe bien Juan García Sánchez, CEO de Exponentia. “Estamos en un momento único para el sector en el que los retos encierran enormes oportunidades. Nosotros ayudamos a las compañías aseguradoras a, precisamente, aprovechar las nuevas tecnologías para poder dar el salto. No es fácil pero es el único camino”.

La regulación, un freno

Responder a las nuevas demandas y necesidades que la digitalización ha traído a la sociedad y, con ello, aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que también ese desafío presenta es la clave aunque, como también señalaron los participantes en el encuentro, no siempre es un proceso exento de dificultades. De hecho, el propio sector asegurador es, por definición y por regulación, muy conservador, algo que muchas veces está reñido con la innovación.

Así lo exponía Karim Kaidi, director de Sistemas y Organización de Cesce, quien aseguraba que, en primera persona, ha visto cómo al tratar de lanzar un nuevo producto, la respuesta del mercado era que no podía porque no estaba regulado. “Es un sector que avanza muy lentamente y en el que la innovación siempre se produce antes de la regulación”.

Todos coincidían en el freno que la regulación que se aplica al sector supone para innovar y, en ese sentido, Manuel Santiago, CEO de Hello Auto, reiteraba cómo “el cliente, hoy, puede cancelar su contrato de telefonía o de suministro de luz en el momento que desee algo que no sucede con su seguro. Tiene que esperar a que cumpla el año, enviar una carta, esperar que estudien su caso… Es un proceso del siglo XIX y no sé por qué pero, a diferencia de otros países como Francia, no se está avanzando para responder a la nueva realidad que vivimos”.

El valor de la colaboración

Un desafío en el que, además de lidiar con la estricta regulación que se aplica al sector, también juegan un papel importante las insurtech que están jugando un papel fundamental en el desarrollo de soluciones que den respuesta a las necesidades del sector asegurador y de sus clientes y con las que es imprescindible colaborar.

“Nosotros estamos intentando hacer las cosas de forma diferente y para ello, por ejemplo, necesitamos revisar o rediseñar todos nuestros procesos. En ese sentido, estamos colaborando con empresas más pequeñas que tienen la agilidad y flexibilidad que necesitamos”, apuntaba el portavoz de Cesce.

Colaborar con startups pero también con otras aseguradoras era la reflexión que realizaba el CEO de Exponentia: “Siempre que hay innovación como palanca hay oportunidad. Es necesario potenciar las colaboraciones dentro del ecosistema, incluso colaborar con empresas de otros sectores, ver cómo están innovando para poder extraer nuevas ideas. Colaborar para innovar es esencial”.

Desde Hiscox también se destacaba la necesidad de colaboración entre las compañías aseguradoras y las insurtech o incluso fintech pero, incluso, la de potenciar y desarrollar la innovación desde dentro de las propias empresas del sector.

“Oportunidades para innovar siempre hay. Buscar esas ventajas competitivas, dónde puedo mejorar el producto, el servicio, un proceso… Y en todo ese proceso es muy importante integrar la innovación en la compañía. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un laboratorio de innovación, Hiscox Labs, en el que hemos involucrado a las propias área de negocio y a nuestros partners para que sean ellos los que detecten y decidan en qué procesos es posible innovar”.

Un camino, el de la innovación que, todos coincidían, es el único posible pero para el que no hay recetas mágicas. “No hay una receta mágica ni un único punto de problemas que solucionar. Es un camino largo y en el que son múltiples las áreas de mejora, desde el propio diseño del seguro, al sistema de precios, a cómo hablamos con el cliente… La tecnología es sin duda la forma de lograrlo pero siempre sin olvidar la personalización del servicio, la parte humana. No podemos olvidar que vendemos promesas, la promesa de que si algo sale mal, estamos ahí y eso es difícil de gestionar”, reconocía el cofundador de Claverea.

Sigue los temas que te interesan