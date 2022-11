Iberostar se adelanta a la industria 20 años en la neutralidad en emisiones de carbono

El sector turístico sabe que no hay tiempo que perder. Desde las grandes organizaciones turísticas trabajan para que todo el sector repiense y reinvente el turismo para ofrecer un futuro más sostenible, próspero y resiliente para todos. Es tiempo de implementar soluciones y en Iberostar, multinacional española 100% familiar con más de 65 años de historia en el turismo, ya han pasado a la acción. Conscientes de que el sector turístico, con su naturaleza transversal y diversa, tiene el potencial y la responsabilidad de ser una fuerza líder en apoyo de la acción climática, Iberostar avanza hacia la construcción de un modelo de turismo rentable y responsable que protege los océanos y reduce el impacto del cambio climático, con un compromiso claro, a largo plazo y basado en la ciencia.

El grupo hotelero considera que el turismo seguirá brindando prosperidad y bienestar si todos los actores que forman parte de él toman medidas para orientarlo en la dirección correcta. Para Iberostar es necesario implementar medidas de mitigación y adaptación para hacer frente a un clima cambiante. Estos valores impregnan toda su cadena de valor y todas las áreas de su negocio. Además, trabajan alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS) de 2030 para, más allá de proteger el planeta, afrontar otros retos importantes.

En Iberostar integran en su estrategia de negocio y en todas sus áreas de influencia la protección del medio ambiente, con el foco puesto en el bienestar social y económico y en la preservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Por ello, se adelantan 20 años al compromiso global de la industria para alcanzar su objetivo de descarbonización y marcar el camino hacia un modelo de turismo más responsable y sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con las personas.

Roadmap hacia la descarbonización de la empresa

Así, en el marco de la 27 edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que este año se celebraba en Sharm El Sheikh (Egipto), Iberostar ha presentado su ambiciosa hoja de ruta hacia la descarbonización en la que se compromete a reducir su intensidad total de emisiones anuales en 594.000 toneladas de CO2 para el 2030 y, así, conseguir la neutralidad 20 años antes del objetivo global marcado por la industria.

Para conseguirlo, Iberostar arranca con el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero de alcance 1 (que son producidas por fuentes propias o controladas) y 2 (emisiones indirectas derivadas del consumo de energía) en un 85% con respecto al año 2019 y a través de diversas soluciones: reducir el consumo energético en un 35% con cambios internos y de los clientes, fuerte inversión en tecnología innovadora y eficiente sustituyendo los anteriores electrodomésticos, calderas, iluminación… por otros aparatos más eficientes y automatizados (aquí entra también la inteligencia artificial) y el uso de energías renovables en sus hoteles.

En segundo lugar, el grupo hotelero pretende reducir las emisiones de alcance 3 (las de responsabilidad indirecta) en un 50%, lo que representa el 77% de su huella de carbono. Aquí incluye siete categorías en las que se va a focalizar:

1. Priorizar productos y servicios de bajas emisiones en temas de abastecimiento.

2. Avanzar hacia edificios Net Zero (maximizar la eficiencia energética en los ya existentes y priorizar materiales, equipos y mobiliario de bajas emisiones en los nuevos).

3. Aplicar el 100% de los esfuerzos de descarbonización 1 y 2 también en los activos arrendados downstream (emisiones indirectas relacionadas con bienes y servicios vendidos) como son los locales de los hoteles.

4. Modernizar la red promoviendo la energía renovable, la electrificación y minimizando el uso de combustibles fósiles.

5. Mejorar la transparencia de datos.

6. Fomentar la movilidad baja en carbono entre los empleados y que estos prioricen el uso de vehículos con bajas emisiones así como mejorar la colaboración con empresas de alquiler de coches o compañías aéreas que tengan programas en marcha en esta línea descarbonizadora.

7. Reducción de los residuos y la capacidad de gestión de los mismos en los hoteles.

Esta hoja de ruta hacia la descarbonización de Iberostar está validada por la Science Based Target Iniciative (SBTi), asociación promovida por el Carbon Disclousure Project (CDP), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el World Resources Institute (WRI) y World Wildlife Fund (WWF), cuyo objetivo es ofrecer soluciones y herramientas a diferentes tipos de empresas para que logren sus metas de reducción de gases de efecto invernadero.

Compromisos ligados a su ADN

La sostenibilidad está en el ADN y en el corazón de Iberostar y estos compromisos no surgen de la nada. En la compañía son muy conscientes, desde hace tiempo, de que un uso ineficiente de los recursos del planeta y el no controlar nuestras actividades y formas de vida llevará, en un futuro no tan lejano, a situaciones de escasez que supondrán un riesgo para nuestras economías y, por otro lado, irían en contra del bienestar de las comunidades locales en las que operan.

Por eso, en su estrategia de sostenibilidad recogen esta y otras preocupaciones, así como plantean soluciones innovadoras y tecnológicas, basadas en la ciencia y en los datos para hacer de este mundo un lugar mejor y más sostenible.

En esta línea, Iberostar cuenta con un hotel completamente electrificado en Europa, el Iberostar Slavija en Montenegro, mientras que trabaja en la electrificación integral de dos hoteles más para la próxima temporada: el hotel Iberostar Cristina, situado en la bahía de Palma, en España, e Iberostar Herceg Novi, situado en la bahía de Kotor, Montenegro.

Este esfuerzo para impulsar la electrificación forma parte del plan de Iberostar de alcanzar una mayor eficiencia energética y un menor consumo de energía en diferentes áreas. En cuanto al tema energético, pusieron en marcha su plan de reducción de la energía que están desarrollando más en profundidad durante este 2022, avanzaron en precisión con nuevas herramientas de medición y ya comenzaron a incluir los criterios de sostenibilidad y de ahorro energético mencionados en las nuevas obras y reformas. De hecho, el 100% de sus hoteles en España consumen desde principios de 2022 electricidad proveniente de energías renovables con garantía de origen, una medida que evitará la emisión de más de 18.000 toneladas de CO2 al año a la atmósfera.

En cuanto a los materiales, Iberostar cree en una economía circular como una de las principales bases para lograr un turismo sostenible: fomentar la reutilización y el reciclaje, minimizar los residuos en la medida de lo posible o la búsqueda de materiales alternativos que sean menos contaminantes y cuya vida útil sea más larga.

En esta línea, una correcta gestión de los alimentos y desperdicios es igualmente importante. En 2021 superaron su objetivo anual (marcado en un 65%) y llegaron al 70% de consumo responsable de pescado en todo el grupo. Más concretamente, en España, los hoteles de Iberostar alcanzaron el 88% en este aspecto en diciembre del pasado año. Sin olvidar el proyecto Winnow para acabar con el desperdicio de comida, a través del cual monitorizan el volumen de los alimentos que no se consumen, los categorizan y los comparan con la cantidad real de comensales y con el aprovisionamiento realizado para, así, tomar decisiones reales. Con este plan para acabar con el food waste, Iberostar va a reducir un 50% el desperdicio alimentario solo en el primer año, reduciendo 5.000.000 de comidas y dejando de emitir casi 8.000 toneladas de CO2 al año en sus más de 100 hoteles.

Iberostar seguirá dando pasos hacia su propia Agenda 2030 a través de acciones basadas en la ciencia, datos, buen gobierno corporativo y manteniendo siempre una visión a largo plazo para seguir inspirando un turismo responsable.

