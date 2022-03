Cleverea, la aseguradora para 'millennials' que quiere replicar la flexibilidad de Netflix o Spotify

La pandemia ha ejercido de revulsivo para la transformación digital de la economía y la sociedad actual y, además, ha sido el trampolín definitivo que generaciones digitales como los millennials necesitaban para completar una inmersión total en la era digital.

Más allá del debate sobre si estos jóvenes de entre 30 y 40 años son nativos digitales o no -lo cierto es que crecieron rodeados de dispositivos electrónicos e internet-, la catarsis que ha supuesto la covid-19 ha ejercido de catalizador de las plataformas online y ha puesto en tela de juicio la utilidad de la presencialidad en numerosos ámbitos.

El segmento de los seguros no es un caso aislado. "Se da el hecho de que existe una nueva generación marcada por la tecnología que no quiere escuchar música en la radio, no quiere ir a una sucursal bancaria o se niega a ir a un supermercado, por citar tan solo algunos ejemplos".

Habla Javier Bosch, cofundador y co-CEO de Cleverea, insurtech española que diseña y comercializa seguros 100% digitales. La compañía tecnológica acaba de materializar su entrada en el ramo del automóvil con un nuevo seguro para coches. Este movimiento empresarial se produce después de que el pasado diciembre una ronda de financiación de 5 millones de euros en la que participaron Stride, Inveready y Bonsai Partners.

Cleverea prevé destinar en total un millón de euros al lanzamiento de este nuevo producto, que complementa su oferta preexistente en el ámbito de la movilidad, en que ya aseguraba motos, bicicletas y patinetes.

Javier Bosch, Joan Bosch y Álvaro Sanz, cofundadores y co-CEO de Cleverea.

En la evolución de su modelo de negocio ha sido clave el papel de los millennials y las necesidades que de la mano de la transformación digital ha ido manifestando el colectivo.

"Los millennials han tardado algo más en demandar esto a nuestra industria porque un seguro tarda más tiempo en ser necesario para los jóvenes de hoy en día que cualquier otro producto", explica a D+I el CEO.

"Mientras que Spotify, Netflix o incluso la apertura de una cuenta bancaria es algo que comienza en la adolescencia, un seguro serio casi llega a los 30 años. Esto ha provocado que no haya sido hasta hace relativamente poco cuando las nuevas generaciones han comenzado a demandar también seguros online", alega.

Por otro lado, Cleverea defiende que digital y tecnológico no es opuesto a humano. "Nos enorgullece poder decir que siempre tratamos de estar cerca de nuestros clientes, al alcance de un WhatsApp o una llamada, si este así lo necesita".

Ratio de conversión del 30%

Con el nuevo seguro para coches, Cleverea prevé sumar entre 30.000 y 50.000 pólizas en 2022: un "ambicioso objetivo" amparado, según Bosch, "por datos alentadores como nuestra ratio de conversión en los principales comparadores de seguros, del 30%, y que dobla a la de las aseguradoras tradicionales".

"Que nuestra oferta esté resultando el doble de atractiva en esos canales significa que los consumidores no solo buscan precios competitivos, sino también seguros más digitales, transparentes y flexibles".

Cleverea ya ha realizado diez nuevas incorporaciones a su equipo directamente relacionadas con este nuevo seguro para coches, y prevé alcanzar los 100 profesionales en 2023.

En materia de personalización, los titulares de este seguro no solo podrán elegir y cambiar en cualquier momento sin ninguna penalización si prefieren pagarlo de forma mensual o anual.

Prestaciones del seguro de coches 'on line'

También podrán decidir si quieren que, además de la responsabilidad civil, la asistencia en viaje, los daños al vehículo o los accidentes del conductor, su póliza cubra su defensa en caso de juicio, la rotura de las lunas, el robo total o parcial o la libre elección de taller para todo tipo de reparaciones.

La startup echó a andar 2019 de la mano de los hermanos mellizos Javier y Joan Bosch y por Álvaro Sanz, con experiencia previa en los ámbitos de la consultoría estratégica y la banca de inversión. El porqué de lanzar en este momento el segmento de coches tiene una clara explicación.

"El seguro de coche es francamente complejo y nos hubiese sido imposible empezar por ahí. Es un seguro obligatorio, con accidentes mortales, con un volumen increíblemente alto, con muchísima competencia y con unos niveles de rentabilidad poco competitivos", argumenta Javier Bosch.

Pero Cleverea apostó por empezar por algo más 'pequeño' –patinetes y bicicletas–, y dar un siguiente paso que le acercara al "monstruo" del seguro de coche –en su caso, a través del lanzamiento de un seguro de moto–.

Afianzar el mercado nacional

De esta forma, la compañía pudo aprender, demostrar su capacidad de distribución y conseguir brindar "un servicio excelente, siendo esta la mejor forma de plantearnos el reto de crear una insurtech".

Su estrategia a partir de ahora en cuanto a mercados es seguir consolidándose en el mercado nacional donde "la ventaja competitiva que podemos conseguir respecto a players tradicionales españoles es enorme" pero con la internacionalización en su punto de mira.

"Es un próximo paso realizable a medio plazo y ya estamos mirando a otros mercados similares como Italia o Portugal, donde esperamos empezar a operar en los próximos dos años, porque estamos convencidos de que el modelo que estamos construyendo en España es escalable, replicable y exportable", puntualiza el co-CEO.

En cualquier caso, y mientras el salto al exterior llega, Clevera continúa con el foco puesto en España.

"Porque convertirnos aquí en un referente en seguros online ya se nos antoja como un reto muy importante, y porque una expansión prematura podría suponer una distracción demasiado grande que nos hiciese desviarnos de nuestra verdadera razón de ser: mejorar la experiencia de los clientes ofreciendo seguros justos, 100% digitales, transparentes, flexibles y más sencillos que los tradicionales", concluye.

