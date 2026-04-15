Ana María Molina (Hisdesat): "El SpainSat NG es lo mejor que hay ahora en comunicaciones seguras por satélite"

Ana María Molina, CEO de la compañía española de satélites militares Hisdesat, que celebra su 25 aniversario este año, ha participado este miércoles en la sexta edición de Wake Up, Spain!, donde ha desgranado la trayectoria de la compañía y la transformación de la industria de defensa.

Molina, que ha comenzado su intervención señalando que el propósito de Hisdesat es ayudar al Ministerio de Defensa a adquirir capacidades espaciales en diferentes entornos contando siempre con la mejor tecnología, ha asegurado que el "SpainSat NG es lo mejor que hay ahora en comunicaciones seguras por satélite".

De hecho, la directiva ha asegurado que este se encuentra "en el top 2 en cuanto a la calidad de la tecnología, que se ha desarrollado completamente en España". Incluso la OTAN "cada día hace más uso del NG1 y lo está eligiendo frente a otros satélites".

Ana María Molina, CEO de Hisdesat

Esta vocación de liderazgo tecnológico no es un fin en sí mismo, sino una palanca estratégica para el sector nacional. Molina ha subrayado que "los números no engañan" y ha detallado cómo Hisdesat ha servido de motor industrial.

Si en los programas iniciales de 2005 la participación española era del 20%, el satélite PAZ elevó esa cifra al 40% y los SpainSat NG han alcanzado ya el 45%. El horizonte es todavía más ambicioso: "Ya estamos preparando el PAZ II, en el que el porcentaje superará el 60%", ha afirmado la directiva.

Sobre los planes de contingencia tras los incidentes con misiones previas, la CEO ha transmitido un mensaje de absoluta solvencia. Ha recordado que, gracias a contar con una flota activa y al reciente despliegue del SpainSat NG1 en diciembre, "las misiones de las Fuerzas Armadas y de clientes internacionales como la OTAN no se han visto afectadas, cubriendo ya dos terceras partes del globo".

Además, ha avanzado que la compañía se encuentra "en fase de evaluación de la oferta recibida para el SpainSat 3", con la esperanza de ponerlo en marcha "en los próximos meses" y dar noticias definitivas antes de que acabe el año.

En cuanto a la evolución del negocio, Molina ha destacado que la defensa actual se mueve "en un entorno multidominio". Y ha señalado que, en este escenario, la clave es "la conectividad única entre infinidad de sensores, aviones y vehículos, algo que solo permiten satélites como SpainSat".

"Un satélite de Hisdesat es diferente a uno comercial porque lleva tecnologías y se diseña con parámetros de seguridad y resiliencia desde el primer momento, lo que le protege frente a interferencias o incluso frente a un impulso nuclear", ha explicado, definiendo a la familia de satélites PAZ como "el ojo que todo lo ve" desde 2018.

Ana María Molina, CEO de Hisdesat, en la sexta edición de Wake Up, Spain!. David Morales

Sobre la integración con Indra, Molina ha señalado que esta operación "permite consolidar financieramente los resultados" y abre puertas cruciales para la internacionalización. Para la directiva, el futuro pasa por una "rivalidad sana" pero, sobre todo, por la cooperación: "Hay que ver la tecnología del otro como un aliado; todos no somos capaces de hacerlo todo".

De cara al futuro, el sueño de Molina es que Hisdesat trascienda las fronteras nacionales para "convertirse en un actor relevante en Europa". En un contexto de creciente militarización del espacio, la CEO apuesta por que España mantenga su relevancia en la obtención de capacidades espaciales de primer nivel, consolidando "un modelo donde la alta tecnología y la capacidad de cooperación caminen de la mano".