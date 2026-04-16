El eterno debate de la digitalización en la pyme: ejecución, formación e innovación abierta, en el foco

La cuarta jornada del Wake Up, Spain! -el evento organizado por DISRUPTORES, Invertia y El Español- está dando un espacio relevante a la digitalización. En una de las mesas redondas de esta mañana, Fernando Manzanares Acedo, responsable de B2B Telecomunicaciones de NTT Data; Luis Couceiro, director de Universidades y del Área Business & Tech del Grupo UAX; Nacho Mas, CEO de Startup Valencia & VDS; Paco Bree, advisor de Innsomnia; y Adrián Bertol, head of Tech & AI Business Development de MasOrange, han reflexionado sobre el papel de las corporates y de las startups en el ecosistema económico español, así como la manera de afrontar nuevos retos.

Ha abierto turno de palabra Fernando Manzanares, contestando a la pregunta sobre si el verdadero diferencial competitivo está en la tecnología o en la capacidad de ejecución. "Lo que hace unos años era una palanca de mejora, ahora es una cuestión de supervivencia. Hoy en día la oferta tecnológica es tan accesible que deja de ser una diferenciación. Para las pymes, el escenario es distinto porque carecen de recursos para entender el mapa de soluciones. La diferenciación está en la ejecución. Esto va más de ejecución que de tecnología", ha argumentado dando una importancia capital a las telcos.

En opinión de Adrián Bertol y recogiendo el guante, "las telecomunicaciones son como el oxígeno; sin conectividad no habría centros de datos ni IA". En este sentido ha afirmado que "las pymes son conscientes del reto, pero tienen tiempo y recursos limitados. Necesitan un impulso externo de empresas de telecomunicaciones, consultoras, universidades y startups".

Mesa redonda. Digitalización en la empresa

En esta línea, Nacho Mas ha afianzado el papel de las startups. "Las startups nacen globales y digitales por definición. Son empresas en una fase que les permite arriesgar y ser flexibles. Las grandes corporaciones se apoyan cada vez más en ellas a través de la innovación abierta para aprovechar esa agilidad. El reto actual en Europa es conseguir que más startups pasen a ser scaleups para competir con Asia y Estados Unidos", ha remarcado.

El debate entre si las empresas están optando por la estrategia para su transformación digital lo ha abierto Paco Bree. Desde Innsomnia se admite que "estamos viendo ya ecosistemas muy complejos; las grandes empresas hacen muy bien la innovación incremental (productos y procesos), pero las startups destacan en innovaciones de modelos de negocio disruptivos". En su opinión, "la clave es conectar a ambas mediante retos y desafíos; esta actividad se está profesionalizando cada vez más".

Y no podía faltar en el debate el problema del talento. Ha hablado sobre él Luis Couceiro. "Tenemos un compromiso social. Se estima que el 60% de los profesionales actuales tendrá que hacer reskilling antes de 2030 y en la UAX usamos el modelo UAX Maker, donde los estudiantes resuelven retos reales de empresas desde el primer año, como estamos haciendo con NTT Data en APIs y seguridad, o con el Atlético de Madrid en gestión de eventos".

Pero si había un tema que no podría faltar en la conversación, este era el de la inteligencia artificial. Para Manzanares, "estamos en fase de experimentación: la IA sigue siendo cara y el retorno de inversión es aún bajo". Para este directivo, "el gran salto se dará cuando deleguemos tareas y no sólo la usemos como copiloto: para pasar a modo productivo, el gran inhibidor es la calidad de los datos de la compañía y la IA no tiene el criterio o la experiencia de un empleado para lidiar con datos poco fiables". Bretol no ha dudado en afirmar que "la IA será realmente productiva cuando esté embebida en las herramientas y dejemos de hablar de ella como algo aparte".

Mas, en cambio, ha afirmado que "la IA permite a las startups generar modelos de negocio que antes eran inimaginables, ofreciendo soluciones distintas para ciudadanos y empresas". Y Paco Bree ha añadido que "a nivel individual, la gente ya usa la IA incluso como guía personal". En las empresas, "el problema surge alintentar integrarla en sistemas legados, procesos y gobernanza. Hay un cuello de botella importante en las organizaciones que no saben cómo abordar este desafío estructural".

Por su parte, Couceiro ha concluido que "el estudiante debe aprender a aplicar la IA a su profesión y desarrollar pensamiento crítico para discernir, por ejemplo, si una imagen generada es real o no".

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.