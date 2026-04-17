Rollán respalda a Oesía ante la amenaza de Rusia y avisa: "Si Ucrania cae, estará en serio peligro el futuro de Europa"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, este viernes durante la clausura del 'Wake Up Spain!'. David Morales

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha mostrado este viernes su apoyo al grupo español Oesía al que Rusia ha amenazado como "objetivo militar" por suministrar drones para la defensa de Ucrania.

Rollán ha explicado que esta compañía y su fundador, Luis Furnells, se han visto señalados por "estar en el lado correcto, hacer marca España, ser una empresa referente a nivel mundial y suministrar equipos para que un país que ha sido invadido pueda ejercer legítima defensa".

Durante la clausura del foro Wake Up Spain!, Rollán ha advertido que "apoyar a Ucrania significa defender nuestros valores y principios. Si Ucrania cae, Europa se debilitará y nuestro futuro estará en un serio peligro".

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