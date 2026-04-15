Luis Furnells (Oesía): "Me gustaría estar dentro de 5 años en la mesa donde se deciden los programas tecnológicos"

Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía, ha proyectado en Wake Up! Spain, Wake Up! Europe una ambición clara para España: ocupar un lugar relevante en las decisiones tecnológicas europeas gracias a sus capacidades industriales. “Me gustaría estar dentro de cinco años sentado en la mesa donde se deciden los programas… por las capacidades tecnológicas que podemos aportar”, subrayó durante su intervención.

Furnells celebró además el mejor ejercicio de la historia de la compañía tras romper el techo de cristal de los 500 millones de euros en ventas, lo que marca el inicio de una nueva etapa. “Vamos a apostar decididamente por la internacionalización… estamos abriendo Estados Unidos y Japón”, adelantó.

Y todo eso en un año en el que Oesía cumple su 50 aniversario y Luis Furnells lleva 14 años al frente de la misma.

En un contexto de rearme europeo, el directivo defendió que el verdadero cambio no está solo en el incremento del gasto, sino en la transformación de la inversión en capacidades reales.

“No es solo el tema del rearme de Europa… creo que hay cosas mucho más concretas”, afirmó, recordando que el gasto europeo en defensa ha pasado del 1,9% del PIB en 2024 al 2,1% en 2025, una tendencia que también sigue España.

Luis Furnells, presidente ejecutivo del Grupo Oesía

Sobre la posición de la industria nacional, Furnells fue tajante: “Me cuesta ver que seamos capaces de competir con Lockheed Martin o Rheinmetall”. Apostó, en su lugar, por la colaboración y por convertirse en suministrador tecnológico de los grandes contratistas.

En su intervención, el presidente ejecutivo del Grupo Oesía, reflexionó sobre la identidad y la posición de la compañía en el actual contexto tecnológico y empresarial. “A mí, en mi casa, mi familia me enseñó que lo más difícil en este mundo es saber quién eres y dónde estás. Reconocer eso es muy difícil”, señaló.

Hiperespecialización

Furnels destacó que el Grupo Oesía tiene clara esa visión: “Nosotros creemos que somos un tier one hiperespecializado y, dentro de los cuatro pilares de nuestra estrategia, el segundo pilar consiste precisamente en establecer acuerdos de colaboración tecnológica estratégica con los grandes plataformistas y sistemistas”.

Su receta para la competitividad pasa por la hiperespecialización tecnológica: “El reto es ser bueno en algo, ser maestro de algo en lugar de aprender de todo”.

Un enfoque que Oesía ya aplica en proyectos como los desarrollados junto a Destinus, vinculados a la guerra de Ucrania, donde la compañía ha aportado sistemas de guiado, navegación y control, además de drones y soluciones electroópticas.

“Cuando te sientas con Airbus o con otros… no te preguntan cuánto facturas, sino qué capacidades tienes”, concluyó, resumiendo el cambio de mentalidad que reclama para la industria tecnológica europea.

Precisamente, la apuesta por la especialización máxima, la búsqueda de productos soberanos con autoridad de diseño y el desarrollo de tecnología dual sostenible en el tiempo son los ejes sobre los que el Grupo Oesía ha articulado su estrategia desde 2021.

A ello se suman las alianzas estratégicas en Europa y la internacionalización junto a grandes grupos industriales, una fórmula que ha consolidado su posición como referente tecnológico en el ámbito de la defensa y la innovación.