¿Neurodopaje tecnológico?: así se aumenta la concentración hasta en un 40% con neuroestimulación cerebral

Parece una paradoja que en plena era de la tecnología y la inteligencia artificial los humanos podamos potenciar aquello que nos identifica como tales apoyándonos, precisamente, en las nuevas herramientas digitales. ¿Es capaz la tecnología de producir cambios y optimizar nuestras habilidades sin perder de vista la ética? ¿Existe, pues, el neurodopaje?

La startup neoCK está convencida del gran potencial del uso social de la tecnología para fomentar la igualdad de oportunidades. Neurotraining es la herramienta que ha desarrollado para favorecer hasta en un 40% la capacidad de concentración del usuario, "siempre con la mirada puesta en un uso justo y ético de la tecnología".

Un estimulador eléctrico transcraneal y una metodología pedagógica propia están detrás de sus propuesta que puede aplicarse a distintos escenarios neuroeducativos para favorecer el aprendizaje de habilidades y la mejora de los procesos cognitivos.

"Mediante la aplicación de la neuroestimulación en áreas específicas del cerebro se puede mejorar la capacidad para absorber nueva información y formar nuevas conexiones, aprovechando la neuroplasticidad de nuestros cerebros, lo que quiere decir que las personas que usan Neurotraining aprenden más rápido y mejor".

Habla Jesús Martín, CEO de NeoCK, quien asegura que "sólo la ética personal y profesional de organizaciones privadas y entidades públicas nos separa de convertir a las generaciones futuras en los nuevos homo bots y, es por ello, que Neurotraining solo se aplica en procesos de aprendizaje que favorezcan la igualdad de oportunidades".

La herramienta, que destacan desde la compañía, "es totalmente segura y pueden usarla todas las personas, ya que las descargas se realizan mediante mecanismos eléctricos no invasivos", ya se ha implementado en la Universidad de Extremadura, lo que ha permitido diagnosticar y potenciar las capacidades de diferentes estudiantes.

L.Vallejo es uno de los universitarios que ha testado esta tecnología. Cursa el tercer año del Grado en Educación Social. "Para mí ha sido una experiencia sorprendente e increíble, ya que ni siquiera sabía que existieran este tipo de herramientas. Personalmente lo viví al principio con un poco de incertidumbre", explica a D+I.

Testimonio: "Más concentración por más tiempo"

"En cuanto a mi capacidad de atención, al principio no noté nada, de por sí los retos me hacían mantener la atención a pesar de que suelo ser bastante despistado. Pero luego, según iban pasando las sesiones, fui notando que en tareas en las que normalmente me costaba más mantener la atención conseguía concentrarme antes y durante más tiempo".

"Tenía la sensación de entrar a ese estado en el que se te pasa el tiempo volando porque estás tan concentrado que no te das cuenta. Según pasaban las sesiones conseguía entrar en ese flow con bastante facilidad", concluye el alumno.

No obstante, otras herramientas de neoCK ya han sido implementadas en centros como la Universidad de Alcalá, Universidad de Valladolid, Universidad de Extremadura, Universidad de Navarra, Universidad de Castilla la Mancha. También en diferentes universidades de Portugal.

transformación y modernización de organizaciones del tercer sector e instituciones públicas, a través de productos que diagnostican y potencian las capacidades de las personas en los ámbitos de la educación, el empleo, el emprendimiento y la acción social.

"Somos una entidad privada pero con el propósito de generar un impacto social en el mundo para hacerlo más justo, próspero y sostenible. Lo que hoy llaman: el Cuarto Sector. Aportamos soluciones en diferentes fases del diagnóstico y desarrollo de las capacidades de las personas a través de tecnologías como la IA, RV, TDCS o big data", destaca el CEO de la compañía.

Neurotraining es solo un ejemplo de los proyectos y herramientas que neoCK desarrolla en nuestro país. Y es que, sus herramientas han sido utilizadas en prácticamente todos los Servicios Públicos de Empleo de España: desde la Comunidad de Madrid, hasta Canarias, pasando por Extremadura.

Simulador de realidad virtual para el SEPE

"Siempre decimos que nuestro objetivo es que a una hora de cualquier persona exista un simulador nuestro para valorar las habilidades de las personas, muchas de ellas en riesgo de exclusión social", puntualiza el CEO.

Se trata de la herramienta neoSKILLS, un simulador de realidad virtual diseñado para generar una experiencia de orientación y aprendizaje basada en el diagnóstico y entrenamiento de soft skills relevantes para el desarrollo personal, académico y profesional del alumnado.

El Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Navarra, La Rioja o Aragón ya lo han implementado.

Asimismo, NeoCK también ha trabajado para las principales entidades del tercer sector en sus procesos de modernización: Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, YBS, United Way o Ymca.

