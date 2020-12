Wayra y la 'scale up' Malt se alían para ayudar a las startups a atraer talento

La identificación y atracción del talento es un aspecto crucial en una startup, sobre todo en las etapas iniciales. Según el estudio The Start-Up Experience – HR best practices in fast-growing companies, elaborado por la consultora Willis Towers Watson, nueve de cada 10 startups y scaleups afirman tener dificultad a la hora de atraer talento. Las causas: la alta competitividad y la naturaleza cambiante que las caracteriza, que requiere de una mayor agilidad y flexibilidad en sus procesos y capacidad de respuesta.

Ante esto Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, y la scaleup Malt, especializada en poner en contacto a compañías con el mejor talento freelance, han firmado una alianza para impulsar la innovación y agilidad de las startups de Wayra gracias a la colaboración con los consultores independientes de alto nivel vinculados a Malt.

En concreto, esta alianza permitirá a las más de 500 startups que forman parte el ecosistema de innovación abierta de Wayra acceder a los más de 180.000 expertos independientes que conforman la comunidad de Malt en todo el mundo. En España, Malt cuenta con una red de 25.000 profesionales desde su llegada hace poco más de dos años.

Según datos del European Forum of Independent Professionals (EFIP), 50.000 personas se convierten cada año en freelance i-Pro, en España. Este tipo de colaboradores independientes, que prestan servicios técnicos e intelectuales puntuales, se han convertido en una de las mejores herramientas a la hora de acelerar la digitalización de las empresas y, hoy día, nuestro país cuenta ya con 750.000 profesionales de este tipo. Un dato que representa un crecimiento del 40% con respecto a 2008.

Agustin Moro, responsable global de Alianzas en Connected Open Innovation de Telefónica, señala que con este acuerdo Malt se suma a la red de más de 100 socios estratégicos que “ayudan a mejorar la propuesta de valor y las oportunidades de desarrollo de negocio para las startups del ecosistema de Telefónica”. A través de este convenio, “Malt acercará su red de freelancers y sus servicios en formato innovador a nuestros emprendedores”.

Por su parte, Vincent Huguet, CEO y cofundador de Malt, subraya que esta alianza supone “un importante avance para el impulso de la innovación y para la digitalización de nuestro tejido empresarial”.

En este sentido, apunta que tanto las startups como los consultores freelance desempeñan un papel muy importante y este acuerdo “posibilitará una aceleración aún mayor que se traducirá en un win-win para todos. Estoy seguro de que juntos podremos hacer grandes cosas”.

Tras una trayectoria de éxito en Francia, Malt llega a España a finales de 2017 con el ambicioso proyecto de convertirse en el B2B (business to business) de referencia y completamente digital para expertos freelance. Después de levantar una financiación de más 32 millones de euros en 2019, la scaleup cuenta con una red de más de 5.000 clientes entre los que figuran tanto compañías de todo tipo, desde miembros del IBEX-35 hasta las startups y pymes más innovadoras.