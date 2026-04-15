De los Mozos (Indra): "En los próximos 10 años, debemos de ser un referente europeo en tecnología y defensa"

Continuando con el tramo de la mañana del tercer día de Wake Up! Spain, Wake Up! Europe, José Vicente de los Mozos, consejero delegado y primer ejecutivo de Indra, ha explicado por el momento en el que se encuentra la compañía sólo unos días después de que Ángel Simón haya sido elegido presidente.

La multinacional española está en su mejor momento. En 2025 superó todos sus objetivos y su cartera de defensa creció un 281%. A raíz de esto, De los Mozos ha explicado que Indra comienza ahora "una nueva etapa con Ángel Simón con su apoyo al plan estratégico" planteado primero por Murtra y seguido posteriormente por Escribano.

En estos últimos tres años, los mismos que lleva De los Mozos en la compañía, "el cambio de Indra ha sido profundo" y en los que han participado tanto factores geopolíticos como de eficiencia.

Por ejemplo, según ha apuntado, "la división del tráfico aéreo está cerca de ser la empresa líder a nivel mundial" o en el ámbito de la movilidad con importantes contratos internacionales.

En cuanto a la rama de defensa, De los Mozos explica que "nos hemos focalizado hacia una visión industrial y adaptarla al contexto".

José Vicente de los Mozos, primer ejecutivo y CEO de Indra

"La guerra de Ucrania nos ha enseñado que las comunicaciones van a pasar por el espacio, de ahí nuestro interés en comprar Hispasat e Hisdesat". Otro aspecto aprendido ha sido "la transformación de los vehículos militares y la necesidad de que España tuviera sus propias capacidades y la creación de Indra Land Vehicles".

También está "todo el tema de weapons and ammunitions" con diferentes acuerdos para drones, munición merodeadora, la adquisición de los drones de Tarsis o la fábrica de León.

Un pilar extra es la rama digital y la transversalización, "donde hemos empujado en el último año". Fruto de esta estrategia, más de 1.300 personas que trabajaban en Minsait ahora lo hace de forma transversal en Indra para el resto de sectores. "Lo que ha mejorado la eficiencia".

El resultado de todo esto es que "Indra tiene más de 20.000 millones de euros en cartera", con lo que "el delivery" de todos estos pedidos es la prioridad actual de la compañía.

"Este delivery lo tenemos que hacer con todo el sector, debemos de ser tractores", ha indicado De los Mozos. "Tenemos que seguir trabajando en estas alianzas, porque España tiene que desarrollar las capacidades y ni una sola empresa puede trabajar de forma única".

"Mis objetivos para este año son dos", ha indicado el CEO de la compañía tecnológica. El primero sacar los presupuestos, "a lo que me he comprometido con todos los fondos".

El segundo "es definir la segunda etapa del plan estratégico de escalado".

Este plan estratégico apunta directamente al objetivo último de la compañía, que para De los Mozos "es crear la estructura y la solidez para que, en los próximos 10 años, Indra sea una empresa europea de referencia en tecnología y defensa".

Nueva etapa

En cuanto a la nueva etapa que encara la compañía, De los Mozos ha indicado que trabajará "en equipo con Ángel Simón".

"Si sigo trabajando en Indra es porque es de los proyectos más bonitos que hay en este país en los ámbitos de tecnología y defensa".

Indra "es una empresa que tiene producto y que puede aumentar sus capacidades de venta".

José Vicente de los Mozos también ha indicado que seguirán apuntando hacia la transformación y en "acelerar el desarrollo internacional". Entre los próximos hitos, está la inminente apertura de una nueva sede en Kansas (Estados Unidos) y algunos contratos importantes que anunciarán próximamente para Alemania.

"Hemos firmado acuerdos con Iveco Defence Vehicles para los vehículos anfibios, con Leonardo, con Rheinmetall...". Indra "tiene que estar en los proyectos europeos junto a las empresas españolas de la mano".

"De nada sirve ir a Europa si en España no hemos cogido el rol que debemos tener de tractor y de liderazgo", ha afirmado.

En esta misma línea, de fragmentación de la industria de defensa española, De los Mozos apunta a que es posible abordar esta cuestión tanto con adquisiciones como en el trabajo conjunto.

Ahora mismo "hace falta músculo industrial", un aspecto que Indra "no tenía" y en el que se encuentran trabajando actualmente. "Hemos multiplicado por cuatro la huella industrial de 35.000 a más de 140.000 metros cuadrados" con la fábrica en Córdoba, el Tallerón de Asturias o la fábrica de drones en León.