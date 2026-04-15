Fernández Sousa-Faro (PharmaMar): "Buscamos fármacos para tumores que no tienen aún terapia"

Una de las estrategias principales de PharmaMar es abordar necesidades no cubiertas. Desde hace años, la compañía está creando su propio nicho de mercado: descubrir nuevos medicamentos a través de moléculas marinas.

Actualmente, se está centrando en aquellos tumores donde todavía no hay ninguna terapia ni mucha competencia, sobre todo se está abriendo un hueco en determinadas enfermedades raras como en el liposarcoma. Así lo ha señalado José María Fernández Sousa-Faro, presidente de PharmaMar, durante su intervención en la sexta edición del Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

En el encuentro, el presidente de la compañía ha anunciado que la PharmaMar está desarrollando varios medicamentos que están a punto de ver la luz.

Entre ellos, está una nueva terapia de primera línea para el liposarcoma, un tipo de cáncer que se origina en las células grasas. Para este tipo de enfermedades no hay apenas tratamientos.

"Esperamos iniciar la petición de este fármaco en el Registro Nacional en más o menos un año. También, estamos trabajando con dos moléculas de origen marino que están teniendo muy buenos resultados y una respuesta positiva. Están en fase I y II.

Aplidin

Otro de los temas que se ha tocado en la conversación ha sido el conflicto con aplidin, el fármaco que ha dado resultados positivos para tratar el covid, el mieloma múltiple y la covid resistente.