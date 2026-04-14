Riquelme (Cox) reafirma a Oriente Medio como "foco fundamental" para el grupo pese a la tensión geopolítica

Pese a la tensión geopolítica imperante en Oriente Medio, esencialmente con el conflicto EEUU-Irán y sus derivadas, Cox está "cómodo" en la zona, que ha sido y seguirá siendo "foco fundamental" del grupo andaluz en agua y energía.

Lo afirma el presidente de la compañía, Enrique Riquelme, que ha definido a la zona como una región "con una gestión geopolítica tremendamente activa" durante su participación en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!

Para Cox, no obstante, esas tensiones se enmarcan además en un momento en el que "surgen muchas oportunidades en el grupo" en esas latitudes, en que cuentan, ha recordado, con un liderazgo potente en el apartado de agua al estar vinculados al 30% de la capacidad instalada.

Enrique Riquelme, presidente de Cox

"El mundo busca seguridad hídrica, energética, pero es que ellos mismos –los países de Oriente Medio– también las necesitan, sobre todo en la parte de agua. Por tanto, nos sentimos muy cómodos, con una visión estratégica de inversión en la región. Es un foco fundamental y lo seguirá siendo", ha subrayado.

Mientras esto sucede, vuelven la vista a México, donde de forma inminente se convertirán en actor principal con la adquisición de Iberdrola México. El negocio, que supera los 4.000 millones de dólares, fue anunciado en verano de 2025 y aún debe completarse.

Es cosa ya de pocos días ya, afirma Riquelme, que ha puesto en valor la seguridad jurídica en México, clave para hacer allí la mayor inversión del grupo. "Confiamos muchísimo", ha insistido.

"Los fundamentales son que en México en particular crece más rápido la demanda de energía que la oferta", ha explicado, además de que el marco regulatorio es "justo para todas las partes".

Así las cosas, es tajante: "Todo lo que nos permitan invertir en el país lo vamos a invertir".

Ibex y Champions

También ha habido tiempo en Wake Up, Spain! para hablar de aspiraciones algo más a futuro. Primer punto, la entrada en el selecto club del Ibex35. ¿Les facilita el acceso la compra de Iberdrola México?

"Podemos cumplir ciertos requisitos con Iberdrola México", ha dicho, dado que tras la integración "probablemente" Cox supere "en ventas y ebitda a la mitad del Ibex".

Pero hay otros indispensables. Como la liquidez de la acción, que busca elevar un nuevo equipo en la compañía. No obstante, aviso tajante: no tienen prevista, asegura Riquelme, una ampliación de capital tras la inversión para comprar Iberdrola México.

Así que habrá que esperar, en suma. "Si hacemos bien el trabajo podremos aspirar a ello. Es una presión extraordinaria para obligarnos a ser mejores", reflexiona el presidente de Cox, que ha definido su trayectoria como líder en tres conceptos, "resiliencia", visión y transformar esa visión en acción.

Segundo deseo: ¿y la Champions? Tras cambiar su agenda para asistir al foro de El Español, ha contado que viajará a Alemania para asistir al partido de vuelta del Real Madrid, que perdió 1-2 en el Bernabéu. Será pues remontada o asumir el desplome; también aquí toca cautela.