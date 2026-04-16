Patricia Ayuela: “En Línea Directa queremos liderar la transición del seguro hacia la inteligencia artificial”

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! David Morales. EE

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, ha señalado que la inteligencia artificial va a suponer para la empresa “una ventaja competitiva sin precedente en términos de eficiencia, agilidad y eliminación de errores”.

Así lo ha asegurado durante su intervención en Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

De hecho, la directiva ha reconocido que esta tecnología “va a ser una ventaja competitiva impresionante que queremos aprovechar para liderar la transición del seguro en la IA”.

Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora

Algo que quieren hacer como ya hicieron en ocasiones anteriores cuando fueron los primeros en vender seguros por teléfono, por ejemplo.

De momento, la aseguradora española ya está implantando esta tecnología en el corazón de las operaciones en el servicio al cliente con 2 millones de transacciones realizadas a través del chat, el 65% resueltas con IA.

También aplican la IA en voz, desarrollo del software, evaluación del riesgo…

Todo ello dentro de una transformación en la que el mundo digital ha entrado en el sector asegurador. Para Patricia Ayuela es algo “imparable”, por ello también han puesto el foco en “prestar un seguro digital puntero”.

“El 92% de los clientes usan la app y la web porque dan libertad y flexibilidad”, ha añadido.

Eso no ha eliminado el servicio telefónico, que sigue y seguirá disponible para atender las demandas de sus clientes.

“Línea Directa es una compañía omnicanal y de vocación de estar al servicio del cliente”, ha afirmado.

De hecho, mantienen el propósito anunciado en su última junta de accionistas de la primera aseguradora en eficiencia y calidad. “La eficiencia nos permite ser ágiles y al mismo tiempo dar mejores precios”, ha comentado.

Guerra de Irán

En cuanto al conflicto en Oriente Medio, la directiva se ha mostrado tranquila al ser una empresa española con menos afectación directa. “Una parte de nuestro negocio está en el seguro de auto y es anticíclico”, ha dicho.

No obstante, ha reconocido que “no somos inmunes a la inflación ni a los tipos de interés, ni a los vaivenes del mercado”.

De hecho, llevan años haciendo frente a todo tipo de situación: pandemia, guerra en Ucrania, la dana en Valencia, incendios…

“Ante todo eso el sector asegurador español ha demostrado una gran solidez y en Línea Directa hemos demostrado capacidad de reacción”, ha recordado.

De hecho, ha contado que en 2023, en plena crisis inflacionaria, “nos anticipamos al sector con decisiones valientes”.

Eso les hizo perder 144.320 clientes. Pero en 2024 y 2025 recuperaron el triple de lo que perdieron, más de 400.000 clientes.

“Hoy en día no sabemos qué va a pasar con la guerra en Irán, lo que no tiene disculpas es no estar prevenidos y no anticipar lo que pasa”, ha concluido.