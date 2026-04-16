Cuevas (Philip Morris): "Esperamos que en 2030 dos tercios de nuestros ingresos sean de productos sin humo"

Philip Morris está inmerso en una profunda transformación de su modelo de negocio para consolidar un mercado de productos libres de humo (cigarrillo calentado, vapeadores). De hecho, la multinacional tabaquera prevé que "en 2030 dos tercios de sus ingresos provengan de este tipo de productos".

Así lo ha señalado Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España, durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, que este año se convierte por primera vez también en Wake Up, Europe!.

Actualmente, el 42% de los ingresos netos de la compañía, a nivel mundial, proceden de productos sin humo. La compañía ha invertido ya 16.000 millones de dólares en esta transición.

Para Philip Morris, la innovación, la ciencia y la tecnología son las bases de este cambio, que busca sustituir progresivamente al cigarrillo de combustión tradicional "por alternativas de menor riesgo", según ha indicado su presidente español.

Cuevas ha defendido que el fin del cigarrillo es una "totalmente meta alcanzable".

A la vez, ha señalado ejemplos como Suecia, donde el uso del cigarro "está por debajo del 5% y las enfermedades asociadas al tabaco presentan la incidencia más baja de todos los países europeos".

En este contexto, para la compañía es clave que la regulación y la fiscalidad se adapten al perfil de riesgo de cada producto.

Daniel Cuevas, presidente de Philip Morris España

"De forma que los más dañinos tengan una fiscalidad más alta y los menos una más baja como lógica", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha hecho especial hincapié en que todos estos productos deben destinarse exclusivamente a adultos fumadores y que el control sobre el acceso de menores debe ser estricto.

Transformación en España

La tabaquera también subraya el papel de esta transformación en España. En los últimos siete años, ha multiplicado por tres su empleo directo pasando de 300 trabajadores a superar los 1.000.

También ha reforzado su actividad industrial y logística en territorios como Extremadura, Canarias y Madrid. En Extremadura, por ejemplo, compra hoja de tabaco para su producto calentado.

"En Canarias lo mismo. Gracias a nuestros acuerdos locales hemos hecho una inversión de 15 millones de euros para convertir a las islas en el hub de exportación de toda Europa. Ya exportamos a 12 países producto de allí y es el más vendido por encima del plátano", ha argumentado Cuevas.

En Madrid, la transformación también ha impulsado la creación de hubs internacionales que dan soporte global a toda la compañía en áreas como compras y recursos humanos.

Cuevas también ha destacado que España avanza más lento que otros países europeos en la adopción de productos sin humo.

Ha matizado que alrededor del 90% de los 9 millones de usuarios de nicotina continúa consumiendo cigarrillos tradicionales.

"Aunque lo ideal es dejar de fumar por completo, quienes no quieran o no puedan hacerlo deben tener acceso a alternativas de menor riesgo y a información clara para poder decidir con conocimiento", ha terminado.