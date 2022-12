Álvaro Dexeus (Pleo): "La digitalización no es una fase, es un proceso que debe arrancar y darse de por vida"

Álvaro Dexeus (ex Head de Deliveroo) es el responsable de Pleo para España y Sur de Europa.

Las incertidumbres económicas están abocando a las empresas a contener sus gastos y las herramientas que brinda la transformación digital en áreas como las finanzas se convierten en un pilar crucial para abordar con éxito este reto.

Sin embargo, no todas las empresas, sobre todo las pymes, están capacitadas en la actualidad para abrazar la digitalización con garantías. Faltan recursos, cultura digital y el talento más especializado es escaso y no está al alcance de todas las compañías, sobre todo de aquellas de menor tamaño.

¿Qué puede hacer entonces la pyme? El responsable de Pleo para España y Sur de Europa, Álvaro Dexeus, lo tiene claro y lanza un mensaje de tranquilidad al sector: "No hay que volverse loco. Se puede conseguir, hay soluciones digitales que se adaptan a estas empresas. No hay que echarse toda la culpa y saber reaccionar".

D+I conversa con el también ex head de Deeliveroo sobre el apasionante momento que atraviesa la transformación digital con el foco puesto en el mercado español y los retos que subsisten para implantar la tecnología en la estrategia y generación de valor y talento de las compañías.

Automatizar la gestión de los costes es una tarea clave para lograr ese objetivo en medio de una coyuntura de incertidumbres económicas como la actual.

En un entorno macroeconómico lleno de incertidumbres, alinear a los CFO y los CIO parece una prioridad dentro de las compañías, pero no siempre hablan el mismo lenguaje. ¿Cuál es su diagnóstico en el mercado español?

Hemos visto un cambio drástico dentro de esta figura del CFO (Chief Financial Officer), aquella persona que se ocupaba de la contabilidad, a un rol mucho más estratégico. Ese CFO que antes las empresas tenían como apartado, que incluso le tenían miedo, ha pasado a estar en el eje y en el centro de todas las decisiones.

Este es un punto clave desde Pleo. Nadie se atreve ahora a tomar una decisión sin que esté el CFO involucrado y antes no era así. Ahora, CFO y CIO hablan ese mismo idioma porque están en las mismas reuniones, ya no son departamentos aislados.

En las empresas más pequeñas, pymes, el CFO suele trabajar más solo, pero a medida que las empresas escalan encontramos a los controllers que trabajan con él y a los que llamamos el miniCFO, que son los ojos y las manos del CFO en los distintos departamentos.

¿Cómo afectó la pandemia en esta evolución del papel estratégico del CFO?

Ha dependido de tamaños de empresas y verticales. La pandemia ha ayudado a acelerar procesos como compartir documentos, reuniones online... y soluciones como la nuestra han sido vistas como opciones muy necesarias, antes ni se lo planteaban muchas empresas.

En cuanto a las verticales, ha habido algunos como el retail que han sido más reticentes a esa evolución del CFO de la que hablábamos, y otras como el departamento de software e IT, obviamente, han estado mucho más abiertas y juegan en otra liga.

Pero, en líneas generales, la pandemia ha ayudado bastante a que las empresas se pongan las pilas en cuanto a transformación digital. Creo que ha quedado muy claro que cualquier euro que invirtamos tenemos que sacarle un ROI positivo, y desde el departamento financiero se está haciendo esa labor de cirujano de ir sacando aquello que no aporta valor a la empresa.

¿Cómo se puede ahorrar costes de la mano de la digitalización en una situación de incertidumbres como la actual?

Lo más importante es que no se vuelvan locos. Hay miles de soluciones. Hay que sentarse y analizar en qué estamos dedicando nuestro tiempo. En el caso nuestro, hay que ver el tiempo que se dedica a la gestión de costes, que en España son unos ocho días al año lo que emplea la empresa española a esta labor, y ver ahí fuera qué es lo que puedes encontrar.

Puedes contar con soluciones como la nuestra que te van a permitir reducir las horas que empleas en la gestión de gastos. No nos engañemos, es algo aburrido que no le gusta a nadie y que se puede automatizar, pero no para reducir el número de personas del departamento financiero, sino para que esos profesionales empleen su tiempo en tareas que realmente aportan valor y son estratégicas para la compañía.

