Carabante: "El plan estratégico para Madrid no planificará la ciudad sino que se adaptará a los retos del futuro"

El segundo teniente de alcalde y delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. David Morales.

El delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido este miércoles, durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, un cambio de enfoque en la planificación urbana de la capital.

"El plan estratégico para Madrid no planificará la ciudad. No se trata de encorsetarla, sino de darle herramientas para evolucionar según surjan nuevos retos", ha asegurado el segundo teniente de alcalde de la capital de España.

Carabante ha arrancado su intervención en línea con el discurso que ya marcó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la jornada inaugural, poniendo en valor la presencia de las ciudades en el foro.

En este sentido, ha celebrado que, un año más, se cuente con la visión urbana en un contexto de debate económico y social, subrayando el papel de las grandes capitales como motor de transformación.

El delegado ha defendido que Madrid atraviesa "el mayor modelo de éxito de su historia" y ha rechazado que se trate de una casualidad.

Borja Carabante, segundo teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

A su juicio, este desarrollo responde a tres pilares consolidados durante décadas: la estabilidad institucional, un marco de seguridad jurídica y la colaboración público-privada. "Madrid ya no es una ciudad acomplejada, sino admirada desde fuera", ha afirmado.

En concreto, ha señalado que la estabilidad institucional ha permitido construir un modelo sostenido en el tiempo, alejado de "presiones o improvisaciones".

A ello se suma, ha dicho, un marco normativo basado en la seguridad jurídica, donde "las normas no se cambian de manera improvisada" y se apuesta por la simplicidad.

Por último, ha destacado la colaboración público-privada como elemento clave para alcanzar objetivos comunes: "Entendemos que somos más capaces si lo construimos entre todos".

No obstante, ha advertido de que el principal reto ahora es "blindar y conservar este modelo", en un contexto en el que los desafíos deben abordarse desde lo local.

En este sentido, ha situado la movilidad, la sostenibilidad y el urbanismo como las grandes líneas estratégicas de la ciudad.

Sobre este último ámbito, Carabante ha sido especialmente crítico con el actual planeamiento urbanístico, vigente desde 1997.

"Es nuestra normativa más importante, pero ahora mismo es también nuestro principal freno", ha señalado. Según ha explicado, los planes actuales "regulan hasta si podemos poner un aire acondicionado", lo que, a su juicio, impide el desarrollo ágil de la ciudad.

Frente a este modelo, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo plan estratégico municipal que supere esa visión "excesivamente detallista" y permita una mayor capacidad de adaptación. "No se trata de encorsetar la ciudad, sino de darle herramientas para evolucionar según surjan nuevos retos", ha insistido.

El delegado de Urbanismo de la capital de España durante la primera ponencia del tercer día de de Wake Up, Spain! 2026. David Morales.

Vivienda y sostenibilidad

Este nuevo marco se articulará en torno a tres grandes ejes: vivienda, transformación urbana y sostenibilidad. En materia de vivienda, Carabante ha identificado este ámbito como "el principal reto de las ciudades", en un contexto de creciente presión demográfica. "En 2050, siete de cada diez personas vivirán en ciudades", ha recordado.

Para explicar el incremento de precios, ha aportado datos sobre la evolución de la construcción en España: entre 2000 y 2010 se edificaron 5,4 millones de viviendas, frente a las 734.000 levantadas entre 2010 y 2020.

"Hay una restricción de la oferta que incrementa los precios", ha afirmado, subrayando que, en el caso de Madrid, esta situación se agrava por el crecimiento de población, con 392.000 nuevos habitantes. "No es una opinión política, es una realidad", ha zanjado, defendiendo la necesidad de liberar suelo.

El segundo eje, la transformación urbana, responde a una nueva demanda ciudadana. "Cada vez se pide vivir en ciudades más amigables y sostenibles", ha señalado, apostando por entornos con más zonas verdes y espacios pensados para la vida cotidiana.

Por último, ha abordado la sostenibilidad en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental.

En el plano económico, ha defendido que los proyectos deben ser viables para poder ejecutarse; en el social, ha subrayado que las ciudades "deben ser para todos" y avanzar al mismo ritmo en todos sus barrios; y en el ambiental, ha recordado que el 80% de las emisiones se generan en entornos urbanos.

En este punto, ha reivindicado la estrategia Madrid 360, puesta en marcha en 2019, como ejemplo del compromiso de la capital con la sostenibilidad. "Hemos pasado de ser la ciudad más contaminante de la Unión Europea a ser la capital menos contaminada de Europa", ha concluido.