Mercedes Oblanca (Accenture): "La inteligencia artificial supone un catalizador de cambio sin precedentes"

“La inteligencia artificial supone un catalizador de cambio sin precedentes”. Con estas palabras, ha comenzado Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture España y Portugal, su participación en la segunda jornada del evento ‘Wake Up Spain! 2026, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES.

La directiva se ha mostrado convencida de que esta tecnología es sinónimo de crecimiento, competitividad e innovación. Elementos, a su vez, claves para las economías española y europea.

“Estamos viendo ya resultados tangibles, como las mejoras en los procesos operativos, el recorte en el time to market y la conversión a ventas”, ha señalado. “También, en los ciclos de vida de los procesos de productividad y en el desarrollo de la ingeniería”.

Mercedes Oblanca, presidenta y consejera delegada de Accenture en España y Portugal

No obstante, aplicar este tipo de disrupciones, más en la ola de la IA agéntica, implica “repensar las formas de trabajar”.

Por su parte, la directiva, matemática de formación, no ha escondido que ya está habiendo un impacto en los empleos que conocemos, sobre todo los intermedios, basados en tareas más repetitivas. Pero, a su vez, los más cualificados van a aumentar. “No podemos negar que va a haber tareas que se van a automatizar, pero también se abre una oportunidad para generar no sólo valor económico y social, sino también en el ámbito laboral”.

Por ello, ha reiterado, “hay que volver a imaginar la forma en que nos empleamos, lo que supone un imperativo para empresas, administraciones públicas y el sector de la educación […]. Los procesos y las operaciones se van a seguir ejecutando con personas, que van a tener que estar capacitadas y formadas para poder entender el contexto y convivir en entornos híbridos”.

Y es que, Oblanca cree que estamos entrando en la era de la “cointeligencia”, en la que el factor humano se tiene que combinar con la inteligencia artificial “en todas sus formas”. En su opinión: “Esto va a conformar el nuevo paradigma empresarial que va a generar crecimiento en España y en Europa”.

Preguntada por el tejido corporativo local, la ejecutiva ha señalado que “contamos con empresas líderes y valientes, que están innovando, afrontando retos y generando innovación. Nosotros queremos seguir siendo un impulsor del cambio con propósito y con las personas en el centro de las decisiones”.

De este modo, ha reconocido que Accenture lleva trabajando ya varios años con la IA y que acaba de evolucionar su orientación hacia el mercado pasando de un modelo por tipología de servicios a otro centrado en “las industrias y compañías que queremos ayudar a mejorar”.

Bajo el paraguas de esta tecnología, la consultora no ha dejado de crecer en los últimos semestres, según ha aseverado Oblanca. Además, cuenta ya con tres centros de innovación en España -Madrid, Barcelona y Málaga- y acaba de anunciar la apertura en la Ciudad Condal de un hub para la IA agéntica.

Asimismo, sigue adquiriendo firmas en el mercado. La última, Keepler, firma nacional “hiperespecializada” en ingeniería y arquitectura de datos. “Nuestro camino pasa por seguir creciendo, innovando y aplicando la IA en todo lo que hacemos para ayudar a los clientes en este paradigma”, ha concluido.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.