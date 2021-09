La herramienta española para fichar y pedir vacaciones que ya usan 1.500 empresas

Finiquitado el mes de agosto llega el momento de encarar la vuelta a la oficina en un nuevo modelo laboral que combinará la presencialidad de las plantillas con el trabajo en remoto. La pandemia impuso el teletrabajo y, aunque la situación sanitaria ha mejorado, el nuevo sistema laboral híbrido ha llegado para quedarse.

Septiembre inaugura un nuevo curso y son muchas las empresas que estos días valoran la modalidad en que sus trabajadores se incorporan a sus puestos laborales. Controlar de forma eficaz la gestión del tiempo de las plantillas en modelos que combinan presencia física en la oficina con teletrabajo no es cuestión fácil.

La startup Woffu, nacida en 2015 como spin off de Midatel, una consultora web con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico, ofrece una solución en la nube que da respuesta a las múltiples preguntas que estos días se formulan desde pymes a grandes corporaciones.

Su plataforma permite verificar y controlar el tiempo que emplean sus plantillas en desempeñar sus funciones según las normativas de control vigentes en cada país. Ahora, su herramienta se convierte en imprescindible para integrar la gestión del tiempo en la era pospandemia.

"Nos dimos cuenta de que las grandes empresas registraban las vacaciones y días de ausencia en hojas de Excel; era ineficiente y creaba muchas fricciones. Vimos que podíamos hacer algo para cambiarlo y empezamos a desarrollar la plataforma a principios del 2015", explica Laia Hernando, Chief Operations Officer de Woffu.

Laia Hernando es Chief Operations Officer de Woffu.

"Los múltiples colores y pestañas de Excel se transformaron en una solución que optimiza todo este proceso de manera intuitiva, eficiente y fluida, de la que hoy disfrutan más de 1.500 clientes y 300.000 usuarios", añade la responsable.

La nueva realidad laboral y el marco legislativo del teletrabajo desarrollado recientemente por el Gobierno se convierten en una oportunidad para que su herramienta de a partir de ahora respuesta a las nuevas demandas de las empresas.

"La ley del teletrabajo viene a reforzar el mensaje de la anterior Ley del Control Horario: si no controlas el tiempo de tu gente, no puedes saber con exactitud si un empleado trabaja desde casa o no, cuantas horas de trabajo efectivo cumple o si hace horas extra", incide Laia Hernando.

"Nosotros lo vemos como una oportunidad de controlar el tiempo de los empleados y de brindarle a esos mismos empleados transparencia sobre su activo más importante: el tiempo".

Transparencia en los registros

Para Woffu, el gran reto para los departamentos de Recursos Humanos es "seguir manteniendo el orden y el control de sus procesos y de su gente".

"La normativa establece que hay que seguir fichando y registrando el tiempo efectivo de trabajo, aun si teletrabajan. Además, el trabajador tiene derecho a la desconexión digital y a la posibilidad de tener visibilidad sobre sus horas trabajadas", asevera Hernando.

Este gran reto tan sólo es asumible gracias a las soluciones digitales como Woffu que ayudan a los departamentos de Recursos Humanos a validar si sus empleados están conectados, trabajando y disponibles o, si por el contrario, están en descanso, cuidando de algún familiar o de vacaciones, explican desde la startup.

"En momentos en que la sobrecarga de tareas es más real que nunca, es necesario contar con soluciones digitales y colaborativas que ayuden a las empresas a ahorrar tiempo y costes en gestionar y automatizar aquellos procesos burocráticos, administrativos y que no suman valor al negocio, pero que son totalmente necesarios".

La solución en la nube que propone Woffu ayuda a los Recursos Humanos de las empresas a controlar la gestión del tiempo de los trabajadores en la era pospandemia.

La experiencia acumulada de Woffu -aumentó su plantilla un 250% entre 2018 y 2020- le permite en la actualidad estar bien posicionada para abordar los nuevos desafíos laborales y posicionarse como un referente en la optimización de la gestión del tiempo

Sus clientes son muy heterogéneos, desde empresas con 10 empleados hasta multinacionales con más de 1.000 trabajadores. "Justo esto es lo que queremos seguir haciendo: extender el concepto del trabajo líquido a todas las empresas, independiente del sector donde se desempeñen", indica Laia Hernando.

Nuevos mercados

Woffu cuenta con clientes y usuarios en todo el mundo. "El enfoque es y será internacional dado que nuestra solución está disponible en seis idiomas: castellano, catalán, inglés, portugués, italiano y francés. Si bien la mayoría de los clientes se ubican en España, tenemos previsión de enfocarnos a otros mercados próximamente", puntualizan desde la startup.

El modelo de negocio es de pago por uso con planes que se amoldan a las necesidades de cada empresa.

Entre las funcionalidades más utilizadas en la aplicación se encuentra el fichaje digital de los empleados, que permite registrar el número de horas trabajadas y las horas extra, y también saber dónde se encuentran gracias a su sistema de geolocalización.