Es esencial, y animo a los lectores a que lo hagan, identificar dónde se está empleando tiempo en labores que se pueden automatizar y que les van a permitir asumir esas otras acciones que realmente aportan valor. Automatización, es realmente el concepto clave dentro de las compañías en España.

Por su experiencia profesional, ¿en qué lugar se sitúa España a la hora de implementar soluciones que ayuden a sus empresas a aprovechar todo el potencial de la transformación digital? ¿En qué lugar nos situamos en relación con nuestros socios europeos?

Hay una diferencia muy grande entre lo que es el norte de Europa, y el caso específico de Reino Unido, que nos gana por goleada. Ellos, de media, tardan unas cinco horas al mes en lo que son los controles de gestión de gastos, frente a España donde nos estamos yendo a unas cifras mucho más elevadas.

También se constata una clara diferencia de pymes frente a empresas de tamaño medio o grande, y aquí sí que tenemos que ponernos las pilas. De todas formas, insisto, hay soluciones ahí fuera, como es Kit Digital, donde Pleo está adscrito, la Unión Europea está apostando para que las pymes se digitalicen, y soluciones como la nuestra están incluidas.

Y que no se echen toda la culpa por no haber subido ya a la ola de la transformación, solo tres de cada diez empresas en España tiene un proceso digitalizado del control de la gestión de gastos. Es una tarea pendiente, que afecta a muchas empresas, nadie va tarde, se está en la media, y hay herramientas para cambiarlo.

Álvaro Dexeus anima a las pymes españolas a buscar las soluciones digitales que se adaptan a su modelo y que no son "ni tan costosas ni tan difíciles de implementar" como muchas creen.

La digitalización no es una fase que tenemos que vivir, es algo que tiene que arrancar y que será de por vida, y que no solamente afecta a un departamento. Una pyme, obviamente no va a tener un CIO, pero esta labor es transversal a todos los departamentos, todos tienen que esforzarse por ver en qué dedican su tiempo y cómo la digitalización puede optimizarlo.

Estas herramientas están adaptadas para pymes, muchas veces son hasta gratis. Así que hay que desterrar el discurso de que son caras y difíciles de implementar, nada más lejos de la realidad.

Hay que dejarse de echar la culpa por ser pequeño, por no tener los recursos y buscarlos porque realmente existen y pueden cambiar radicalmente la competitividad de una pyme.

Y ya para terminar, ¿cómo se valora al ecosistema emprendedor y tecnológico español fuera de nuestras fronteras? ¿Qué es lo que más se valora y dónde piensan desde fuera que nos falta mejorar?

Ha cambiado muchísimo la percepción de España y del talento español. En otras empresas donde he trabajado, ahora en Pleo, esa imagen que teníamos de España y Portugal es muy diferente. Se apuesta muchísimo por nuestro talento, a nivel europeo somos el cuarto país por volumen de startups.

Hay un eje Barcelona-Madrid muy potente, atrae muchísimo talento. Madrid ha despuntado muchísimo en los últimos años; Málaga está empujando muchísimo y tiene mucho recorrido; Valencia con todo lo que está impulsando Mercadona es impresionante; la gente de Zeus está haciendo una gran labor...

Tenemos unicornios españoles como Jobandtalent, Wallbox, Idealista... que son archiconocidos fuera de nuestras fronteras y se está apostando mucho por establecer hubs europeos en España

Tenemos unicornios españoles como Jobandtalent, Wallbox, Idealista... que ya nos archiconocidos fuera de nuestras fronteras y se está apostando mucho para establecer hubs europeos desde España; Google con ciberseguridad en Málaga, desde Pleo nuestro equipo de ventas está ubicado en Lisboa, cuando yo estuve en Deliveroo el centro se fijó en Madrid.

Está muy claro que el talento español se valora, se nos percibe como gente muy trabajadora y tenemos unos unicornios que está haciendo muchísimo ruido; compañeros como Glovo que están haciendo las cosas muy bien y tenemos muy buena reputación.

