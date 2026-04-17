La industria del tabaco demanda una regulación que se ajuste al grado de riesgo de los productos

La industria tabaquera atraviesa una fase de transición hacia un modelo de negocio con productos menos dañinos. Entre estas alternativas menos perjudiciales está el cigarrillo electrónico o los vapers, que aunque siguen manteniendo la nicotina, generan menos sustancias nocivas.

Por ello, las compañías reclaman que la regulación y la fiscalidad se ajusten al riesgo de cada producto con especiales diferencias con respecto al cigarrillo tradicional.

Estas son algunas de las conclusiones de los principales representantes del sector tabaquero que participaron en la cuarta jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!, el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España

Philip Morris es una de las compañías que lleva años intentando lograr esta transición para dejar atrás el cigarro de combustión. De hecho, en territorios como Italia, la compañía prevé dejar de vender tabaco tradicional de cara al año 2036.

Así, Daniel Cuevas, presidente de la multinacional en España, señaló durante su intervención en el simposio que esta transformación "es totalmente alcanzable, poniendo el ejemplo de Suecia. En esta región el uso del tabaco tradicional está por debajo del 5%".

"Suecia ha apostado por políticas de prevención, de cesación tabáquica y además, de eso, por alternativas de menor riesgo que contienen nicotina pero no combustión", agregó.

Cuevas hizo especial hincapié en que España debe ajustar su normativa al grado de riesgo que tenga cada producto. "De forma que los más dañinos tengan una fiscalidad más alta y los que menos una más baja, como lógica", indicó.

Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de Japan Tobacco International (JTI) Iberia

Cabe recordar que todo esto surge en un contexto en el que la UE está llevando a cabo una revisión de la normativa sobre impuestos especiales al tabaco, que se enmarca dentro del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. En este debate algunos Estados miembros están de acuerdo con ofrecer un marco normativo a estas alternativas libres de humo.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad está gestionando su nueva Ley Antitabaco, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. Esta normativa es más restrictiva que la de otros países europeos. Y pretende poner coto no sólo a los cigarrillos tradicionales sino también prohibir algunos tipos de vapers.

Alejandra Vidal, directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI Iberia. David Morales

La directora de Asuntos Corporativos y Comunicación de JTI (Japan Tobacco International) Iberia, Alejandra Vidal, compartió la misma postura que su compañero de gremio.

Incidió en que gracias a la inversión en innovación y tecnología se están desarrollando más rápido productos que presentan un 90-95% menos de sustancias nocivas que el tabaco tradicional.

Por eso, indicó que para que haya inversión en nuevas tecnologías y se mantenga (o incluso crezca), la normativa debe ofrecer seguridad jurídica al sector y reconocer la diferencia de riesgos que suponen las nuevas categorías frente al cigarrillo de combustión.

"Para seguir invirtiendo en España es fundamental contar con un marco regulatorio estable y coherente, que dé seguridad a largo plazo a las compañías que estamos apostando por desarrollar actividad industrial y tecnológica en el país", terminó Vidal.