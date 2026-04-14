Page: "La política no es lo que le pasa al presidente o a un ministro; debemos recuperar lo que interesa a la gente"

Intervención de Emiliano García-Page en en la sexta edición de Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en Madrid. David Morales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en su rechazo al "frentismo que padecemos en España", una confrontación que divide a la sociedad y de la que diferentes actores se aprovechan.

Según el único barón socialista que gobierna una región con mayoría absoluta, se trata de un enfrentamiento "interesado, de diseño y que obedece a estrategias de mediocridad", ha relatado durante su intervención en la segunda jornada de Wake Up, Spain!

El objetivo de quienes impulsan este escenario de polarización es "gestionar el poder político sin necesidad de tener que acudir a grandes mayorías", ha añadido el toledano en el gran evento que organiza EL ESPAÑOL cada primavera.

Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Page ha lamentado la transformación que ha recorrido la esfera pública en los últimos años y ha advertido de los personalismos que constriñen la gestión. "La política es un medio, no es un fin en sí mismo", ha aseverado.

Al respecto, ha pedido separar la mirada particular hacia los protagonistas para demandar un enfoque amplio sobre los efectos que sus acciones producen. "La política no es lo que le pasa a un presidente, ni a un ministro, ni al responsable político de la oposición: es mucho más".

Page ha urgido a recuperar la "esencia de la política" y ha pedido que los esfuerzos legislativos y ejecutivos se dediquen en favor de "lo que le interesa a la gente".

Según el jefe del Ejecutivo regional, solo la búsqueda del interés general producirá una nueva mirada favorable hacia la gestión de lo público. "Hasta que no recuperemos eso será muy difícil pedirle soluciones a la política", ha añadido.

Un foro de "referencia y libertad"

Page se ha referido a Wake Up, Spain! como un espacio "de libertad, de contraste" y que reúne "todo tipo de opiniones". El presidente de Castilla-La Mancha confía en que este acontecimiento "contribuya a que en España haya amplitud de miras y no nos conduzcamos con anteojeras".

En un mensaje enviado por vídeo, ha agradecido la invitación para "asomarme a este magnífico foro que se ha ido consolidando como una referencia ineludible en el calendario".

Según el jefe del Ejecutivo regional, la segmentación que se reproduce en el ecosistema mediático es también consecuencia del frentismo. La disolución del enconamiento "pasa por las personas, las sociedades y las instituciones" y topa con la actitud de "todos aquellos que quieren que solo veamos una parte de la realidad".

La proyección de la agenda partidista también alcanza la esfera mediática. "Desde el poder político, en muchos casos, se está trabajando para que el lector se segmente", ha puntualizado.

"Y, poco más o menos, se les dice: si eres de los míos tienes que ver estos medios: si eres de los otros, tienes que ver los otros", ha afeado.

Donde caben "todas las sensibilidades"

El líder castellanomanchego ha definido a EL ESPAÑOL como "un exponente muy claro de cuál debe ser el propósito, la intención y el porqué de un medio de comunicación".

Además, ha tildado de "esencial la pervivencia de los medios de comunicación que aspiran a recoger todas las sensibilidades y todas las opiniones, incluso cuando tienen una línea editorial en un sentido concreto".

En la misma línea, ha mostrado su temor por que los medios se conviertan, como cree que le ha ocurrido a una parte de la clase política, "en fines en sí mismos". Por último, ha animado a la prensa a mantener su actividad. "En España están pasando muchas cosas".