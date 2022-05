Las dos caras del sector lácteo en su digitalización, de favorecer la sostenibilidad a la falta de confianza

Galicia es, indiscutiblemente, la región líder en producción de leche. Este territorio acapara a más de la mitad de los ganaderos que producen leche de todo el país (concretamente el 56%). Por tanto, marca el ritmo de cualquier avance que se produzca. Es modelo para otros. Un referente.

Sin embargo, parece que hay un aspecto que, aun siendo prometedor, no acaba de despuntar: la digitalización.

Nadie duda de la importancia que tienen y deben tener las nuevas tecnologías para el desarrollo de cualquier sector hoy en día. Pero una investigación desarrollada en la Universidad de Santiago de Compostela demuestra que quizá no es todo de color de rosa. Al menos, en el sector lácteo.

Por un lado, esta investigación destaca que las explotaciones de vacuno lechero gallego más sostenibles son también las que presentan un mayor grado de digitalización; por otro, alerta de que existe "un número importante" de explotaciones que ni las utilizan ni, lo que es más preocupante, las consideran prioritarias.

La tesis doctoral que presenta esta investigación se titula 'Evaluación a medio plazo de la agricultura virtual. Oficinas: propuestas para una nueva generación' y la firma Alba Vázquez López.

En ella, la investigadora remarca que las explotaciones objetivamente más sostenibles "ya han implantado en su día a día la tramitación on line de los distintos trámites burocráticos", según se recoge en la tesis que acaba de ser presentada en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus Terra de la USC.

El trabajo de investigación pionero desarrollado por Vázquez López bajo la coordinación de profesores e integrantes del grupo de investigación Proyectos y Planificación (PROePLA) de la USC, Martín Barrasa Rioja y Manuel Marey Pérez, abre un camino muy relevante tanto en el campo de las TIC como en las explotaciones o ganaderos, en este caso más concretamente en vaquerías, de tanta importancia en Galicia.

Detalles de la investigación

La investigación para determinar en qué medida el ganado lechero utiliza las nuevas tecnologías de la información en su trabajo diario permite también centrarse en las relaciones de comunicación que los propios productores mantienen con las administraciones públicas a través de las oficinas agrícolas virtuales (OAV).

Al mismo tiempo, la investigadora recuerda la obligación de las administraciones públicas de dotarse de herramientas virtuales de comunicación con los ciudadanos, haciéndose eco también de la enorme carga burocrática que soportan los agricultores y especialmente las personas que regentan fincas para tramitar permisos, ayudas, incorporaciones, salidas de animales, nacimientos, bajas…

Ante esta doble realidad, cuyos desequilibrios y problemas se han ido acentuando progresivamente en los últimos años, la investigadora realizó un exhaustivo estudio de campo con el fin de conocer en detalle las dificultades encontradas en el sector y luego proponer medidas de mejora.

De hecho, la investigación se basa en datos y testimonios recogidos en entrevistas realizadas antes de la llegada de la pandemia a una muestra representativa de explotaciones de vacuno lechero de Galicia que se corresponde con explotaciones catalogadas como referencia según diversos indicadores preestablecidos.

El análisis de esta información anterior muestra que, a pesar del tiempo transcurrido desde la implementación de los OAV's, el margen de mejora en los procesos de comunicación e interacción virtual sigue siendo importante.

La investigadora también considera en su estudio otros parámetros que también inciden en la comunicación entre administraciones y responsables de explotaciones ganaderas, como la resolución progresiva de problemas de conexión en diversas áreas geográficas o la activación de formas alternativas de relación como es el caso del 012 teléfono, un canal atractivo para muchos agricultores a la hora de intercambiar información con la administración.

No es un prioridad

Aun así, la investigación concluye que, aunque aquellas explotaciones que podríamos considerar más sostenibles son aquellas que ya han establecido trámites burocráticos en línea en sus procesos productivos como un apartado más del trabajo, también existe un número importante de explotaciones que no utilizan este tipo de las opciones de comunicación ni siquiera lo consideran una prioridad mientras haya otras alternativas disponibles.

No conviene olvidar, no obstante, que la digitalización de este sector no sólo se centra en mejorar los trámites burocráticos, sino que está comenzando a experimentar con otro tipo de tecnologías más disruptivas, como el blockchain.

Tal y como avanzó D+I hace unos meses, el proyecto Milkchain pretende desarrollar un sistema de trazabilidad certificada en la industria láctea que permita garantizar el origen de la leche, así como la calidad y eficiencia de los procesos industriales ligados a la transformación del producto.

El proyecto Mikchain tiene un período de ejecución de 27 meses, y comporta la creación o mantenimiento de 27 puestos de trabajo (8 de nueva contratación). Dentro de la iniciativa se desarrollará una plataforma en la nube a través de tecnologías facilitadoras como el big data o la inteligencia artificial que servirá para procesar y almacenar todos los datos que se van recogiendo en la actividad cotidiana de una granja.

La actividad, por ejemplo, de los robots de ordeño o relativos a la temperatura de los tanques, el nivel de residuo o el transporte. Y sobre esa información es sobre la que después se podrá actuar en consecuencia.

