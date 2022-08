El unicornio valenciano de análisis genéticos, más fértil con la 'incubación' de datos

Hace poco más de un año la empresa valenciana de diagnósticos genéticos Igenomix se convertía en el nuevo unicornio español. Un rango que adquirió después de que el grupo sueco de inversión EQT, su principal accionista entonces, vendiera la firma a la también sueca Vitrolife, cotizada en la bolsa de Estocolmo, por 1.200 millones euros.

Tras la operación, completamente cerrada desde el pasado 1 de diciembre, estaba, y está, el objetivo ser el grupo líder en reproducción asistida a escala mundial.

“El negocio de Vitrolife está enfocado a la fabricación y venta de máquinas de láser, incubadoras y consumibles para los laboratorios de reproducción asistida, lo que convierte a este grupo industrial sueco en el complemento perfecto de nuestra actividad dedicada a la genética”, explica Gonzalo Echevarría, director de Transformación Digital de Igenomix, durante una videollamada con D+I.

[Biotecnología para crear un modelo de negocio de genética y salud personalizada]

Igenomix nació en 2011 en el Parque Tecnológico de Paterna como una escisión dentro del área de genética del Instituto Valenciano de Fertilidad (IVI). Cinco años después se independizaba completamente tras la entrada del fondo Charme Capital y en 2019 era EQT quien se convertía en el accionista mayoritario.

“En la industria de la reproducción asistida la genética es fundamental para ayudar a las parejas y nuestras investigaciones tenían aplicación para miles de clínicas que, como es lógico, no querían contratar servicios a una compañía que era su competencia”, apunta Echevarría. De ahí la búsqueda de su independencia del grupo IVI.

De Valencia al mercado global

Paralelamente, en estos años la firma valenciana ha ido creciendo: “De tener un pequeño equipo de científicos en Valencia, hemos pasado a ser 700 personas con presencia en 26 países, de los que algo más de 215 trabajan en España”, enumera el directivo.

Una presencia que no se limita a oficinas comerciales, también disponen de laboratorios repartidos por todas las regiones en las que están presentes donde procesan los embriones de acuerdo con la regulación de cada territorio.“En Alemania, por ejemplo, no contamos con esta estructura porque por cuestiones normativas no se pueden hacer pruebas PGT-A”, aclara.

Laboratorio de análisis genético de Igenomix.

Para entenderlo: un PGT-A es un análisis genético embrionario para la detección de anomalías en el número de cromosomas. Este test permite seleccionar los embriones cromosómicamente normales de entre todos los de una paciente, lo que aumenta sus posibilidades de reproducción.

Una práctica que el país germano está restringida a casos muy concretos, como un alto riesgo congénito o peligro de aborto.

[César Velasco (Novartis): “La transformación del sector sanitario implica un cambio en la industria biomédica”]

Igenomix inició su proceso de internacionalización en 2016 “haciendo las Américas, literalmente”, cuenta el directivo. Parte del equipo, incluido el doctor Carlos Simón, uno de los fundadores y Premio Rey Jaime I a la investigación médica en 2011, “cogieron las maletas, alquilaron un espacio en Miami (Estados Unidos) y empezaron a visitar clínicas para ofrecer los servicios de genéticas que teníamos en España”.

Con ese mismo modelo, recalaron en Brasil y poco a poco empezaron a abrir laboratorios fuera de Valencia. “Y todo ello con una pandemia de por medio que nos obligó a cambiar temporalmente nuestro modelo de negocio porque todas las [empresas] químicas cerraron y no podíamos seguir ofreciendo nuestros servicios a los pacientes”, añade. En su lugar, las pruebas PCR para detectar covid-19 acapararon su actividad.

Laboratorio de Igenomix.

El salto digital

Esta firma de diagnóstico genético, con una estructura que se apoya en esos laboratorios distribuidos por todo el mundo, como Italia, Reino Unido, Canadá o Japón, tiene el 85% de su actividad estandarizada: “Analizamos embriones y endometrios con unos protocolos y métodos completamente normalizados que desarrollamos nosotros mismos”, en palabras de Echevarría.

Una metodología que en este tiempo ha generado grandes cantidades de datos que, desde hace dos años, les están ayudando en un proceso de digitalización junto a The Cocktail. “Somos una empresa con un área científica. Agregamos muchos datos clínicos, con los que hemos desarrollado un dashboard que puede ayudar a los equipos de biología de las clínicas a ser más eficaces”, asegura el responsable de tecnología de Igenomix.

[El kit español que localiza el mejor esperma y aumenta hasta un 20% el éxito de embarazo]

Gracias a esta herramienta, las clínicas que usan sus servicios pueden comparar resultados con los de otros centros utilizando diferentes filtros y, así, mejorar sus prácticas. Además, también han desarrollado un portal dirigido a pacientes “con un valor transaccional , pero también informativo, en el que puedan entender conceptos con los que no estaban relacionados hasta ese momento, como endometrio o test PGTA”, describe Echevarría.

Una de las principales dificultades para sacar adelante el proyecto ha sido que Igenomix opera en diferentes territorios. “Cada mercado tiene una casuística y lo que buscábamos era la escalabilidad para todo el desarrollo”, explica Mateo Moreno, director de estrategia en The Cocktail, también presente en la conversación con D+I.

Moreno no duda al afirmar que este paso adelante ha permitido a Igenomix pasar de un modelo de negocio como proveedor externo a convertirse en partner de las clínicas.

La compañía valenciana trabaja con alrededor de 3.500 clínicas en todo el mundo. Esta herramienta ya está disponible en 10 países y la usan más de 200 centros. Sin dar datos concretos, Echevarría asevera que un volumen considerable de sus pedidos pasan por estos portales, afianzando así su estrategia de digitalización dirigida a “mejorar nuestra relación con las clínicas y la de las clínicas con los pacientes”.

Sigue los temas que te interesan