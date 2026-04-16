Sansavini (Iberia), sobre la guerra: “El 62% del carburante está cubierto para 2026 y eso permite suavizar el impacto”

Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! David Morales. EE

En Iberia están tranquilos. IAG, su matriz, tiene unas coberturas de combustibles del 62% para todo el año 2026. Lo que les permite “suavizar en el tiempo el impacto”, especialmente en el precio de los billetes de avión.

Así lo ha asegurado Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia, durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

No obstante, el directivo de la aerolínea ha reconocido que “si continúa en el tiempo terminará siendo más visible en nosotros”.

Marco Sansavini, presidente y CEO de Iberia

Sansavini ha recordado que el carburante representa el 25% de los costes totales y que el jet fuel (combustible para aviación) ha subido más que el gasoil o el brent.

“Está en el doble del precio que antes de la guerra y tienen un impacto enorme”, ha añadido.

De momento, ese impacto se nota en los flujos entre Europa y Asia. “La oferta de asientos de los grandes hubs del Golfo ha desaparecido y ahora sólo se pueden hacer esas rutas con los operadores que se han quedado”, ha comentado.

El resultado es que “se ha reducido la oferta y ha subido precios”.

En el caso de Iberia la afectación es menor porque su red está más centrada en América.

En la zona del conflicto sólo tenía ruta a Doha (Qatar) y Tel Aviv (Israel) y están suspendidas. En sus vuelos a Japón sí reconocen que hay más demanda al haber menos oferta.

En cuanto a la retirada de IAG de la puja por la portuguesa TAP, Sansavini ha reiterado que a la hora de comprar aerolíneas se debe cumplir un criterio: tener control mayoritario de la aerolínea.

El grupo había expresado su interés en el proceso de privatización de TAP, pero “es una venta que no prevé ceder por parte del Gobierno lusitano el control mayoritario de la aerolínea y por eso el grupo ha decidido desistir”, ha dicho.

Plan 2030

Mientras tanto, Iberia continúa aplicando su Plan de Vuelo 2030, en el que invertirá 6.000 millones de euros, principalmente en renovación de flota de largo radio.

De 43 aviones de largo radio han pasado ya a 50. “Han entrado seis A321XLR de un sólo pasillo que pueden cruzar el Atlántico y un airbus 350-900 adicional”, ha confirmado.

Hasta 2030, van a llegar nueve aviones más con la ambición de llegar a 70. De hecho, no están teniendo retrasos en las entregas.

“Hemos sido capaces con Airbus de mantener las entregas”, ha asegurado.

Dentro de esta estrategia, el grupo acaba de acometer un Expediente de Regulación de empleo (ERE) para casi 1.000 empleados. Sansavini ha dejado claro que es “voluntario” y que los empleados lo apoyan.

“No tiene ambición de reducir, sino transformar. Necesitamos nuevos perfiles que se adapten” a los nuevos tiempos, ha detallado.