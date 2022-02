Paco Gavilán (Nunsys): "Somos ambiciosos y junto con Sothis podemos ser la primera tecnológica de España"

La Comunidad Valenciana alumbró hace justo una semana una nueva compañía que irrumpe en el escenario tecnológico nacional con grandes aspiraciones y con los elementos necesarios para erigirse en uno de los actores protagonistas de la nueva economía digital en España.

La adquisición de Sothis por parte de Nunsys ha supuesto un espaldarazo a un proyecto tecnológico que arrancó en 2007 y que, desde Valencia, aspira a seguir creciendo no sólo en España sino también fuera de nuestras fronteras.

En su primera entrevista tras anunciarse la integración de Sothis, el director general de Nunsys, Paco Gavilán, explica a D+I que el acompañamiento tecnológico que ambas compañías han venido ofreciendo a las empresas se refuerza a partir de ahora gracias a al carácter complementario de cada proyecto empresarial.

Hay margen para ampliar y consolidar su posicionamiento en España y, en cuanto a producto, la apuesta de la nueva compañía en el mercado internacional es ambiciosa. "Se prevé un crecimiento exponencial, es ahí donde tenemos depositada la esperanza de convertirnos en un jugador mundial y no solo en España", puntualiza Gavilán.

La operación anunciada el pasado 18 de febrero, ¿constituye el mayor hito de Nunsys, superior incluso al de 2013 cuando se adquirieron dos empresas que juntas superaban el tamaño de la empresa en aquel momento?

Esta operación es el mayor hito, sin lugar a dudas. Lo acontecido en 2013 fue un proceso para llegar a lo que conseguimos el pasado viernes. Ese día nos convertimos, sumando Nunsys y Sothis, en un jugador nacional.

La operación empresarial de 2013 fue, por tanto, la preparación previa para conseguir el hito de 2022. Hemos pasado a jugar en una liga en la que queríamos estar. Ahora aspiramos a ser el principal jugador de esa competición.

Hasta ahora las adquisiciones de otras empresas siempre han sido operaciones de integración al 100% en Nunsys. ¿Se ha mantenido con la compra de Sothis la misma metodología?

Se ha adquirido de la misma forma. El 100% de las acciones de Sothis han pasado a ser propiedad de Nunsys. Eso, en el plano formal, porque realmente lo que hacemos es sumar dos compañías con capacidades tecnológicas muy complementarias.

Porque, a pesar de estar ambas físicamente en Valencia y dirigirnos a un público empresarial similar a nivel nacional, somos tecnológicamente diferentes, con capacidades tecnológicas propias.

La operación de integración nos ha permitido complementar nuestro portfolio. A los clientes de Sothis y Nunsys se les abre ahora un mundo de mejora en ese acompañamiento tecnológico que le ofrecemos porque aparecen capacidades tecnológicas nuevas.

Además, el capital ha salido de Nunsys en su totalidad, sin ayuda de ningún fondo ni ninguna herramienta accionarial diferente, ni préstamos participativos. No lo hemos necesitado. Hemos recurrido a financiación, pero no ha habido ningún cambio accionarial en la compañía.

Ser el socio tecnológico de la pequeña y mediana empresa valenciana ha sido siempre una de las máximas de Nunsys y, tras la compra de Sothis, ¿se van a buscar nuevos 'partners' de mayor envergadura en esta nueva etapa?

Siempre hemos tenido la suerte, en Sothis y en Nunsys, de venderle nuestros productos a los corporates. Tenemos empresas del IBEX 35 como clientes, pero no somos el socio tecnológico de ese tipo de compañías. Les brindamos soluciones puntuales.

Contamos como clientes con numerosas compañías en España de entre 500 y mil millones de euros en facturación, lo que se puede considerar ya una gran empresa. En la Comunidad Valenciana, tras la unión de Sothis y Nunsys, debe haber ya muy pocas que no sean clientes nuestros.

En este contexto, seguimos intentado cubrir toda la pirámide empresarial. Es cierto que la empresa más pequeña es difícil para nosotros, pero en la empresa grande no tenemos techo.

Paco Gavilán, en los exteriores de Sothis, integrada al 100% en el accionariado de Nunsys. Ambas empresas alumbran una gran tecnológica que irrumpe en el escenario nacional para ser uno de los protagonistas de la nueva era digital. FOTO: VICENT BOSCH.

¿Cuál va a ser su política de expansión a partir de ahora? Nunsys tiene delegaciones por toda España pero ¿se plantean un salto al exterior?

Todavía queda mucho recorrido en España para nosotros. Contamos con muchas delegaciones en el mercado nacional, además ahora vamos a sumar las de Sothis, pero hay margen para crecer y aumentar nuestra presencia.

Por ejemplo, en la cornisa cantábrica y Canarias, donde aún no estamos presentes. En la cornisa cantábrica acabamos de abrir hace unas semanas una delegación con una persona y no tenemos una presencia potente todavía. Además, hay otras zonas del país, como Madrid, donde queda por hacer.

