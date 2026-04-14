De Miguel (Cepyme): "Muchas micropymes desaparecerán por la guerra, son ignoradas por las políticas públicas"

Ángela de Miguel ya lleva 11 meses al frente de Cepyme. La presidenta de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (pymes) se ha pasado este tiempo "recorriendo los territorios. Todas las semanas visito uno. Me parece fundamental conocer una realidad para poder defenderla". Y en el caso de las pymes, hay mucho de lo que alertar.

De Miguel avisa de que "las pymes, especialmente las microempresas, son las grandes olvidadas por las grandes políticas públicas de este país".

De hecho, advierte de que, por la guerra de Irán y los "incrementos importantes de costes " que va a suponer "probablemente vayan a desaparecer muchas microempresas".

Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)

Alerta de que el tejido económico llega a esta crisis ya con "una pérdida de 25.000 microempresas" y "con un tercio de nuestras pymes en pérdidas". Todo ello en un contexto en el que "cualquier aumento de costes afecta a las empresas, pero especialmente a las más pequeñas".

Durante su intervención en Wake Up, Spain, Wake Up, Europe!, De Miguel afirma que "la burocracia está asfixiando a las pymes". Se refiere a la gestión de cuestiones como la prevención de riesgos laborales o la protección de datos.

También critica el impacto de impuestos y cotizaciones. Indica que "el esfuerzo fiscal para las empresas españolas es del 37% mientras que la media europea es del 25%.". Lamenta que a día de hoy "se pagan más impuestos por trabajar que por consumir".

Por otro lado, carga contra los movimientos que está haciendo el Gobierno en materia laboral. "Es muy importante que exista un Diálogo Social y que no haya intervencionismo".

Critica que las "grandes decisiones laborales las está tomando el Estado", particularmente en las subidas del salario mínimo interprofesional. "Hay muchas zonas en España en las que el SMI ya supone el 75% de los salarios".

Advierte, además, contra un "evidente exceso de regulación" que está "frenando la inversión extranjera".