Soriano (Atrevia): "En estos tiempos de viralidad y ruido malintencionado las empresas tienen que volver a lo básico"

Cuando arrecian los cambios, la viralidad y hasta el ruido "malintencionado", las empresas tienen que "volver a lo básico" en lo referido a comunicación, o sea, "escuchar muchísimo, calibrar, y tener narrativas claras y muy consistentes".

Es la receta y consejo de Asunción Soriano, CEO global de Atrevia, consultora iberoamericana de comunicación y asuntos públicos más que curtida en estas lides. Con menos de 40 años de existencia y presencia ya en quince países saben de lo que hablan.

Varias de sus enseñanzas las ha traído Soriano a la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!, donde ha advertido que las compañías no tienen que inventar la rueda en tiempos de crisis.

Asunción Soriano, CEO global de Atrevia

Al revés. Casi no entrar en pánico porque sí pese a la rapidez de los tiempos. "un tuit viral no significa crisis", ha subrayado.

Pero tampoco hay que tener bajo perfil. La clave, ha expuesto, es conducir las propias narrativas y desplegar una estrategia multicanal. Incluso en herramientas como ChatGPT. "Tenemos que trabajar ecosistemas narrativos que nos posicionen en estos relatos".

Ello con independencia del paisaje, aunque las compañías españolas no puedan abstraerse de lo que sucede alrededor. Por ejemplo en Estados Unidos, donde parece que han pasado a comunicar "con cautela" para evitar incluso conceptos que han pasado a ser delicados.

Poco a poco esto también evoluciona. "Ante los primeros meses de cautela, la determinación firme que se está consolidando es 'yo creo en esto, es mi esencia y voy a contarlo mejor".

Soriano también ha reflexionado sobre el avance de la diversidad en las empresas, no porque la ley lo exija o sea un asunto reputacional, "sino porque están viendo que la diversidad funciona" y ha animado a las compañías españolas a ser más activas en mercados fundamentales para su futuro, como Bruselas.

"Hoy en Bruselas se nos está escuchando más que nunca, quieren simplificar", ha expuesto, y está también la cuestión de los fondos que se negocian para el próximo marco financiero plurianual. "Creo que hay un futuro interesante", ha subrayado.

El conocimiento de la situación en Bruselas es una de las áreas de experiencia de Atrevia. Otra emergente es la de ayudar a compañías latinoamericanas que buscan desembarcar en España.

Al respecto, Soriano ha remarcado la capacidad de España no solo para atraer inversión directa de estos países, sino para ser un 'hub', un trampolín para que apuesten además por otros Estados cercanos europeos.

Atrevia acompaña a estas empresas latinoamericanas para entender el modelo regulatorio europeo, porque en lo demás todo se desenvuelve solo: "en lo cultural nuestra experiencia es que España es un país absolutamente receptivo. Es natural que hagamos negocios juntos".