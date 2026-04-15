María Luisa Lucas (Airbus): "Tenemos más de 9.000 aviones por entregar, la gente necesita viajar más que nunca"

María Luisa Lucas, vicepresidenta de Marketing de Clientes de Airbus Commercial Aircraft, durante su intervención. David Morales

Pese a la incertidumbre internacional con la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el incremento del precio del petróleo, las previsiones del gigante de la aviación comercial Airbus son muy positivas, ha asegurado María Luisa Lucas, vicepresidenta de Marketing de Clientes de Airbus Commercial Aircraft, en el marco de la tercera jornada del simposio Wake Up, Spain! Wake Up, Europe! 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

"El sector de la aviación comercial está viviendo una situación excepcional", ha afirmado. "Tenemos que dar respuesta a una demanda sin precedente, como se refleja en nuestra cartera de pedidos, con más de 9.000 aviones por entregar".

El 60% del turismo internacional viaja en avión y, aparte, hay más de 150 millones de personas que trabajan fuera de sus países y necesitan el avión para moverse.

María Luisa Lucas, vicepresidenta de Marketing de Clientes de Airbus Commercial Aircraft

"La gente quiere y necesita viajar más que nunca, ya sea por motivos personales, negocios o turismo", ha señalado Lucas.

La directiva ha explicado que las previsiones de Airbus se hacen a 20 años y están basadas en fundamentos macroeconómicos, si bien cada año se van ajustando.

"La aviación comercial es un sector que trabaja a muy largo plazo. Hay que entender que nuestros clientes están comprando aviones ahora para ser entregados dentro de diez años".

Se estima que el tráfico aéreo global de pasajeros crecerá a un 3,5% anual, "basándonos en las previsiones de crecimiento del mercado económico mundial del 2,5%".

Otro gran motor de este crecimiento es el demográfico. "En los próximos 20 años habrá 1.200 millones de personas más en el mundo, y 500 millones de personas de clase media más, que es el sector de la población más propenso a viajar".

Lucas ha puesto el ejemplo de la India. "Ya ha llegado a los 2.000 millones de habitantes, la población que va a poder viajar va a llegar a 1.100 millones en 20 años, lo que va a multiplicar por 5 la propensión a viajar del país".

La región asiática va a ser la más dinámica, pero Europa no va a perder importancia. "Es un mercado maduro y resiliente, será el tercer mercado más importante y lo bueno para España es que vamos a ser capaces de beneficiarnos del flujo de viajeros internacionales".

Sobre la cuestión del aumento de los precios del petróleo, la directiva de Airbus ha recordado que la solución está en la eficiencia energética.

"Cada vez que se reemplaza un avión viejo por uno de nueva generación, el consumo de combustible se reduce en un 35%, al igual que las emisiones".

Solo un tercio de los aviones que vuelan hoy en día, sin embargo, son de nueva generación, por lo que "hay mucho que se puede hacer".

Lucas ha hablado también de los nuevos modelos de Airbus. El A321XLR es "una absoluta revolución en el mercado, está abriendo nuevas rutas y mercados que antes no eran viables con aviones más grandes".

Además, Iberia ha sido la encargada de estrenar este modelo mundialmente, "volando a muchos destinos en América" y consumiendo "un 30% menos de combustible por pasajero".

El otro modelo, el A350, tiene dos desarrollos. Uno es "un modelo que hemos desarrollado para una aerolínea australiana que tiene necesidades muy particulares: volará sin paradas desde Sidney a Londres y a Nueva York". El primer vuelo de prueba se hará este año.

En su versión carguera, destaca Lucas, "aún no hemos hecho el primer vuelo de prueba y ya tenemos el 60% del mercado".

La responsable de Airbus destaca que el ahorro de combustible que proporcionan "solo puede venir del uso de tecnología punta: materiales compuestos que reducen el peso del avión, así como mejores motores y aerodinámica".

Además, ha destacado que son aviones "súper silenciosos en cabina y que permiten una altitud más baja y, por tanto, mayor bienestar", además de acortar los tiempos de vuelo en viajes largos.