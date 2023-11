La revolución industrial del siglo XXI pasa inevitablemente por la innovación tecnológica y la sostenibilidad

El futuro de nuestra industria fue el lema de la primera edición del congreso del centro tecnológico Eurecat, celebrado ayer en el recinto modernista de Sant Pau, de Barcelona. Los numerosos ponentes que abordaron el tema concluyeron de manera unívoca que no existe una reindustralización si no se realiza de mano de la innovación tecnológica. “Tendremos empleos más estables y mejor remunerados y una industria mucho más resiliente”, afirmó Guillermo Dorronsoro, management board advisor en Zabala Innovation Consulting, durante su disertación Las claves del futuro, industria e innovación.

Después de décadas de deslocalización y de apostar mayoritariamente por el sector servicios, la situación de la industria en España dista mucho de situarse entre los socios europeos más avanzados y más industrializados. “Tenemos que remediar el daño que se le ha hecho al sector y recuperarlo cuanto antes”, afirmó Dorronsoro, que reclamó “un vicepresidente de Industria e Innovación en el gobierno, teniendo en cuenta que reindustrialización e innovación es lo mismo”, a la vez que alertaba sobre la escasa pasión entre los jóvenes por el sector.

Generar alto valor añadido, relocalizar algunas actividades que se trasladaron en su día a otros países, el potencial que ofrece la innovación para reducir los riesgos derivados del cambio climático y los retos y las oportunidades de la aplicación real de la inteligencia artificial en el mundo empresarial, fueron algunas de las cuestiones discutidas en el congreso.

“La finalidad de este encuentro era sumar para aportar nuevas visiones que reviertan en el impulso de la competitividad de la industria, un objetivo que requiere que sea más avanzada tecnológicamente, a partir de una inversión estratégica en innovación tecnológica y desde un enfoque basado en la colaboración”, declaró Daniel Altimira, presidente de Eurecat, que inauguró el congreso.

La industria ya está cambiando, pero necesita un apoyo mayor de las administraciones. La prueba de ello, según Carmen Poveda, directora de Análisis Económico de la Cámara de Comercio de Barcelona, “es que la balanza de pagos de nuestra contabilidad exterior crece y tiene superávit, y eso es gracias a las empresas tecnológicas, muy potentes, que tenemos en el país. En cambio, Alemania tiene esta balanza en negativo. Esta es el gran reto: transformar la industria en esta dirección”.

Talento y sostenibilidad

Los ponentes también destacaron la importancia de la titularidad de estas empresas innovadoras. “Es clave que seamos propietarios de estas firmas y no sólo asentamiento geográfico para las grandes multinacionales”, espetó Xavier López, director general corporativo y de operaciones de Eurecat.

Sin embargo, para Albert Pérez, director de operaciones del grupo industrial Simon, la industria debe cambiar “porque a la generación más joven no le resulta atractiva y, en parte, nosotros somos responsables de ello. Trabajar en una fábrica no apetece porque no hay flexibilidad horaria ni damos la posibilidad del teletrabajo o trabajo híbrido, cuestiones básicas para ellos. Por tanto, hemos de cambiar esta rigidez”.

Algunas de las conclusiones de los ponentes y participantes en las dos mesas redondas que tuvieron lugar durante el Congreso Eurecat inciden en el camino que debería tomar la reindustrialización: la innovación tiene que caminar en paralelo a la producción, debemos dar a las industrias valor añadido a través de la incorporación de la tecnología para que sea lo más competitiva posible, y abonar aún más el terreno de la innovación porque ésta atrae talento global, necesario ahora más que nunca.

Como pico de la pirámide de la renovación industrial se sitúa la sostenibilidad. “Pero debe ser una sostenibilidad regenerativa, que no actúe para generar impacto positivo y no solo neutro”, afirmó Irene Jubany, coordinadora de innovación del área de sostenibilidad de Eurecat, que moderó la mesa Innovación para reducir los riesgos derivados del cambio climático. “Necesitamos inversiones y tiempo para que estas obtengan su retorno. En ocasiones el escalado de estas empresas es complejo y hace falta paciencia por parte del capital”, afirmó Jubany.

La buena noticia es que desde el Acuerdo de París del 2015 por el clima, se han incrementado las inversiones en startups centradas en ofrecer soluciones de sostenibilidad a las empresas. “Se ha generado una fuerza legislativa nueva, que genera cambios positivos en este ámbito”, señaló Raimon Puigjaner, cofundador y socio de R4S (Roots for Sustainability).

Javier Cervera, responsable de transición energética de Balearia y presidente de Alianza Net Zero MAR; Xavier Tintoré, director financiero de Fluidra; y Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de Bodegas Torres, que conformaron, junto a Puigjaner, la mesa redonda que ofreció datos preocupantes sobre la sequía que asola el mundo, las precipitaciones torrenciales o la crecida de las aguas oceánicas. Ante el cambio climático, los ponentes también insistieron en la digitalización no solo para superar la crisis, sino invertir el sentido y favorecer la regeneración del medioambiente.

El Congreso Eurecat cerró su primera edición con un coloquio entre dos visiones distantes entre ellas bajo el título IA en acción: desafíos, oportunidades y prospectiva en la aplicación empresarial. Joan Mas, director del Área Digital de Eurecat, y José María Lassalle, consultor, profesor de Filosofía del Derecho en Icade y director del Fórum de Humanismo en Esade, moderados por el periodista experto en innovación Pipo Serrano, incidieron en la importancia que adquiere la gobernanza en este ámbito, “imprescindible si nos referimos a la IA regenerativa”.

