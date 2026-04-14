España debe "despertar" para defenderse de la amenaza de Rusia y del "síndrome de locura trumpista"

"Nos encontramos en medio de una revolución geopolítica". Así lo ha señalado Sir Richard Dearlove, exjefe del Servicio de Inteligencia Secreto británico (MI6), durante su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizada por El Español, Invertia y Disruptores, que este año también se celebra bajo el formato de Wake Up, Europe!.

Dearlove ha utilizado el conflicto en Irán como ejemplo de este cambio estructural en el sistema internacional. "El liberalismo de Davos ya no existe, y hoy nos encontramos en el final de un orden mundial basado en reglas", ha afirmado.

En su análisis, el antiguo espía británico también ha advertido del papel catalizador de figuras políticas como Donald Trump, que han extendido lo que ha llamado "el síndrome de locura trumpista", pero ha indicado que "no es una causa, sino un síntoma de transformaciones más profundas".

Guy Spindler, exdiplomático británico y CEO de Earendel Associates Ltd y Sir Richard Dearlove, exjefe del MI6

En este sentido, el exresponsable del MI6 ha recordado que cuando dejó el servicio en 1994, "lo más preocupante era el programa nuclear de Irán", y ha sostenido que la crisis actual es la consecuencia de tensiones acumuladas durante décadas. En este sentido, ha planteado que el conflicto "se remonta a más de 35 años atrás" y ha advertido de sus implicaciones globales:

"La crisis no es evitable en su totalidad y sus efectos se extenderán más allá de Oriente Próximo", ha augurado. Así, ha subrayado que "España no podrá evitar verse arrastrada por esta crisis: no es nuestra guerra, pero nos afectará".

En la misma conversación, moderada por Nicolás de Pedro, experto en geopolítica, senior fellow del Institute for Statescraft y columnista en este periódico, ha intervenido Guy Spindler, exdiplomático británico y CEO de Earendel Associates Ltd, quien ha destacado el impacto económico de este nuevo escenario. "Esta competencia sistémica global está afectando la competencia de las empresas", ha señalado.

Spindler ha advertido de que el mundo atraviesa un periodo de incertidumbre en el que sectores clave como el asegurador deberán adaptarse: "los mercados y los seguros han conseguido sobrevivir hasta ahora, pero el sector asegurador tendrá que redefinir el concepto de guerra".

Asimismo, ha apuntado a un creciente distanciamiento del orden económico tradicional al afirmar que este contexto "representa un alejamiento del sistema de Bretton Woods". Además, ha añadido que las dinámicas actuales también "afectarán a la apertura económica en la relación con Estados Unidos".

"Despierta, España"

Durante el diálogo, De Pedro ha abordado los recientes incidentes vinculados a la seguridad de infraestructuras críticas en Europa, en particular los cables submarinos de comunicación y energía. En este contexto, ha hecho referencia a las informaciones publicadas la semana pasada por el Gobierno del Reino Unido, que alertaban de la presencia de submarinos rusos en sus aguas.

"Rusia se ve en guerra con Europa, aunque Europa no le presta suficiente atención, pero la escala del problema es tremenda", ha afirmado Dearlove. En este sentido, ha explicado que "los rusos invirtieron mucho dinero en capacidades submarinas durante la Guerra Fría" y que actualmente "Rusia ha identificado la vulnerabilidad de los cables que rodean Europa como un punto estratégico”. "Ahora incluso no les importa ser detectados", ha añadido

El exresponsable del espionaje británico también ha alertado sobre el nivel de riesgo en el continente: "España debe despertar. Ha habido intentos de sabotaje e incluso de asesinato en territorio español, y se avecina un problema muy serio. Se trata de una amenaza de enorme importancia".

Por su parte, Spindler ha puesto el foco en el papel del sector privado en este nuevo contexto de seguridad. "El sector privado está cada vez más interesado en el tipo de infraestructuras que estamos analizando", ha señalado, destacando que las empresas propietarias de estos sistemas "deben empezar a considerar no solo la seguridad económica, sino también la defensa física de sus activos".

Además, ha subrayado la importancia de comprender los conflictos actuales: "para ello se necesita un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo en Ucrania”, y ha advertido que "los gobiernos no siempre comprenden el riesgo comercial que afecta a las empresas".

En el debate también se ha mencionado al presidente estadounidense y su impacto en la estabilidad internacional. En este sentido, Dearlove ha reconocido que "Trump es una aberración" y que su llegada llevará a una reducción de la certidumbre global.

"Habrá menos confianza en Estados Unidos", ha dicho. No obstante, ha señalado que eso debe servir a Europa para asumir una mayor responsabilidad en defensa". En este sentido, añadió que "España debería ponerse al día" en materia de seguridad y defensa.

Finalmente, ha concluido, "no deberíamos sorprendernos, sino aprender las lecciones y definir mejor nuestra estrategia".