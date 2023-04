Si eres estudiante o quieres trabajar en el extranjero, esta plataforma diseña a medida tu experiencia de inmersión

Nada como vivir en primera persona una necesidad concreta para poner en marcha un proyecto emprendedor con un gran potencial de éxito. Jacob San Miguel, procedente del mundo de la arquitectura, sabe lo difícil que es encontrar en el extranjero un buscador que aúne cursos de idiomas, alojamientos y servicios complementarios... Así que, si no existía, ¿por qué no crearlo?

"He estudiado y viajado por el extranjero, y siempre me he encontrado un mismo problema: es difícil saber dónde hay escuelas de idiomas, sus programas... si quieres aprender el idioma de un país, hacía falta una plataforma que te permitiera gestionar toda tu inmersión de forma completa", explica a D+I el CEO de Dencanto Community.

"Recuerdo un día, en Polonia, que estaba en una cafetería desayudando y escuché a unas chicas -con el poco polaco que había podido aprender en mi estancia allí hasta ese momento, matiza-, que querían venir a España, les gustaba el sol y la playa, pero no sabían ni dónde empezar".

El emprendedor se percató de que ahí había un campo por explorar, pero corría el año 2013 y aún tendrían que pasar unos años para que los caminos de Jacob y Maria (socia en la startup) se cruzaran y alumbraran lo que hoy es Decanto Community.

Fue en 2017 cuando ambos coincidieron en que era el momento de impulsar aquella idea y ya en 2018 comenzó a echar a andar su tecnología. Pero, como en tantos proyectos emprendedores, la covid se cruzó en sus caminos.

Jacob y Maria no se dieron por vencidos y aprovecharon la coyuntura y el cierre de las fronteras para seguir desarrollando la tecnología y la parte online del proyecto. Al final, la crisis sanitaria fue un revulsivo para la necesidad que quería atacar Dencanto Community.

De esta forma, la startup puso en el marcado una plataforma digital de promoción y venta de programas de inmersión internacionales (cursos, prácticas empresariales, alojamiento y actividades culturales) que permiten al usuario, estudiante o trabajador, elegir a la carta qué servicios adicionales desea para personalizar su inmersión.

Reino Unido, Irlanda y Malta

En la primera fase del proyecto, su plataforma ofrecía programas de inmersión lingüística para extranjeros en España porque "aquí controlábamos muy bien los servicios" y nos permitió alcanzar el producto mínimo viable.

Sin embargo, en la actualidad Dencanto Community ya está lista para ofrecer programas de inmersión en el extranjero, concretamente en Reino Unido, Irlanda, Malta y el año que viene, EEUU y Australia.

"Es una evolución natural porque, de alguna manera, ya estábamos en estos países, pero la venta era hacia España, y ahora es en la otra dirección. Ya que hemos testeado toda la tecnología y tenemos acuerdos a nivel internacional era el momento y va ligado a todo lo que habíamos hecho".

"En concreto, la primera apertura es Reino Unido, Irlanda y Malta para llevar españoles, latinos o europeos de otros países", añade San Miguel.

'Saas' para escuelas y 'partners'

El buscador y el sistema de reservas son los puntos fuertes de su propuesta, que cuenta además con un sistema de calidad validado por la compañía.

El proyecto de Dencanto Community se complementa con una Saas para escuelas y socios de la compañía. "Así pueden gestionar mucho mejor a los estudiantes utilizando nuestra plataforma y haciendo una gestión mucho más eficiente sobre el estudiante".

"Por un lado, estás tratando al cliente pero a la vez a las escuelas que lo gestionan les estás facilitando esa gestión".

Ganadora de Venture on the Road Málaga Dencanto ha sido la startup ganadora en la cuarta parada de Venture on the Road en Andalucía, el evento itinerante organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups. Dencanto, la startup ganadora de Venture on the Road en Málaga, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará el 15 de junio en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de ciudades. "Todo apoyo viene muy bien en estas fases iniciales para pasar al siguiente nivel y tener el respaldo de estos pesos pesados del emprendimiento es fundamental para poder pensar en la siguiente ronda", relata a D+I Jacob San Miguel. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 10.000 dólares en créditos válidos durante nueve meses y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud. También tendrá acceso preferente a formación avanzada de los programas de 'training' de Google Cloud Platform.

