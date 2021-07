El Dropbox 'made in Spain' fija su meta a cinco años: un trono en el 'Olimpo bursátil'

La ciberseguridad es uno de los grandes retos para llevar a buen puerto la imparable transformación digital de nuestra era. A medida que economía y sociedad se digitalizan se abren nuevas puertas de entrada para los hackers y crece la vulnerabilidad. Nadie está a salvo: desde las grandes corporaciones hasta el pequeño usuario.

Sin embargo, en esta lucha por protegerse de los ciberataques no todos cuentan con las mismas armas. La startup Internxt irrumpe en este escenario con un claro y revolucionario objetivo: ofrecer al usuario una alternativa a las grandes industrias tecnológicas respetuosa con su privacidad y, al mismo tiempo, con el planeta.

La plataforma liderada por el valenciano Fran Villalba ha desarrollado una nube encriptada, Internxt Drive, que sigue el modelo Dropbox, donde el usuario y su privacidad están en el centro de todo el proyecto. Internxt Drive aspira a ser "la primera nube de la que te puedes fiar" y, a otros retos tan apasionantes como ambiciosos.

El más relevante: cotizar en Wall Street. Su CEO y fundador Fran Villalba ha puesto la directa para lograr sus sueños y, por el momento, no va mal encaminado para ganarse un puesto por méritos propios en la prolífica 'fábrica' valenciana de emprendedores junto a Iker Marcaide (Flywire) y Eloi Gómez (Mr. Jeff).

Sin embargo, para encumbrar en lo más alto hay que soñar a lo grande y manejar cifras económicas de igual magnitud. Internxt ya lo está haciendo. La startup del joven emprendedor valenciano (24 años) incrementa un 30% su facturación mes a mes y prevé cerrar 2021 con un crecimiento del 400%.

"De un millón de euros que facturaremos a final de año, el pronóstico es conseguir tres o cuatro millones durante 2022", asegura a D+I Fran Villalba.

Cómo funciona Internxt

El funcionamiento de Internxt Drive ha llegado para revolucionar el sistema actual de la ciberseguridad. Mediante el uso de tecnología blockchain, al subir un archivo a la plataforma, éste se fragmenta y se encripta en los dispositivos, de forma que solo cada usuario tiene acceso a los mismos.

Internxt no guarda su clave de desencriptación, a diferencia de otras empresas tecnológicas.



La compañía cuenta con una red de proveedores alrededor de todo el mundo, la cual almacena fragmentos encriptados de los archivos.

De esta forma, el usuario tiene el control de su privacidad, se empodera frente a las grandes tecnológicas, y se da respuesta a una de las necesidades que Fran Villalba detectó tras su experiencia laboral en el sector del cloud.

"La privacidad siempre me ha parecido un problema de esta sociedad; debe respetarse este derecho fundamental y no siempre ocurre así", argumenta el CEO. Además, Internxt es una empresa comprometida con el medio ambiente y por cada nuevo cliente que consigue, planta un árbol.

La andadura de Internxt está repleta de pasos en firme. En 2020 la aceleradora de empresas Lanzadera se fijó en ella y también cerró una ronda de inversión liderada por Angels Capitals y otros grupos inversores.

Internxt es un proyecto de almacenamiento privado en la nube seguro y gratuito.

Los próximos pasos se encaminan hacia una meta clara: abrirse un hueco en lo más alto del sector. ¿Cotizar en Wall Street? Quizá. Villalba no da ninguna batalla por perdida. "Es nuestro objetivo. Hay que aumentar cifras y seguro que lo conseguiremos. En previsión hay una serie A bastante grande que puede ayudarnos mucho en ello", relata el CEO.

El emprendedor valenciano es consciente de que el éxito solo llega trabajando, aunque el factor suerte es a veces determinante. "En ocasiones las cosas no salen y no es porque valgas menos; solo que la suerte no ha estado de tu lado", afirma.

Destaca que el sector emprendedor valenciano está en plena efervescencia y alaba la prolífera cantera en la que ya le sitúan junto a Iker Marcaide y Eloi Gómez. "En Valencia se están desarrollando proyectos muy interesantes. En cinco años el sector ha cambiado muchísimo y hay cosas muy chulas en marcha".

Villalba asevera con orgullo que conoce personalmente a Marcaide y Gómez y que, en unos años, le encantaría llegar también al reconocimiento y éxito profesional que han cosechado. "Los conozco mucho a los dos. Hace poco estuve tomando un café con Iker y sí, están cambiando muchas cosas por Valencia".

Internxt, a cinco años vista

Talento para lograr sus objetivos no le falta. Fran Villalba forma parte de la lista 'T500' de The Next Web, que recoge a los 500 jóvenes más influyentes en el ámbito tecnológico, y ha sido nominado para el Forbes 30 Under 30 Europe 2018.

"¿Cómo me imagino en cinco años? Con una empresa grande, como Amazon o Google, y cotizando en el Nasdaq. Vamos a por todas", precisa con una media sonrisa que deja entrever que es consciente de la magnitud del reto.

Por lo pronto, el equipo de veinte personas que conforma Internxt sigue trabajando para posicionarse como empresa referente en el sector de la ciberseguridad, e ir dejando cada vez menos terreno a la diosa Fortuna en la construcción de lo que desea ser 'de mayor'.