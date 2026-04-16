Llobet (Fertiberia) prevé costes agrícolas "relativamente altos" a corto plazo si se prolonga la guerra en Oriente Medio

Si la guerra en Oriente Medio se prolonga en cuestión de pocos meses podemos estar ante un escenario de costes agrícolas "relativamente altos" en España, que hasta ahora ha solventado una primera etapa de ciclo de cultivos en este año sin demasiado sobresaltos.

Es la predicción de Juan Pablo Llobet, CEO de Fertiberia, durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Todo ello, ha explicado, porque "va a costar reponer una infraestructura dañada que está en la parte del conflicto", que es productora de materias primas e insumos y, por tanto, "la disponibilidad de suministro y precios probablemente se van a ver estresados un tiempo más".

Juan Pablo Llobet, CEO de Fertiberia

"Es algo que tenemos que gestionar. Hay que actuar a corto plazo permitiendo que los agricultores no sientan la presión que en este momento están sintiendo", ha advertido antes de hacer un llamado a la planificación.

"Hay que abordar este problema desde el punto de vista estratégico, no solo coyuntural", ha señalado. Sobre todo porque, ha recordado, Europa cuenta con capacidad para tener cultivos competitivos y tejido industrial suficiente para lograr producir alimentos a mejor coste.

No es esta la única reflexión hecha sobre asuntos de actualidad. El otro punto ha sido el acuerdo comercial con Mercosur, que ha enervado a los agricultores europeos pero que Llobet ve con "optimismo".

"Creo que Europa tiene una oportunidad de posicionar cultivos de mucho valor añadido con un grado de diversificación que es muy atractivo para mercados como Mercosur", ha considerado, aunque admite que todo ajuste conlleva "una parte de dolor".

Sus reflexiones llegan tras nueve meses como CEO en los que ha visto que Fertiberia "es muchísimo más que lo que se conoce" de ella.

"Es importante destacar la capacidad de la innovación de la empresa, su carácter estratégico a nivel Europa del tejido productivo agroindustrial", ha subrayado.

Su trabajo en estos meses se centra en ese objetivo, el de seguir posicionando a la empresa como actor estratégico dentro de la industria de los fertilizantes –ahora en el punto de mira por la geopolítica– en un contexto internacional.

"Vamos a capturar más crecimiento en los próximos años", sostiene, tanto produciendo más como haciéndolo mejor.