El sector de la salud demanda grandes pactos y renovar las bases de la sanidad para atender a los pacientes

La sanidad española (y europea) necesita una puesta al día para poder atender las demandas de los pacientes. Y, para ello, necesita renovaciones, consensos y pactos entre los grandes partidos.

Estas son algunas de las conclusiones, las principales, de los agentes más importantes del sector sanitario y que participaron en la tercera jornada de la sexta edición de Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!, el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"El sistema sanitario está colapsado", decía Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, preguntado sobre la validez de la Ley General de Sanidad, que cumple en unos días 40 años.

Infraestructuras, defensa y sanidad marcan la tercera jornada del Wake Up 2026

"Llevamos 40 años de análisis, y en esos años ha entrado la parálisis. Necesitamos una ley nueva. Una ley que recoja el problema que tenemos en los sociosanitarios, en la aplicación de la inteligencia artificial", demandaba.

"Hace falta una mayor cohesión", añadía Abarca, muy conocido por las opiniones que sobre el sistema sanitario vierte en Linkedin. "Las autonomías se han pasado de rosca. Hay cosas que deberían ser estructurales en todo el sistema, sin importar el territorio".

Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales

"Todo eso se puede hacer con una ley nueva que puede estar apoyada en los mismos valores: equidad, gratuidad y universalidad", añadía. "Lo que pasa es que, para eso, hace falta el consenso de los principales partidos y generar un modelo que satisfaga la demanda de la población; que no tiene nada que ver con la de hace 40 años".

Una reformulación que tiene que tener en cuenta que el dato es la principal baza que tiene el sistema sanitario español. Y afronta retos, como la interoperabilidad.

"El principal cuello de botella que tenemos en España para lograr la interoperabilidad verdadera radica en la fragmentación del sistema de salud", indicaba Marta Villanueva, directora general del IDIS.

"Estamos hablando de salud, y son 48,8 millones de españoles generando datos de salud. Con el nuevo reglamento europeo del espacio de datos de salud, vamos a tener la obligación de concentrar esta información por países", añadía.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS

Las autoridades europeas tienen que cambiar el chip. Alberto Martínez, director general de Siemens Healthineers, reclamaba un cambio de enfoque de la UE para no frenar la innovación médica. "El regulador tiene que garantizar seguridad y calidad, que son los factores más importantes, pero también debe ser un acelerador y dar certezas sobre el camino a seguir".

"Estamos en inferioridad de condiciones frente a China o Estados Unidos, donde la regulación es más abierta y permite avanzar más rápido".

Alberto Martínez Gómez, director general de Siemens Healthineers España

"El campo de juego tiene que ser conocido y, al mismo tiempo, estimular la innovación. Europa tiene que ser un motor de innovación, no hay otro camino", añadía el directivo.

Por su parte, Eduardo Pastor, presidente de Cofares, demandó estabilidad regulatoria. En Europa y en España.

Eduardo Pastor, presidente de Cofares

"Lo vengo diciendo desde hace muchos años. Necesitamos seguridad jurídica, no nos pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Las Administraciones siempre lo hacen", explicaba el responsable del principal mayorista español.

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, hacía hincapié en que la salud es una cuestión de decisiones. Y de políticas, claro.

María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

"Las decisiones sobre nuestra salud empiezan con las políticas agrícolas, de alimentación, de consumo, etcétera, y vienen determinadas también por nuestras ciudades. Cómo las diseñamos es fundamental para proteger nuestra salud", indicaba durante su intervención.

La contaminación de los coches o la inexistencia de lugares comunes que relegan a las personas a espacios privados y fomentan el sedentarismo son dos de los factores que más influyen en la salud de la población.

Pablo Gallart, consejero delegado de Grupo Sanitario Ribera

La colaboración público-privada también tuvo su hueco en la jornada sanitaria de Wake Up, Spain, Wake Up, Europe! Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera, destacaba: "Tenemos un sistema sanitario excelente, pero la colaboración público-privada lo hace todavía mejor".

El directivo remarcaba el papel de la sanidad privada en la arquitectura actual del sistema. "Suma recursos, innovación. Es algo necesario, ayuda a mantener la sostenibilidad del modelo".

Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros

Una sanidad privada que, con todo, sufre importantes incrementos de gastos. Y en este contexto, contener el gasto de las primas de los seguros sanitarios es todo un reto. Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros, apuntaba que, al tener hospitales propios y acuerdos con grandes grupos, pueden trasladar el aumento de los costes a las primas de forma racional.

"Nosotros hacemos un esfuerzo continuo para contener el gasto médico. Por un lado, tenemos hospitales propios donde intentamos tener una eficiencia de costes, y también tenemos acuerdos con los grandes grupos hospitalarios y médicos para que esto sea contenido".

José María Fernández Sousa-Faro, presidente de PharmaMar

La industria farmacéutica es un pilar fundamental del sistema sanitario. Este es el caso de PharmaMar, compañía que este 2026 cumple 40 años (igual que la Ley General de Sanidad).

El presidente de PharmaMar, José María Fernández Sousa-Faro, celebraba la buena salud de la compañía, cuya actividad se basa en "buscar fármacos para tumores en los que no hay terapia".

Para ello, PharmaMar hace ingentes inversiones en I+D. "Somos la compañía española que más invierte en investigación por empleado e ingresos", aseguraba el empresario gallego.