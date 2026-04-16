Alberto de la Capilla (Securitas Direct): "España figura entre los países más seguros del mundo"

Alberto de la Capilla, director global de Alianzas Estratégicas de Verisure (Securitas Direct) ha explicado cómo la compañía aborda los retos del sector de la seguridad en un contexto de inestabilidad global en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

"Vivimos en un momento de inestabilidad y de incertidumbre en muchos ámbitos de nuestra vida, y lo que nos gusta decir es que combatimos esta incertidumbre con confianza", ha afirmado. Según ha explicado, esa confianza se construye "en las empresas, en las personas y en las instituciones" que ofrecen seguridad y protección a los ciudadanos.

Además, ha subrayado la importancia del ecosistema de empresas y entidades que conforman el sector de la seguridad privada: "Hay más de 15 empresas adscritas a este sector. Es un sector de crecimiento que genera riqueza y empleo".

Alberto de la Capilla, director global de Alianzas Estratégicas de Verisure (Securitas Direct)



Y ha destacado la tecnología como uno de los principales pilares del modelo de Verisure. "Nos apalancamos en la tecnología porque nos permite detectar mejor, verificar de manera más rápida y dar respuesta también más rápida".

No obstante, ha recalcado que la tecnología no reemplaza el factor humano: "La tecnología amplifica la capacidad humana, pero no la sustituye. En nuestra compañía las personas son las que acaban tomando las decisiones finales".

El directivo ha señalado el crecimiento constante de la empresa como otro de sus grandes logros. "Verisure es un claro ejemplo de crecimiento. La empresa se fundó hace 35 años y durante todos ellos hemos crecido año a año a doble dígito", ha destacado. En la última década, explicó, “hemos multiplicado por tres el porfolio, por cuatro los ingresos y por cinco la rentabilidad total”.

Sobre la cohesión, ha apuntado que pertenecer a un grupo global con presencia en 18 países "nos permite apalancarnos en una plataforma tecnológica común, compartir best practices y exportar talento". Además, ha subrayado la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que calificó de esencial: "Nuestro modelo se complementa con las fuerzas de seguridad. Es superimportante esa buena cohesión entre ambos".

Colaboración público-privada

España figura entre los países más seguros del mundo, algo que el directivo atribuye a la sólida cooperación entre el sector privado y las administraciones. "Venimos desde hace muchos años trabajando ambas partes en protocolos y procesos conjuntos para mejorar el sistema. Gracias a la tecnología y al trabajo conjunto, reducimos falsas alarmas y optimizamos recursos", ha explicado.

Esta colaboración ha despertado el interés internacional. "Delegaciones europeas y latinoamericanas han venido a España a conocer nuestro modelo de colaboración para aplicar las mejores prácticas en sus propios países", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado el valor de las alianzas entre empresas. "Creo firmemente en las colaboraciones. Si elegimos los partners correctos, el modelo es win win a largo plazo. Nos permite llegar más lejos y ofrecer productos que una sola empresa no podría desarrollar". En este sentido, ha citado la alianza con CaixaBank para lanzar un innovador producto destinado a la protección de personas mayores.