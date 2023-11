Así ayuda la digitalización a la accesibilidad de los servicios financieros

La realidad es que, respecto al total de la población española, estas cifras suponen que solo el 1,1% se encuentra en situación de exclusión financiera (porque no dispone en su municipio de residencia ni una oficina, ni cajero, ni agente financiero, ni ofibus, ni oficina de Correos, ni un comercio que ofrezca el servicio cash back). La mejora de esta cifra en los últimos años, tal como aduce el informe, se debe a las medidas adoptadas por el sector bancario para combatir la exclusión y al desarrollo de los servicios digitales .

El Informe sobre la Inclusión Financiera en España , elaborado por el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), cifra la foto final de la exclusión financiera en nuestro país en 494.916 personas y 2.797 municipios . Aunque la investigación apunta a que esta exclusión se da en ocasiones muy concretas, como puede ser “el caso de personas que residen en municipios sin dotaciones físicas de servicios bancarios donde no hay acceso a internet o colectivos sin las mínimas competencias digitales ”.

De esta manera, el principal desafío en la actualidad es garantizar que todas las personas, independientemente de sus habilidades tecnológicas, puedan aprovechar al máximo los servicios financieros digitales . La accesibilidad se ha convertido en la clave para alcanzar una inclusión financiera real y significativa, y es que el problema de la digitalización no está tanto en la propia transformación de los servicios, si no en acercar esa tecnología a las personas que puedan tener mayor dificultad a la hora de utilizarla . Conscientes de este desafío, los bancos han implementado todo tipos de soluciones para mejorar la accesibilidad de sus servicios digitales.

En España y en todo el mundo, la adopción de la tecnología ha desempeñado un papel crucial en la ampliación del acceso al sistema bancario para un mayor número de personas. La transformación del sistema no solo implica la evolución de los servicios, sino que pone de manifiesto la necesidad de hacer que dicha tecnología sea accesible para todo el mundo y especialmente para aquellas personas que podrían enfrentar desafíos en su uso, como pueden ser el colectivo de las personas mayores o aquellos sin conocimientos digitales.

¿Qué soluciones han ido incorporando los bancos para mejorar la accesibilidad de sus servicios digitales?

La democratización de los servicios financieros

La brecha digital se reduce con la constante evolución de los servicios en línea, lo que continuará mejorando la accesibilidad de los mismos y con ello el índice de inclusión financiera en España. La digitalización no solo contribuye a la democratización del acceso a la banca, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para la participación activa de muchas personas en el sistema financiero.

Según se indica en el mencionado informe de la consultora Afi, anque la tecnología digital por sí misma no es suficiente para promover la inclusión financiera, sin duda “constituye una buena base de apoyo, al habilitar canales de inclusión financiera para aquella población que no tenga acceso cercano a una entidad u oficina bancaria”. La revolución digital ha desencadenado una transformación que puede ser muy positiva si se garantiza que sea inclusiva. La accesibilidad a los servicios digitales no es solo un desafío, sino también una oportunidad para construir un futuro financiero más equitativo y accesible para todos.