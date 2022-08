Innovación, sostenibilidad y moda: así es el programa de aceleración para comunidades latinas y afroamericanas

Ser la única persona de color dentro de una habitación repleta de fundadores de startups tecnológicas no es algo nuevo para Kat Yalung, que lleva más de cinco años trabajando y apoyando a pequeñas empresas.

Tras su paso como directora del programa de incubación Startup Launch de Bixel Exchange, una iniciativa asociada a la cámara de comercio de Los Ángeles, ahora ha decidido dar el salto y enfocarse en la industria de la moda.

Neil Montgomery es el CEO y fundador de Sovereignty, una plataforma destinada a dar voz a los emprendedores de comunidades latinas y afroamericanas dentro del mundo de la moda. Desde ella se buscan soluciones para resolver los retos del cambio climático dentro del sector.

Dentro de la compañía, se ha fundado el programa de aceleración Sovereignty Fashion CEOs para las startups. La elección de siglas no es casual, pues no se trata solo de un programa de aceleración enfocado en los directivos, sino que también se juega con las iniciales para formar la palabra Climate Equity Opportunities (Oportunidades de Igualdad Climática).

Montgomery y Yalung se conocieron en Bixel Exchange, una iniciativa fundada por él. Cuando el primero le propuso a la segunda sumarse a su nuevo proyecto, ella no lo dudó ni un instante y aceptó el reto.

“Neil y yo hemos pasado por la misma experiencia de darnos cuenta de que nuestro potencial debía ser aprovechado en otra industria”, comenta Yalung durante una entrevista con D+I. “La pandemia me obligó a tomarme un año y medio para centrarme en mi salud y bienestar. Cuando Neil pensó en la idea de iniciar un programa de aceleración dentro Sovereignty, me dijo que fui la primera persona en la que pensó para el proyecto y no pude rechazarlo”.

Los objetivos de Sovereignty son ambiciosos: para el año 2050 quieren haber establecido un colectivo de moda inclusivo, diverso, equitativo y próspero para todo tipo de personas. Para ello trabajarán con fundadores, políticos y compañías que compartan su misión de revolucionar la industria de la moda y que se convierta en una industria no contaminante.

Un cambio en la industria

Cada vez hay más plataformas que luchan por crear una economía circular dentro de la industria de la moda. Una de ellas es Pangaia, firma británica que está desarrollando nuevos materiales sostenibles y propulsando el reciclaje para evitar crear tanto desperdicio que, en muchos casos, acaba en vertederos.

“Nunca pensé que me dedicaría al mundo de la moda”, confiesa Yalung. “Nací en una familia que no disponía de muchos recursos y siempre comprábamos ropa de segunda mano, pero el mundo ha cambiado: la gente se compra ropa vintage y hay mayor concienciación sobre el cambio climático”.

Sovereignty se fundó hace solo un año, con Montgomery y Yalung al frente, pero la compañía ya cuenta con siete empleados y con los fondos suficientes para lanzar su primer programa de aceleración.

El plazo para solicitudes acaba de cerrar y la primera ronda de cinco startups se anunciará en septiembre. Cada proyecto seleccionado recibirá 50.000 dólares para propulsar su crecimiento y pasarán por un programa de ocho meses, que se divide en tres partes.

La primera estará centrada en el liderazgo de la compañía, en el bienestar de sus fundadores y en el equipo. Es lo que Yalung llama fase del “emprendimiento consciente”. La segunda parte se centrará en la producción y logística, y la tercera en un día de 'demo' en el que los fundadores tendrán que exponer ante algunos líderes de la industria.

La siguiente ronda del programa de aceleración está prevista para 2023. Mientras tanto, Sovereignty seguirá luchando por mejorar la industria de la moda.

