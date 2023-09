Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, clausurará el II Observatorio de los ODS

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, clausurará el próximo 14 de septiembre el II Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL. Se trata del principal evento sobre sostenibilidad celebrado en España. En él se mide la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un encuentro que contará con la inauguración institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el 12 de septiembre a las 11.30 horas. Será la antesala de los debates que este año se centrarán en torno a las llamadas 'cinco pes' del desarrollo sostenible: personas, prosperidad, planeta, paz y pactos.

Junto a Francina Armengol y José Luis Martínez-Almeida está previsto que participen también otras autoridades como la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez; los presidentes de Galicia y La Rioja, Alfonso Rueda y Gonzalo Capellán; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y otras autoridades como la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

El programa

El programa definitivo, que puede consultarse en el site habilitado al efecto, incluye también a una nutrida representación de dirigentes empresariales y especialistas en las distintas materias relacionadas con los 17 ODS.

Así, por ejemplo, por el II Observatorio de los ODS pasarán el presidente de Indra, Marc Murtra; el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel; el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano; el presidente de Sareb, Javier Torres; la presidenta del grupo SEK, Nieves Segovia; la vicepresidenta de Huawei España, Carmen González Gens; el CEO de Oracle, Albert Triola, y el CEO de Ingenostrum, Santiago Rodríguez.

En el acto inaugural, además de la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, está prevista la intervención del director de Relaciones Institucionales de la Fundación La Caixa, Sergi Loughney, y de la vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Enclave ODS, Cruz Sánchez de Lara.

El encuentro se extenderá desde el 12 de septiembre hasta el 14 de septiembre y se celebrará en el CaixaForum de Madrid.

La empresa

Durante el II Observatorio de los ODS conoceremos el análisis que hacen responsables corporativos sobre el cumplimiento de los distintos objetivos.

Así, en las distintas mesas de debate, estarán presentes personalidades como Laura Durán, directora general de Desarrollo de Negocio y Sostenibilidad y miembro del Comité de Dirección de Ikea España; Marie Lindström, directora general de Too Good to Go; Cristina Sánchez, directora de Impacto Positivo y Sostenibilidad de Leroy Merlin; Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia; Yolanda Erburu, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer y directora general de la Fundación Sanitas, o Joaquín de los Reyes, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre España.

Junto a esta representación institucional y empresarial, también está prevista la participación de personalidades que han venido distinguiéndose por su activismo en la promoción de los ODS.

Es el caso del Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la Unesco ; Begoña Gómez, directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense ; Leire Pajín, presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS); Carlos Berzosa, presidente de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR); Andrea González Henry, presidente del Consejo de Juventud de España; Andrés Conde, director ejecutivo de Save The Children, o el padre Ángel , presidente de Mensajeros de la Paz.

