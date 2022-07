Hortelano (Startup Valencia): "El tercer o cuarto trimestre de 2023 es la fecha optimista-realista para el nuevo hub"

Startup Valencia cumple cinco años en un momento de plena madurez del ecosistema emprendedor valenciano y con una próxima edición de su evento Valencia Digital Summit que promete imprimir el paso al siguiente nivel en la proyección internacional de la cita tecnológica.

El evento tendrá lugar del 24 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y, tras una edición de 2021 ya de gran impacto pese a los retos logísticos que aún impuso la pandemia, hay grandes expectativas depositadas para este otoño.

La puesta en marcha del hub tecnológico La Marina se convierte, en este contexto, en la palanca que falta para que Valencia consolide un salto cualitativo de su ecosistema emprendedor, que ha avanzado notablemente en los últimos años y ya se mide a los grandes nodos nacionales e internacionales del sector.

[La antigua estación marítima de Valencia será un hub tecnológico: fin a cuatro años de bloqueo y polémica]

D+I repasa junto al presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, lo que han dado de sí estos últimos cinco años y el futuro que depara a la asociación valenciana.

¿Qué valoración hace de estos cinco años, en los que ha habido de todo, hasta una pandemia, en la trayectoria de la asociación?

Han pasado más rápido de lo que parece porque los dos años de la pandemia han sido como un agujero negro. El ecosistema, pese a esos dos años tan oscuros, ha evolucionado muy bien, a la vez que la asociación.

Startup Valencia se fundó con el objetivo de vertebrar un sector que ya en 2017 estaba creciendo con una trayectoria ascendente; hay que recordar que en 2011 empezaron ya las aceleradoras y, realmente, ya entonces había un caldo de cultivo para el emprendimiento en la región.

El grupo de emprendedores que la puso en marcha se supo organizar, lograr recursos públicos y privados, y materializar un equipo dedicado al 100% a Startup Valencia. Creo que ha sido una de las claves del éxito de la asociación.

Echando la vista atrás, tenemos 300 socios y cuando empezamos había 22. Además, en 2017 éramos casi un ente exótico -sonríe- para la Administración pública, y ahora nos hemos posicionado como un referente dentro del sector económico de Valencia.

En este tiempo, grandes compañías de prestigio internacional se han sumado a nuestra red de colaboradores. Empezamos con tres partners y ahora llegan a 25 desde Google, Telefónica con Wayra, Red Eléctrica... y un largo listado, no me querría dejar a ninguno, del que nos sentimos muy orgullosos.

A nivel nacional hemos tenido muy buena aceptación, en el Gobierno de España, donde, a nivel personal, soy miembro del consejo permanente de la comisión que se ha creado para España Nación Emprendedora dentro de Moncloa, y, de esta forma, somos la única asociación representada.

Además, que todo el mundo esté implicado y reme en la misma dirección es algo que no ocurre en otras ciudades de España. En muchas ocasiones nos ponen como ejemplo de ciudad donde se han hecho bien las cosas en cuanto al emprendimiento. Creo que es un mérito de todos y es para estar orgullosos.

¿Cómo valora el posicionamiento de Valencia en el ecosistema emprendedor español e internacional?

Crear un ecosistema lleva tiempo. Cuando en ocasiones oyes a los políticos diciendo que quieren crear un Silicon Valley... bueno, eso lleva su proceso; hay que tener empresas que crezcan, que vayan llegando unicornios y, con ellos, las segundas y terceras generaciones de emprendedores.

Ya lo consiguieron Barcelona y Madrid y ahora es nuestro momento. Esta nueva etapa es la que construye ese ecosistema y que esas ramificaciones tengan más valor, que te vean desde fuera, que los inversores ya vengan a ti y te quieran tener en tu agenda.

¿Cuál es el papel en esta nueva etapa de Startup Valencia del hub tecnológico de La Marina? ¿Cuándo estará finalmente operativo?

Uno de los retos que tenemos, sin duda, para los próximos cinco años es contar con ese espacio físico donde materializar la innovación abierta que ya se desarrolla en nuestra región y que se convierta en el punto para aglutinar a todo el ecosistema.

Primero, por su ubicación; rodeada de Lanzadera, EDEM, Innsomnia, de todo lo que queremos que sea el hub tecnológico de la ciudad de Valencia.

Por eso lideramos el proyecto desde casi los inicios de la asociación, pero el tema se judicializó, ganamos el juicio y hay una sentencia firme que no se ha cumplido y se ha pasado ya el plazo de los dos meses. Estamos peleando para desatascarlo.

Esperamos que el proyecto pueda ver la luz en 2023, nuestras previsiones realistas-optimistas apuntan al tercer o cuarto trimestre del año que viene.

Es el momento y el lugar, podía haber sido una realidad hace cuatro años pero, bueno, vamos a mirar al futuro y estamos presionando para que todas las partes nos ayuden. Hay buena voluntad y tenemos que materializarlo cuanto antes.

