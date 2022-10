Siga en directo la sesión vespertina de la segunda jornada de Valencia Digital Summit 2022

Se acerca uno de los momentos más esperados de Valencia Digital Summit 2022. Esta tarde tendrá lugar la entrega de premios de la VDS2022 Competition, donde han participado más de 500 startups de 35 países distintos.

En la tarde de ayer las 10 startups finalistas (Trebellar, Arkadia Space, Mojito360, Exheus, Reental, Proky, Delivers.ai, Drill Surgiries, BizAway e IDNow) tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus proyectos entre los asistentes.

En unas horas, un jurado internacional formado por Sébastien Lefebvre, socio del venture capital francés Elaia; Mariano Amartino, director general para América de Microsoft for Startups; Nelly Markova, directora de la firma inglesa de capital riesgo Molten Ventures; Rachelle Young, program director en TNW, principal evento tecnológico del ecosistema tecnológico de Amsterdam impulsado por el diario económico Financial Times, y Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, moderados por Paloma Mas, events and culture manager de Plug and Play, será el encargado de elegir a las startups ganadoras en las categorías Seed y Growth.

Es el plato fuerte de la sesión vespertina de esta segunda jornada de Valencia Digital Summit, una quinta edición que está batiendo todos los récords del evento tecnológico impulsado por Startup Valencia.

Siga aquí en streaming el contenido del programa de la tarde y no pierda detalle del nombre de los ganadores en la VDS2022 Competition:

Desde su primera edición en 2018, Valencia Digital Summit ha registrado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a convertirse en un evento tecnológico de referencia a nivel global. La última edición, celebrada el 15 y 16 de diciembre de 2021, generó un impacto económico de más de 4,8 millones de euros.

