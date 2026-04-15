Fernández Sousa-Faro (PharmaMar): "Buscamos fármacos para tumores que no tienen aún terapia"
Así lo ha señalado el presidente de la compañía durante su intervención en la sexta edición del Wake Up, Spain!
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Una de las estrategias principales de PharmaMar es abordar necesidades no cubiertas. Desde hace años, la compañía está creando su propio nicho de mercado: descubrir nuevos medicamentos a través de moléculas marinas.
Actualmente, se está centrando en aquellos tumores donde todavía no hay ninguna terapia ni mucha competencia, sobre todo se está abriendo un hueco en determinadas enfermedades raras como en el liposarcoma. Así lo ha señalado José María Fernández Sousa-Faro, presidente de PharmaMar, durante su intervención en la sexta edición del Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.
En el encuentro, el presidente de la compañía ha anunciado que la PharmaMar está desarrollando varios medicamentos que están a punto de ver la luz.
Entre ellos, está una nueva terapia de primera línea para el liposarcoma, un tipo de cáncer que se origina en las células grasas. Para este tipo de enfermedades no hay apenas tratamientos.
"Esperamos iniciar la petición de este fármaco en el Registro Nacional en más o menos un año. También, estamos trabajando con dos moléculas de origen marino que están teniendo muy buenos resultados y una respuesta positiva. Están en fase I y II.
Aplidin
Otro de los temas que se ha tocado en la conversación ha sido el conflicto con aplidin, el fármaco que ha dado resultados positivos para tratar el covid, el mieloma múltiple y la covid resistente.
La compañía se ha visto envuelta en una polémica debido a que ha tenido muchos problemas para recibir la aprobación de este fármaco en la Unión Europea.
Fernández Sousa-Faro ha señalado que el veredicto del Tribunal de Justicia de la UE les dio la razón de que detrás de ese rechazo de aprobación había intereses políticos.
"Nos resulta llamativo que el fármaco de una compañía española que pertenece a Europa no esté aprobado y nos lo aprueben en el resto del mundo, incluso en Suiza. Esto es una mala praxis de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés)", ha indicado.
Ha precisado que este rechazo ha tenido un efecto negativo sobre la compañía ya que en Europa no puede ofrecer este tratamiento y pierde competitividad con respecto a otras farmacéuticas.