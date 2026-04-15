María Neira (OMS): "La salud también viene determinada por nuestras ciudades, cómo las diseñamos es fundamental"

María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cerrado la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, recordando el efecto de las ciudades sobre la salud.

"Las decisiones sobre nuestra salud empiezan con las políticas agrícolas, de alimentación, de consumo, etc. y vienen determinadas también por nuestras ciudades", ha señalado María Neira.

Por eso, "cómo diseñamos nuestras ciudades es fundamental para proteger nuestra salud".

María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Casi el 70% de la población mundial vive en ciudades, donde el tráfico, los procesos industriales, etc. la ponen en riesgo.

"Tenemos una misión maravillosa: crear ciudades más sostenibles. Hay que decidir si protegemos a los coches o a los ciudadanos".

No se trata solamente de la polución, sino que el diseño interviene en las posibilidades de interacción de los ciudadanos entre sí, que influye en "esa vida sedentaria que favorece las enfermedades crónicas cuando deberíamos dificultarlas".

La experta ha señalado que una de las grandes prioridades, en cuanto a salud, es el cambio climático.

"Está teniendo un impacto muy negativo. Por ejemplo, está modificando la transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue o la malaria, al subir la temperatura media global".

Estas infecciones, tradicionalmente recluidas a las áreas tropicales, están extendiéndose cada vez más por zonas intermedias.

Además, los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones o las sequías, "provocan la movilidad de la población". Por otro lado, el humo de los incendios afecta a nuestros pulmones.

Neira ha señalado que las enfermedades crónicas, favorecidas por el estilo de vida occidental y el cambio climático, generan un gran coste a las sociedades.

"La prevención es muy barata pero los economistas no se acuerdan de ella cuando hay previsiones sino que lo ven como un gasto. Hay que invertir en prevención".

Además de estas prioridades, la experta de la OMS apunta a los "riesgos emergentes" como los disruptores endocrinos, sustancias químicas de nuestra vida diaria "que se comportan como hormonas, engañan a nuestro organismo y le mandan señales".

Los microplásticos y los metales pesados procedentes de la basura electrónica también suponen riesgos. "No queremos volver a la Edad Media, pero generar basura electrónica pone en riesgo nuestra salud".

Neira ha hecho hincapié en que nuestra salud comienza en las decisiones que se toman, "empezando por el ministro de finanzas, el presupuesto que se le va a dedicar es fundamental".