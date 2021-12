Ricardo Cantabrana (Aragón): "Es imprescindible pensar en el ciudadano al innovar"

La innovación y digitalización es fundamental para el Gobierno de Aragón y así lo puso de manifiesto su director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Ricardo Cantabrana, durante la jornada 'El Mapa de la Digitalización', organizado por D+I-EL ESPAÑOL.

Como ha explicado, además de posibilitar que se realice cualquier proceso o trámite con la Administración de forma digital, el Gobierno de Aragón presentaba, hace apenas unos días, el Plan Servicios Digitales de Aragón, "centrado en darle la mejor experiencia de uso al ciudadano".

Un foco esencial como recalcó Cantabrana en la digitalización de la Administración.

"La pandemia ha acelerado el proceso; hoy en día no existe ni un solo expediente que se maneje únicamente en papel, por ejemplo. Pero ahora es tiempo de no dar marcha atrás y de mejora continua. Y para ello es imprescindible pensar en el ciudadano, comunicar lo que estamos haciendo. Puedes construir la mejor plataforma digital pero si el ciudadano no lo sabe o no conoce cómo funciona y sus ventajas, de nada sirve", dijo Cantabrana.

Una gran jornada

Esta fue una de las intervenciones que se produjeron en el marco del foro autonómico titulado el 'Mapa de la Digitalización en España', que reunió la pasada semana a 9 consejeros, tres directores genereales y siete concejales con responsabilidad todos ellos en innovación, digitalización o emprendimiento.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Douglas Benítez, director general de Qualcomm para España y Portugal; Ricardo Cantabrana, director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón; Javier Arnau, redactor de D+I y moderador de la mesa; Catalina Jiménez, directora de la unidad de negocio de Tecnologías de la Información de Sothis; y Jaime Santamarta, concejal de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid).

Asimismo, participaron en el foro empresas de prestigio como SAP, AWS, Sothis, EVO, Qualcomm, Globant y Entelgy.

Los diferentes responsables autonómicos y municipales, así como los responsables de las empresas representadas, pudieron dar su visión del momento transformador que viven los principales sectores económicos y ofrecieron un completo resumen de qué se está haciendo en sus territorios en favor de la digitalización.

La cita se convirtió en un gran espacio para el debate que contó con una gran acogida y un gran ambiente entre todos los participantes, que tuvo continuidad con la celebración de la gala de entrega de la primera edición de los D+I Innovation Awards, que premiaron las mejores iniciativas innovadoras y digitalizadoras de este año en nuestro país.

