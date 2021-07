Una antigua fábrica de tornillos reconvertida en epicentro del futuro talento de la industria 4.0 de Bilbao

Bilbao, una de las tradicionales capitales de la industria española, debería ser, por extensión una de las que con mayor fuerza dé el paso al 4.0. Y no solo lo está haciendo sino que, además, está intentando transferir su modelo a otras ciudades europeas.

Esta 'expansión' no se entiende sin hacer referencia al proyecto que lo ha generado todo: 'Bilbao as fabrik'. Y este programa no se entiende, a su vez, sin mencionar el lugar donde se genera todo, Xorrotzaurre, la llamada isla del talento y el conocimiento de la ciudad vizcaína.

Es allí donde está creciendo un interesante ecosistema innovador y de referencia en el ámbito de los servicios avanzados para la industria 4.0 y la economía digital.

Allí se está conformando de forma integral la formación universitaria y una comunidad de personas tractoras de iniciativas empresariales innovadoras.

Y allí ha nacido el mencionado programa 'Bilbao as fabrik'. Su objetivo prioritario es la mejora de la competitividad de las empresas locales y la consolidación del gran espacio de desarrollo urbano sostenible en expansión de Zorrotzaurre.

El Ayuntamiento de Bilbao capitanea este proyecto después de una inversión de 5,8 millones de euros (cofinanciados al 80% por el FEDER) que ha permitido la implantación en Zorrozaurre de un ecosistema emprendedor en el ámbito de la industria 4.0.

Como no podía ser de otra manera, una antigua nave industrial en desuso (operaba como fábrica de tornillos en los 70), fue habilitada como el centro de operaciones del proyecto.

Mondragon Unibertsitatea

En esta nave conviven el talento universitario de la Mondragon Unibertsitatea y un ecosistema empresarial que favorece la transferencia de conocimiento para que la industria siga explorando nuevos caminos disruptores.

El propio rector de la citada universidad, Vicente Atxa, explica que "'Bilbao as fabrik' es un proyecto estratégico para Mondragon Unibertsitatea, donde en colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao se desarrollará un entorno donde convivan startups, empresas de servicios avanzados y una actividad universitaria acorde con nuestro modelo, en estrecha relación con el tejido empresarial".

A corto plazo, según ha comentado, "nuestro objetivo es contar con un espacio donde se formen 800 estudiantes en ámbitos relacionados con la gestión empresarial, la industria 4.0, la robótica, el big data, la digitalización y su impacto en las humanidades y en la educación, etc.".

Cabe mencionar que actualmente ya se están impartiendo el Grado en Ingeniería Mecatrónica Dual, el Grado en Administración y Dirección de Empresas Dual, el Grado en Business Data Analytics y el Grado en Humanidades Digitales.

Como ha explicado el alcalde, Juan Mari Aburto, 'Bilbao as fabrik' "fue uno de los primeros proyectos que llegaron a nuestras manos" al poco tiempo de iniciar el mandato.

Se trata, dijo, "de un proyecto difícil, que asumimos desde el primer momento como un gran reto. Tras mucho estudiarlo, nos lanzamos presentándonos a una convocatoria muy exigente de la Comisión Europea, con la colaboración de socios estratégicos que nos han acompañado en todo este camino", como son Orkestra, Eiken, Gaia, IDOM y la Corporación Mondragon, MIK y Mondragon Unibertsitatea, bajo el liderazgo del consistorio.

Entre 400 propuestas

El proyecto fue seleccionado de entre casi 400 propuestas de diferentes países y el pasado mes de enero arrancó gracias a la puesta en marcha del edificio, que sigue manteniendo su fuerte carácter de espacio industrial pero enfocado ahora al 4.0 gracias al talento que contiene.

Pero el ecosistema de la industria 4.0 no para ahí. Bilbao pretende ejercer de ciudad faro, como referente europeo, para que otras tres ciudades puedan seguir sus pasos hacia el desarrollo e impulso de la industria 4.0.

Es ahí donde nace 'Bilbao as transfer'. Este es un proyecto que está siendo financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa URBACT.

La Comisión Europea lanzó a finales de 2020 una convocatoria específicamente dirigida a proyectos que habían sido apoyados por la primera convocatoria del Programa de Acciones Urbanas Innovadoras.

Según explican fuentes municipales, el proyecto supone un reconocimiento a la ciudad de Bilbao por su trabajo en el impulso y desarrollo de una economía urbana basada en la innovación, en el talento y en la especialización inteligente, desde la creación de un tejido empresarial basado en la cualificación y en la sostenibilidad.

La Unión Europea ha reconocido el proyecto 'As Transfer' como herramienta para trasladar y compartir la experiencia y el aprendizaje adquirido con el caso de éxito 'As Fabrik' a diferentes ciudades europeas.

El objetivo de este proyecto es apoyar la trasferencia de innovación de los casos de éxito de cinco ciudades a diversas urbes europeas que se encuentran inmersas en procesos de transformación.

De esta manera, Bilbao trasladará su experiencia en especialización inteligente en servicios avanzados e industria 4.0 a la ciudad rumana de Timisoara, a Tartu en Estonia y a Bielsko Biala en Polonia.

