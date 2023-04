Ucademy, la academia online para las nuevas generaciones que triunfa en Latinoamérica

Más de 1.500 alumnos han pasado por las aulas de Ucademy. La principal diferencia con la enseñanza tradicional es que Ucademy ofrece un modelo de aprendizaje 100% online. La plataforma ayuda al mundo hispanohablante a preparar oposiciones y pruebas de alto nivel.

Estamos ante una de esas startups que nacieron durante la explosión de emprendimiento en la pandemia. Ramiro Zandrino, fundador de la iniciativa, es originalmente de Argentina, pero ha vivido la mayor parte de su vida en España. Con tan solo 28 años, ya cuenta con una amplia experiencia como emprendedor.

Fue a los 21 años cuando comenzó a montar proyectos que vendió de manera exitosa: “me quería dedicar a jugar al fútbol profesional, pero mi propósito se vio truncado tras sufrir varias fracturas. Fue en ese momento cuando decidí centrarme en crear ideas que aportaran soluciones y valor”, comenta Zandrino en una entrevista con D+I.

Su edad no supuso un obstáculo. Desde pequeño sus padres se encargaron de plantar la semilla de la curiosidad: “emprender es un estilo de vida. Ante la incertidumbre me considero un ingenuo optimista”, asegura. “Confío en mis capacidades y en las personas en las que me rodeo. Si hay algo que no te gusta cómo está, hay que cambiarlo”.

En un viaje por Bali hace tres años, su hermano le pidió ayuda para el examen de la selectividad. Zandrino y sus amigos montaron una plataforma con cursos a ocho euros que ayudaran a los alumnos con la prueba de acceso a la universidad. Fue un momento crítico, en el que toda la enseñanza se había trasladado a entornos online debido a los confinamientos.

Gracias al boca a boca, el número de alumnos fue expandiéndose rápidamente. Zandrino vio una clara oportunidad y decidió volver a España para montar Ucademy apoyándose con las ideas que los alumnos le aportaron.

Ucademy fue la evolución natural de esta primera incursión en el mundo de la enseñanza por internet. Su mayor punto de atracción es la flexibilidad, ya que los cursos están orientados a estudiantes que buscan un salto en su calidad de vida.

Ucademy es para aquellos usuarios que quieran prepararse bien para acceder a la universidad, para profesores que necesiten opositar o para aquellos doctores que deseen especializarse en un campo determinado.

El inconveniente al que este tipo de usuarios se han enfrentado en los últimos años es la compaginación de los estudios con el trabajo.

“Queremos hacer el proceso de aprendizaje más sencillo, más ameno”, explica el fundador de la startup. “Lo mejor es que la plataforma se adapta a las necesidades del estudiante. Las clases online brindan mayor flexibilidad, se adapta al ritmo de vida de cada una. Además, todo lo que sucede en la clase online queda bien registrado. Aquí el alumno es el protagonista.”

En apenas dos años, Ucademy ya ha logrado facturar dos millones de euros y la mayoría de estudiantes proceden de regiones de Latinoamérica como México, Colombia, Chile, Argentina, Perú o Ecuador. Se trata de alumnos que tienen la posibilidad de acceder a universidades españolas, pero que necesitan este tipo de apoyo adicional para superar, con buena nota, las pruebas de acceso.

En estos momentos, la plataforma cuenta con tres grupos diferenciados. El primero es el conjunto de usuarios, entre los 17 y los 19 años, con necesidades muy específicas. Suelen darse de alta en Navidad para empezar a prepararse para los exámenes de acceso a la universidad.

El segundo grupo es de personas comprendidas entre los 24 y los 30 años. Normalmente son opositores o estudiantes de medicina que se preparan para el MIR. Se trata de personas que necesitan este tipo de flexibilidad y compatibilidad.

Por último, el grupo comprendido entre los 30 y los 40 años suele incluir estudiantes de oposiciones administrativas y que tienen familias, por lo que la compatibilización es aún más importante.

Una inteligencia artificial adaptada a cada estudiante

Uno de los puntos diferenciadores de Ucademy es que viene equipado con una potente inteligencia artificial que adapta el ritmo de aprendizaje a cada estudiante.

Cuando el usuario se une a Ucademy, tiene que realizar primero un test de aptitudes y, dependiendo de los resultados, la plataforma le establece una programación específica para lograr sus objetivos.

Una vez comenzados los cursos, Ucademy va recomendando a cada estudiante qué temas debería repasar. “Es un tutor personalizado”, comenta el fundador.

Cuando el estudiante logra cierta consistencia en sus estudios, entonces comienzan los simulacros de exámenes. La inteligencia artificial es capaz de generar preguntas específicas para cada uno de ellos y de acuerdo a sus necesidades.

Zandrino explica que entrenar una inteligencia artificial con tantos datos es una tarea compleja, pero el resultado es evidente.

Ucademy está disponible en español y el precio de sus cursos oscila entre los 800 y los 2000 euros.

