Paco Salcedo (Microsoft): "La IA es muy buena en el pasado, pero crear el futuro nos toca a nosotros"

El presidente de Microsoft para España, Paco Salcedo, participó este jueves en 'Wake Up, Spain! 2026', foro organizado por DISRUPTORES, Invertia y EL ESPAÑOL, donde ofreció un diagnóstico certero del momento que atraviesa la inteligencia artificial en el tejido empresarial español.

Lejos de los titubeos iniciales que marcaron los primeros meses de adopción de la IA generativa, Salcedo afirma que la tecnología ha entrado en una nueva fase: "Las empresas, después de un año de probar, de experimentar, de ver dónde estaba el valor, están lanzando ese gran despliegue a escala. Es verdad que hoy la tecnología está bastante más avanzada, las herramientas de gobernanza son más adecuadas, las herramientas de seguridad también".

Como prueba de ese impulso, el directivo anunció durante el encuentro que Bankinter se ha convertido en el primer banco en España al que Microsoft dota de herramientas de IA corporativas para el conjunto de su plantilla (servicios centrales, redes comerciales y programadores incluidos). Y el movimiento no es exclusivamente doméstico: "Barclays está decidido a dotar de IA corporativa a más de 100.000 empleados. Si vamos a otros sectores, a nivel global, Bridgewater son más de 350.000 empleados".

Paco Salcedo, presidente de Microsoft España

La siguiente ola que se avecina, según Salcedo, es la de los agentes autónomos, sistemas capaces de delegar y ejecutar tareas sin intervención humana constante. "Hemos pasado del agente asistente -al que le preguntamos cosas y nos responde- al agente colaborador, donde ya le delegamos tareas. Y al agente operador, donde tiene un nivel de autonomía mucho mayor", explicó. Empresas como Ferrovial, con 24.000 empleados ya integrados en una plataforma de IA, o Ilunion -cuyo departamento legal comparte protagonismo con Repsol en el uso pionero de agentes jurídicos- ilustran esta transición. "Vais a ver en las próximas semanas, también en administración pública, lanzamientos de agentes que se relacionan con el ciudadano", anticipó.

El debate sobre ciberseguridad centró otro tramo de la conversación. Salcedo identificó tres riesgos fundamentales en la era de la IA: el uso de herramientas no corporativas por parte de los empleados ("Si no les damos aplicaciones corporativas que protejan los datos de la empresa, van a utilizar herramientas de consumo"), la gestión de identidad de los propios agentes ("Estos agentes tienen su identidad igual que el resto de trabajadores, y hay que aplicarles los mismos conceptos de mínimo privilegio"), y la necesidad de utilizar la IA también en defensa: "Los malos van a utilizar la IA para atacarnos de manera automatizada. Tenemos que inmediatamente aplicar la IA en defensa para ir siempre dos pasos por delante".

La soberanía digital europea ocupa cada vez más espacio en la agenda de Microsoft. Paco Salcedo recordó los cinco compromisos anunciados por Brad Smith en abril de 2025 con Europa (inversión, resiliencia, protección de datos, ciberseguridad y ecosistema tecnológico) y detalló los avances más recientes. "Nosotros lo que intentamos es que los clientes no tengan que elegir entre innovación y soberanía, sino que tengan las dos", subrayó.

En el plano tecnológico, la compañía ha replicado su nube en entornos locales híbridos: "Un cliente pueda tener funcionalidades de innovación, incluidos modelos frontera de IA en local, pero conectados a la nube pública, y que el cliente decida qué datos tiene en local y qué datos tiene en la nube pública". España, además, contará con dos regiones hiperescala propias: la ya existente en Madrid y la ya anunciada Spain Nord, en Aragón.

El cierre de la intervención de Salcedo quedó marcado por la cuestión del talento. El directivo rechazó tanto el catastrofismo sobre la destrucción de empleo como la complacencia ante el reto formativo: "Las capacidades intrínsecamente humanas, como la curiosidad, coraje, comunicación, compasión y creatividad, van a ser claves", enumeró. Y remató: "La IA es muy buena en el pasado. La IA nos pone el pasado en la palma de la mano en todo tipo de ámbitos. Pero lo que no va a hacer la IA es crear el futuro. Eso nos toca a nosotros. Y ahí es donde está la clave".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.