Por su parte, la internacionalización está en nuestros planes, pero ahora mismo lo enfocamos desde dos frentes. Por un lado, facilitar un acompañamiento a los clientes nacionales que están en otras ubicaciones geográficas. Hay que recordar que Sothis tiene presencia en 39 países diferentes.

Es cierto que hay países donde tanto Sothis como Nunsys tienen clientes. En Costa Rica, por ejemplo, Sothis cuenta con la farmacéutica más fuerte del país y Nunsys, el Banco Nacional de Costa Rica, pero ha sido reactivo, no proactivo; nos han pedido un servicio, hemos ido y se lo hemos ofrecido.

En síntesis, nuestra estrategia es acompañar tecnológicamente a la empresa en el lugar del mundo donde esté, eso vamos a seguir haciéndolo.

En el terreno del producto, ¿qué estrategia se va a seguir en los mercados internacionales?

A nivel de producto propio, aspiramos a convertirlos en globales. Seguimos un modelo SaaS y queremos internacionalizarlo con distribución, con empresas parecidas a nosotros en otros países que comercialicen ese producto, pero no tanto con presencia física nuestra.

Paco Gavilán defiende la estrategia de construir desde Valencia una gran tecnológica en España que se posicione a nivel mundial en cuanto a producto. FOTO: VICENT BOSCH.

En este campo, creemos que el crecimiento puede ser totalmente exponencial a partir de ahora. Ahí es donde tenemos depositada la esperanza de convertirnos en un jugador mundial y no solo en un jugador nacional.

De esta forma, los crecimientos previstos en el exterior van a ser exponenciales, y en España van a ser porcentuales; un 20% ya es supersatisfactorio, pero en producto no, en producto queremos crecer mucho y muy rápido.

¿Considera que Nunsys puede abrirse en los próximos años un hueco en producto en el panorama tecnológico mundial?

Totalmente. Disponemos de determinados productos como Happydonia en Recursos Humanos, Sirena... entre muchos otros, que han encontrado una diferenciación a nivel global.

Estamos convencidos de que, desde Valencia, podemos tener una de las grandes compañías mundiales de desarrollo de software, de desarrollo de producto.

Precisamente, la apuesta por retener el talento en Valencia y que la sede social de la nueva tecnológica se mantuviera en esa ciudad fue una de las condiciones que puso Angels para vender a Nunsys su participación en Sothis.

Así es. Quiero agradecer a Angels y, personalmente a Juan Roig, su compromiso tan decidido para mantener aquí en Valencia todo el talento que ha generado en estos años Sothis y Nunsys. Sin ellos esta operación no hubiera sido posible.

Vivo en Valencia y quiero seguir haciéndolo aquí siempre. Una de las razones por las que montamos la compañía es por vivir en Valencia y no lo queremos cambiar. Estoy convencido de que aquí tenemos una virtud inmensa; contamos con cinco universidades que nos generan unos egresados que son nuestra materia prima.

Juntos, Sothis y Nunsys, aportamos con nuestro talento un valor tremendo a la sociedad valenciana pero ella nos devuelve a nosotros mucho más.

Al mismo tiempo, somos capaces de atraer talento del exterior que quiera vivir en un entorno privilegiado como Valencia. Esta tierra lo tiene todo. Nuestra vocación es estar en toda España y tener el mismo cariño a todas las regiones, ahora bien, ¿desde dónde? Desde Valencia, no hay dudas.

¿Qué papel aspira a jugar Nunsys a partir de este momento en el panorama tecnológico nacional e internacional y cómo prevé diferenciarse del resto de grandes compañías?

Es soñar, pero creo que tenemos sólidas razones para pensar que podemos ser los grandes de la tecnología en España. Con nuestro nuevo tamaño ahora sí somos capaces de escalar, de hacer operaciones corporativas de mucho calado en España.

Tenemos que ser muy ambiciosos y pensar que desde la suma de Sothis y Nunsys podemos ser capaces de ser la primera tecnológica de España.

El mayor tamaño que ahora logramos con Sothis nos permite soñar y trabajar para lograrlo. Si no tienes ese tamaño, no tienes la objetividad; no puedes ofrecerle lo mejor, aquello que necesita.

Con nuestro tamaño, ahora sí somos capaces de escalar, de hacer operaciones corporativas de mucho calado en España y ofrecer lo mejor objetivamente al cliente.

Porque si eres una empresa pequeña, al final le intentas colocar el producto que tienes, y vas a disponer de muy poco porque esto de la tecnología va de especialización. Está muy relacionado el equipo humano del que disponemos y la cantidad de tecnología que podemos manejar.

Para una empresa como nosotros es importantísima la objetividad, que de verdad recomendemos al cliente lo que es mejor para él desde un punto de vista tecnológico. Y, en esto, la envergadura empresarial es crucial.

Con esta unión, hemos conseguido que esa objetividad sea la misma que puede brindar una compañía de primer nivel como Indra, por ejemplo, o Telefónica.

