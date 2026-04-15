La líder de Cepyme dice que un tercio de las pymes están en pérdidas: Garamendi y Sànchez Llibre piden bajar impuestos

Pese a tener la recaudación fiscal en cifras de récord y no deflactar el IRPF (lo cual asegura, a través de la inflación, elevar todavía más los ingresos públicos), el Gobierno ha pedido a Bruselas poner en marcha un nuevo impuesto sobre las empresas energéticas. Pero las patronales se rebelan contra este plan y atacan al Estado por su voracidad fiscal en un momento en el que un tercio de las pequeñas y medianas empresas están en pérdidas.

Así lo indicaron los líderes empresariales que asistieron este martes a la segunda jornada de Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!. Un día en el que estuvieron presentes Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.

Garamendi alertó de la urgencia de "hablar de cómo gestionamos mejor el Estado, que es la mayor empresa del país". A su entender, no se puede mantener una recaudación y un gasto en niveles históricos con la amenaza de la guerra de Irán encima de la mesa.

Las CCAA y la empresa marcan el rumbo económico en la segunda jornada del Wake Up 2026

Los empresarios ven cada día cómo suben los precios y se elevan sus costes por la inflación, un problema que se puede enquistar hasta fin de año. En ese contexto, mantener los impuestos al alza puede ser un riesgo muy caro de pagar a largo plazo.

El líder de la CEOE reiteró la necesidad de que todos los trabajadores sean conscientes de los impuestos que las empresas en sus nóminas. "Deberíamos pagar el salario bruto para que todo el mundo sea consciente de que es suyo, cuánto se paga a la Seguridad Social y los impuestos que le quitan", señaló.

Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

El ejemplo más claro del peligro que se corre con la gestión actual está en asuntos como la financiación de las pensiones. Estas prestaciones se llevan cada mes más de 14.000 millones de gasto público. Si la inflación se instala en el 3,4% y el crecimiento cede hasta el 1,9% o el 2%, será una cuenta difícil de pagar, estima la patronal.

Frente a las medidas anticrisis que ha lanzado el Gobierno, una de las grandes reclamaciones de la patronal ha sido aplicar una deflactación de impuestos. De esta manera, quedaría compensada la subida del coste de la vida que han sufrido las familias y las empresas en los últimos años.

Según los cálculos de la patronal, eso supondría inyectar 19.000 millones de euros a la economía "que ahora están donde no deberían estar".

"Ahora hay que tener mucha tranquilidad y adecuar el momento a los sectores que hay que ayudar, pero eso no es la barra libre del Covid o los fondos UE. Eso se acaba. Y no me parece prudente ir a una línea de subir impuestos", sentenció Garamendi.

Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Todo ello en un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas están sufriendo para salir adelante pese al crecimiento económico. "Un tercio de nuestras pymes está en pérdidas", advirtió Ángela de Miguel. Todo ello en un contexto en el que "cualquier aumento de costes afecta a las empresas, pero especialmente a las más pequeñas".

En buena medida, se trata de una situación motivada por la fiscalidad. En impuestos y cotizaciones, "el esfuerzo fiscal para las empresas españolas es del 37% mientras que la media europea es del 25%", puntualizó la presidenta de Cepyme.

La presidenta de la patronal se aferró a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que apuntan a que, a día de hoy, en España "se pagan más impuestos por trabajar que por consumir".

"La situación fiscal bate todos los récords y nos asfixia". Lamentó la destrucción de 25.000 microempresas justo antes de la irrupción de la guerra en Irán. Y con los incrementos de costes que supone el conflicto de Oriente Próximo "muchas más van a desaparecer".

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball Nacional

Obviamente, la idea del Gobierno de aprobar un impuesto sobre las empresas energéticas, debido a la guerra en Irán, también concentró las iras de los empresarios.

El más claro fue Josep Sánchez Llibre. "Estamos radicalmente en contra de un impuesto complementario a las energéticas", afirmó el presidente de Foment del Treball (y vicepresidente de la CEOE, por cierto).

"La energía va a ser un elemento fundamental en la competitividad de las empresas. Un impuesto así sería totalmente confiscatorio y supondría un retroceso. Sería contraproducente", alertó.

Sánchez Llibre dejó claro que Foment moverá cielo y tierra para que esta figura tributaria, si finalmente se plantea, no salga adelante.

No es un farol del presidente de Foment. Ya frenó en su momento la prórroga de la tasa a las energéticas y aplicó sus mañas en Junts para que la reducción de la jornada laboral no superara, ni siquiera, el primer trámite del Congreso.

"Vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos para influir en el Parlamento español y que esta medida fracase". La batalla está servida.