Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "Vamos a crecer, pero sin dejar de ser la ciudad amable de la que hacemos gala"

Zaragoza será una ciudad más amable y revolucionará sus servicios públicos gracias a la inteligencia artificial (IA). Su alcaldesa, Natalia Chueca, ha asegurado este martes durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores en Madrid, que se van a exprimir todas las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la gestión urbana.

En cuestión de 15 días lanzarán un asistente virtual que permitirá que todas las consultas y gestiones administrativas que tenga que hacer un ciudadano con el Ayuntamiento "las haga con IA en un lenguaje natural", lo que hará "mucho más rápida la comunicación".

La relación con la tecnología irá más allá, ya que la capital aragonesa será la primera ciudad en la que todos los ciudadanos mayores de 16 años van a poder formarse en IA gracias a una alianza con Microsoft.

Tener esa certificación será una auténtica "ventaja competitiva" tanto para la ciudad como para todas las empresas que tengan intención de implantarse en ella.

El vínculo se extenderá a los servicios públicos con semáforos inteligentes, sensores en los contenedores de basura que permitirán dar un servicio más eficiente... "Se está intentando que la IA mejore la salud y la calidad de vida de los ciudadanos", subrayaba Chueca.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza

El Consistorio también sensorizará los principales barrancos para anticiparse a fenómenos meteorológicos que puedan ser episodios difíciles de gestionar. Lo hará en busca de una ciudad "más resiliente" y tras el gran susto de 2023 en el barrio de Parque Venecia, donde a punto estuvo de rozarse la tragedia por una tromba de agua sin precedentes que convirtió en un auténtico río el Tercer Cinturón.

Zaragoza también lleva tiempo apostando por la creación de gemelos digitales para mejorar la planificación de cualquier tipo de intervención antes de hacerla en la propia ciudad.

Esto resulta especialmente útil en el caso de las canalizaciones, las aceras o las calzadas, pero también a la hora de atender los focos de vulnerabilidad social.

"Nos permite anticiparnos para ver cómo se están moviendo los núcleos más vulnerables y planificar mejor los equipamientos o analizar dónde es más necesario construir vivienda", añadía.

90.000 millones de inversión

Si el año pasado las inversiones anunciadas en Zaragoza y el resto de Aragón sumaban 45.000 millones de euros, en este 2026 van ya por los 90.000.

Muchos de estos proyectos han sido declarados de interés autonómico. "Ya son expedientes. Se están tramitando las licencias y empezando a licitar las obras. Entre 2026 y 2029, todos estarán en marcha, hay estudios que cifran la creación de empleo en más de 35.000 puestos de trabajo", destacaba la regidora.

El director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, con el editor de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Antonio Ortego, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Sara Fernández

El único "factor limitante" es la conexión a la red eléctrica, una reivindicación que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón llevan meses trasladando al Ministerio para la Transición Ecológica.

El éxito, ha destacado la líder popular, será poder ofrecer talento y capital humano a las empresas que están apostando por Zaragoza y el resto de la Comunidad. Es decir, que una vez realizadas las operaciones se tenga talento formado y cualificado para que pueda trabajar en estos nuevos proyectos.

"Es muy importante que no se queden en infraestructuras sino que generemos un ecosistema de talento", remarcaba.

"Crecemos y seguiremos haciéndolo"

La consecuencia de todo esto es que Zaragoza crece en población y lo va a seguir haciendo.

Estas inversiones van a atraer profesionales que querrán vivir en la capital aragonesa. "Antes éramos exportadores de talento y ahora, los zaragozanos en la diáspora vuelven", resumía la alcaldesa.

Lo importante, decía en Wake Up, Spain!, es "no morir de éxito" y planificar preventivamente para anticiparse a las necesidades que puedan surgir a futuro.

Lo bueno es que Zaragoza "tiene suelo". En colaboración con el Gobierno de Aragón, ha destacado Chueca, la ciudad ha sido capaz de impulsar 3.350 viviendas públicas con alquileres de 300 a 500 euros en función de los metros cuadrados.

Además, se están desarrollando bolsas de suelo que llevaban "décadas bloqueadas".

"Actualmente tenemos capacidad para construir hasta 80.000 viviendas nuevas sin necesidad de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Estoy poniendo todas las facilidades del mundo", agregaba en referencia a la licencia exprés impulsada desde el consistorio.

Esta herramienta permite que una constructora pueda iniciar la obra bajo rasante al día siguiente de presentar la licencia, "agilizando los plazos" y eliminando burocracia.

Chueca ha contrapuesto los "buenos resultados" conseguidos con la DGA con la falta de colaboración del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "He pedido a Vivienda que nos ceda suelos. Se prometieron cientos de miles de viviendas en toda España, pero no sé dónde han llegado. A Zaragoza no ha llegado ninguna", lamentaba.

Y yendo más allá, recordaba que la Sareb solo les ha ofrecido unos "suelos de pastoreo que no sirven para nada": "Hace falta voluntad política, lo que no se puede es estar en la parálisis y el bloqueo".

La ciudad de los 15 minutos

El objetivo de esta gestión del crecimiento es que Zaragoza siga siendo la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que los ciudadanos tengan a menos de un cuarto de hora los servicios esenciales y puedan disfrutar, además, de zonas verdes.

"Queremos crecer, pero con calidad de vida; respetando el modelo de ciudad saludable del que hacemos gala", resaltaba.

En este sentido, Chueca ha presumido de haber renovado integralmente 33 calles o avenidas de la ciudad en menos de 4 años y de haber impulsado la transformación del corredor verde del río Huerva, que contará con 8 parques y 11 calles en su entorno.