¿Podría La Marina ser un acicate del ecosistema valenciano para transitar por la nueva coyuntura económica adversa?

Hay una incertidumbre real que parece que en el sector tecnológico afecta un poco menos, pero al final acaba involucrándonos a todos. Es verdad que La Marina sería una oportunidad para el futuro, pero no solo para el sector tecnológico, sino también para Valencia.

Una ciudad no puede permitirse tener parado un edificio en el que podría estar cuatro años cobrando un canon mensual. No tiene ningún sentido. Tenemos el plan de negocio, la inversión ya lista para poder entrar... no entendemos cómo se sigue dilatando todo en el tiempo.

Valencia Digital Summit llega este otoño con grandes expectativas. Despejadas ya las dudas que aún infligió sobre el evento la covid el año pasado, ¿será la edición de 2022 la definitiva para consagrar un hueco en la agenda internacional?

El año pasado ya fue una apuesta total de Startup Valencia por su evento tecnológico. Hicimos una apuesta por el inglés, por traer ponentes internacionales de primer nivel, pero la covid aún nos trastocó de alguna manera las cuestiones logísticas.

[Líderes de Google, Siemens y CEMEX Ventures, entre los primeros ponentes de Valencia Digital Summit 2022]

Este año el objetivo es, efectivamente, dar el salto de calidad. Se va a desarrollar el 24, 25 y 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde el año pasado no se pudo realizar porque estaba instalado el vacunódromo.

Esperamos pasar de las mil personas que asistieron al primer Valencia Digital Summit a cerca de 10.000 asistentes de 30 países distintos y más de 300 ponencias este año. Estamos trabajando en estos momentos en las invitaciones a inversores y ponentes top con el foco muy puesto en establecer lazos con otros ecosistemas internacionales y nacionales.

[Hortelano (Valencia Digital Summit): "En 2022 daremos el empujón definitivo como evento 'tech' internacionnal'"]

Y es que, desde la constitución de la asociación, uno de sus objetivos ha sido dar visibilidad y posicionar a las tecnológicas con un evento propio; es uno de los puntos prioritarios de Startup Valencia.

Esperamos que este año, con el apoyo que ya tenemos del ámbito público y privado, llegue ese punto de inflexión para asentarlo en el panorama internacional, porque creo que en España ya se ha abierto un hueco como tercer evento junto a South Summit en Madrid y el 4YFN (4 Years from Now) en Barcelona.

Entrega de premios del evento Valencia Digital Summit 2021, celebrado en el Oceanogràfic de Valencia.

¿Se está recortando distancias con los grandes nodos del emprendimiento dentro y fuera de nuestras fronteras?

Está bien recortar distancias con los de arriba, pero creo que lo importante es que no te cojan los de abajo. Hay ciudades, regiones y países que están apostando muy fuerte por la innovación; en España, sin ir más lejos, Málaga.

Y fuera, se posicionan muy bien Portugal, Grecia, e incluso Malta; están atrayendo a muchas startups y tienen esa mezcla de calidad de vida, costes, facilidades para establecer la compañía y atraer talento que tan bien están funcionando.

Dentro de España, podemos hablar de otros hándicaps que puede tener Valencia respecto a Madrid, por ejemplo, por la fiscalidad: el Impuesto de Patrimonio que frena a emprendedores de fuera de España... Eso hay que trabajarlo también, pero creo que, en general, Valencia está en una muy buena posición.

En definitiva, nuestro objetivo no es ser más grandes que Madrid o Barcelona, sino tener nuestro propio espíritu y señas de identidad, y pelear para que venga talento a nuestra región.

Para ello, es necesario que todos vayamos en la misma dirección, todo el ecosistema; emprendedores, aceleradoras, inversores, la Administración... y que no nos adelanten por la derecha o por la izquierda por muchos factores externos que, según creemos, con buena voluntad también se pueden arreglar desde la esfera pública.

HP se suma a Startup Valencia HP, la empresa de tecnología estadounidense con sede en Palo Alto, California, se ha sumado a participar activamente en el ecosistema emprendedor valenciano de la mano de Startup Valencia. A través de este acuerdo de colaboración, la firma norteamericana refuerza la consolidación de la Comunidad Valenciana como hub tecnológico de referencia a nivel internacional. Esta colaboración se ha materializado en dos vertientes. Por un lado, HP se une a Startup Valencia como Corporate Partner. En este sentido la compañía contribuirá a la dinamización del ecosistema a través de proyectos de innovación abierta con las startups. Además, este acuerdo fomentará y atraerá el talento, un aspecto clave para HP, que cuenta con un centro en Valencia dedicado al desarrollo e innovación de software y que precisa de perfiles ligados a las Tecnologías de la Información (TIC) con conocimientos en el desarrollo de aplicaciones 'cloud', inteligencia artificial y calidad de 'software'. Además, HP también se ha convertido en Silver Sponsor de Valencia Digital Summit.(VDS2022)

